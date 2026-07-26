اختتام مناورات أميركية يابانية فيليبينية في بحر الصين الجنوبي

- اختتمت الولايات المتحدة واليابان والفيليبين تدريبات بحرية مشتركة في بحر الصين الجنوبي لتعزيز التعاون والتنسيق بين الحلفاء، وسط توترات مع الصين بشأن السيادة على المنطقة. - شملت المناورات تدريبات متقدمة مثل الاتصالات، التزود بالوقود في البحر، والمناورات التكتيكية، وعمليات الهبوط والإقلاع بين السفن، لتعزيز التشغيل البيني بين القوات المشاركة. - تأتي هذه التدريبات في إطار جهود الفيليبين، بدعم من الولايات المتحدة واليابان، لمواجهة مطالبات الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي، مؤكدةً الشراكة الراسخة لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

اختتمت الولايات المتحدة واليابان والفيليبين تدريبات مشتركة في بحر الصين الجنوبي، في وقت تبادلت فيه الحكومتان الفيليبينية والصينية الاتهامات عقب مواجهة بين سفن تابعة للبلدين في مياه متنازع عليها. وأفاد الجيش الفيليبيني، اليوم الأحد، بأن المناورات استمرت خمسة أيام، خلال الفترة من 21 إلى 25 يوليو/ تموز، وجمعت سفناً حربية وسفن خفر السواحل وطائرات استطلاع ومقاتلات، في عمليات هدفت إلى تعزيز القدرة على العمل المشترك والتنسيق بين الحلفاء.

وشهدت المناورات على مدى خمسة أيام، تنفيذ سلسلة من التدريبات البحرية المتقدمة لتعزيز التشغيل البيني، شملت تدريبات الاتصالات، والتزود بالوقود في البحر، والمناورات التكتيكية، ومناورات ضباط المراقبة، وتأهيل هبوط المروحيات على السفن، والتمارين الاستعراضية، وعمليات التزويد العمودي والإقلاع والهبوط بين السفن، إلى جانب طلعات جوية استعراضية، وفق ما أفاد بيان للقوات المسلحة الفيليبينية.

AFP, US, Japan conclude 17th Multilateral Maritime Cooperative Activity



The Armed Forces of the Philippines (AFP), together with the United States Pacific Command (USPACOM) and the Japan Maritime Self-Defense Force (JMSDF), successfully conducted the 17th Multilateral Maritime… pic.twitter.com/0kEV6NMRWo — Armed Forces of the Philippines (@TeamAFP) July 26, 2026

وهذه التدريبات أحدث حلقة في سلسلة من المناورات المشتركة التي اتسع نطاقها وتزايدت وتيرتها خلال السنوات القليلة الماضية، في ظل سعي الفيليبين، بدعم من الولايات المتحدة واليابان، للتصدي لمطالبات الصين بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي. وقال الجيش الفيليبيني إن التدريبات أكدت "الشراكة الراسخة بين الدول الشريكة في تعزيز السلام والاستقرار والأمن في منطقة المحيطين، الهندي والهادئ"، من دون أن يكشف عن الموقع المحدد الذي جرت فيه المناورات.

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وبدأت التدريبات بعد يوم واحد من إعلان الفيليبين أن أفراداً من خفر السواحل الصيني اعتدوا بالضرب على بحار فيليبيني في منطقة شعاب توماس الثانية. وقالت الصين إن السفن الفيليبينية هي التي بادرت بالهجوم واصطدمت بقوارب صينية. وخلال فترة التدريبات، قالت قوات خفر السواحل الفيليبينية إن نظيرتها الصينية استخدمت خراطيم المياه ضد سفن حكومية فيليبينية قرب شعاب سكاربورو يومي الخميس والجمعة، فيما قالت الصين إنها اتخذت إجراءات قانونية بعدما "أصرت السفن الفيليبينية على التوغل" في المنطقة.

وكانت سفن تابعة للبحرية الصينية وخفر السواحل الصيني قد نفذت عمليات في المنطقة خلال تدريبات مشتركة سابقة. وتطالب الصين بالسيادة على معظم منطقة بحر الصين الجنوبي، وترفض قرار التحكيم الصادر عام 2016، الذي أسقط مطالباتها بالسيادة على معظم تلك المنطقة.

(رويترز، العربي الجديد)