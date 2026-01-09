اختطاف نيكولاس مادورو يخلط الحسابات في شرق آسيا

- أثارت عملية اختطاف نيكولاس مادورو من قبل الولايات المتحدة استنكاراً دولياً، حيث اعتبرتها دول مثل الصين وروسيا انتهاكاً للقانون الدولي وسيادة فنزويلا، ودعت إلى الإفراج الفوري عنه. - دفعت الأحداث بعض الدول إلى إعادة تقييم علاقاتها الدولية، حيث أبدت حكومات في جنوب شرق آسيا اهتماماً بتعزيز علاقاتها مع الصين وروسيا، وسط مخاوف من التدخل العسكري الأميركي. - أشار مراقبون إلى أن التدخل الأميركي قد يسرع من تباعد بعض الدول عن واشنطن، مما يدفعها لتعزيز دفاعاتها وتشكيل تحالفات لحماية السلام.

لطالما وصفت الولايات المتحدة رئاسة نيكولاس مادورو لفنزويلا بأنها غير شرعية، لكن المبرر الرسمي للعدوان على فنزويلا واختطاف مادورو، حسب البيت الأبيض، استند إلى لائحة الاتهام الجنائية، وهي خطوة فسّرتها العديد من الحكومات على أنها تأكيد صارخ على إنفاذ القانون خارج الحدود الإقليمية.

وكانت العملية الأميركية قد أثارت استنكاراً عالمياً واسعاً، حيث نددت بها الصين وروسيا وكوبا وكوريا الشمالية، معتبرةً إياها انتهاكاً للقانون الدولي. وأعربت بكين عن صدمة عميقة وأدانت استخدام القوة ضد دولة ذات سيادة، ودعت إلى الإفراج الفوري عن نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس. بينما نددت موسكو بالأمر، ووصفته بأنه عمل عدواني مسلح ضد فنزويلا، في حين قالت بيونغ يانغ إن ما جرى في فنزويلا قد أكد مرة أخرى الطبيعة المارقة والوحشية للولايات المتحدة.

لين تشين: ما قامت به أميركا دافع لبعض الدول للتقارب مع قوى مؤثرة مثل الصين

في هذا الصدد، قالت صحيفة ساوث تشاينا مورنيغ بوست (مستقلة لا تتبع الاعلام الرسمي ولا تعبر عن رأي الدولة)، أخيراً، إن من وصفتهم بـ"الحكام المستبدين"، الذين أصبحوا الآن حذرين للغاية من دوافع واشنطن، من المرجح أن يتقاربوا أكثر مع موسكو وبكين. وأضافت بأن الحكومات الاستبدادية في جنوب شرق آسيا، مثل لاوس وكمبوديا، ستراقب تداعيات ما جرى في فنزويلا وعملية اختطاف نيكولاس مادورو باهتمام بالغ وقلق كبير، مشيرة إلى أن العملية الأميركية دليل على أن واشنطن مستعدة لاستخدام التدخل العسكري المباشر لتعزيز مصالحها، حتى عندما ينتهك ذلك المعايير الدولية.

وأضافت أن هذه الحكومات باتت تنظر إلى الولايات المتحدة على أنها تهديد محتمل، ما يجعل من المرجح أن تعزز علاقاتها مع الصين وروسيا مع الحفاظ على مشاركة محسوبة فقط مع واشنطن. كذلك من المرجح أن يدفع هذا الأمر كوريا الشمالية إلى التقارب مع روسيا، ما يزيد من إغلاق الباب أمام الانخراط الدبلوماسي مع الجارة الجنوبية، حتى بعد التقارب الأخير بين سيول وبكين. وكانت بيونغ يانغ قد عملت على تطوير شراكة استراتيجية متزايدة مع موسكو في خضم الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث زودت كوريا الشمالية روسيا بالمدفعية والذخيرة والأفراد مقابل الغذاء والوقود والتعاون المحتمل في مجال التكنولوجيا العسكرية والنووية.

إلى ذلك، رأى مراقبون صينيون أن هذا التباعد عن الولايات المتحدة قد بدأ بالفعل، بعد أن فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب رسوم استيراد باهظة على دول شرق آسيا، حيث تخضع لاوس الآن لرسوم جمركية بنسبة 40%، فيما تم تخفيض الرسوم عن كمبوديا من 36 إلى 19%. واعتبر هؤلاء أن التدخل العسكري الأميركي الحالي في فنزويلا واختطاف نيكولاس مادورو قد يكون بمثابة عامل إضافي يسرع من هذا الابتعاد عن واشنطن.

يشار إلى أن كلاً من لاوس وكمبوديا انجرفتا بشكل أعمق في فلك الصين في السنوات الأخيرة، مدفوعتين بتدفقات هائلة من الاستثمارات الصينية ومشاريع البنية التحتية في إطار مبادرة الحزام والطريق. وتُعد بكين أكبر شريك تجاري لهما وأكبر مستثمر أجنبي، في حين توسعت العلاقات مع موسكو أيضاً، لا سيما في مجال التعاون الدفاعي والأمني.

خطف نيكولاس مادورو يثير المخاوف

وقال أستاذ الدراسات السياسية في معهد قوانغ دونغ في الصين، لين تشين، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن العملية الأميركية في فنزويلا أثارت مخاوف كبيرة في جميع أنحاء العالم من عودة محتملة إلى عصر الحروب وشريعة الغاب وقوى الاستعمار. وأضاف: بالنسبة لمنطقة شرق آسيا، هناك مخاوف مشروعة للدول الصغيرة التي تعاني من أزمات في الحكم، وتفتقر للقدرة على الدفاع عن نفسها، لأن الأمر قد يتكرر في أي بقعة من عالم، وما حدث في كاراكاس مؤشر على سيطرة عقلية الهيمنة على السلوك الأميركي وصنّاع القرار في الدولة الأكثر قوة وتأثيراً.

دا مينغ: ما حدث في فنزويلا كشف هشاشة الاستراتيجية الصينية في التعامل مع الحلفاء

ولفت إلى أن ذلك يستدعي تشكيل تحالفات دولية لحماية السلام في العالم، وقد يكون سبباً ودافعاً رئيسياً لبعض الدول في المنطقة التي حافظت على مسافة من التنافس التقليدي بين بكين وواشنطن، للتقارب مع قوى مؤثرة مثل الصين، وذلك لتعزيز الجبهات الداخلية في إطار إقليمي أو دولي. وأضاف بأن الأمر ينسحب على كوريا الشمالية، التي قد تصر الآن أكثر من أي وقت مضى على ضرورة الحفاظ على برنامجها النووي وتوسيعه، تجنباً لمصير مماثل لمصير مادورو. يشار إلى أن بيونغ يانغ أجرت بعد ساعات قليلة من اختطاف نيكولاس مادورو تجربة صاروخية، في إشارة واضحة للتحدي، ورسالة مباشرة إلى الإدارة الأميركية. وتوقع مراقبون أن تجري كوريا الشمالية المزيد من التجارب خلال الأسابيع المقبلة.

سذاجة التقارب مع بكين

ورأى دا مينغ، الباحث في مركز يون لين للأبحاث والدراسات (تايوان)، أن الحديث عن تقارب بين دول آسيوية وبكين بعد استهداف كاراكاس، ضرب من السذاجة، لأن ما حدث في فنزويلا كشف هشاشة الاستراتيجية الصينية في التعامل مع الحلفاء، وكيف تتخلى عنهم وقت الأزمات واحداً تلو الآخر. وأضاف، في حديث مع "العربي الجديد": حتى بكين نفسها قد تشعر بالقلق، إزاء العملية الأميركية الدقيقة التي أطاحت بمادورو في وقت قياسي، وقد تستدعي تعزيز الدفاعات الجوية الصينية، وحماية الجبهة الداخلية من العملاء والمتسللين الذين يعملون لصالح الولايات المتحدة.

وكانت تقارير صينية ذكرت أن الدفاعات الجوية الفنزويلية، التي تعتمد إلى حد كبير على التكنولوجيا الروسية، مليئة بالعيوب وبطيئة الاستجابة وسط عمليات المراقبة الحديثة والحرب الإلكترونية التي استخدمتها القوات الأميركية في عملية كاراكاس. لكنها أشارت في نفس الوقت إلى أنه ليس هناك ما يدعو للقلق، لكون الولايات المتحدة استهدفت خصماً ضعيفاً عسكرياً، ما يجعل العملية أقل تحذيراً للقوى الكبرى.