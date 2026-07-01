اختتام مباحثات الدوحة بين طهران وواشنطن: هذه مخرجاتها

أعلن نائب وزير خارجية إيران للشؤون القانونية والدولية وكبير المفاوضين الإيرانيين كاظم غريب آبادي، مساء اليوم الأربعاء، اختتام جولة المفاوضات التقنية في الدوحة، مشيرا إلى أن الوفد الإيراني بدأ محادثاته صباحا بلقاء مع رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تلاه اجتماعان مشتركان مع أعضاء الوساطة القطرية والباكستانية.

وأضاف غريب آبادي أن الاجتماع الأول لفريق مراقبة تنفيذ مذكرة التفاهم عُقد أيضا بحضور كبار المفاوضين من الدول الثلاث، وقال إن الوفد الإيراني طرح "انتهاكات" الولايات المتحدة التزاماتها بموجب البند الأول من مذكرة التفاهم المتعلقة بإنهاء الحرب في لبنان، إلى جانب التقارير بشأن تحركات واشنطن لتعزيز معداتها وقواتها في المنطقة وبعض "التهديدات والتدخلات" الصادرة عن مسؤولين أميركيين.

وأشار غريب أبادي في تصريحات أوردتها وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية إلى أن التزامات مذكرة التفاهم "تشكل حزمة متكاملة ولا يمكن التعامل معها بشكل منفصل وانتقائي"، وأوضح أن الأطراف المشاركة في مباحثات الدوحة قررت إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق المراقبة بحلول يوم غد الخميس، بهدف الإبلاغ الرسمي والموثق عن أوجه القصور في مذكرة التفاهم، ومناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

كما أشار كبير المفاوضين الإيرانيين إلى أن الاجتماعات مع المسؤولين القطريين، بما في ذلك البنك المركزي، تناولت بعض القضايا المتعلقة بإنفاق جزء من مبلغ الستة مليارات دولار الأولية، لافتا إلى الاتفاق على شراء السلع التي تحتاجها إيران وفقا للاحتياجات التي تعلنها وتسليمها إليها. وأكد غريب آبادي أنه لم يُعقد في الدوحة أي اجتماع بين الوفدين الإيراني والأميركي.

وبالتزامن مع هذه المفاوضات، كان موجودا في الدوحة أيضا وفد أميركي برئاسة مبعوثَي الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، حيث عقد الوفد لقاءات مع مسؤولين قطريين كبار، بينهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري.

وقال مسؤول أميركي لموقع أكسيوس: "توصلنا إلى اتفاق يقضي بالتزام الهدوء خلال الأسبوع المقبل حتى يتسنى العمل على إحراز تقدم في جميع جوانب مذكرة التفاهم في بيئة مثمرة، دون إطلاق صواريخ". وأضاف المسؤول: "لقد أوضح الرئيس أننا سنرد بإطلاق المزيد من الصواريخ في كل مرة يطلقون فيها النار، وسنستهدف أهدافًا تُضعف موقفهم في مضيق هرمز".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وكالة رويترز نقلاً عن مصدر مطلع أن ويتكوف وكوشنر التقيا برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس الثلاثاء، لوضع الأسس اللازمة للجلسات الفنية اليوم، لكن دون حضور المحادثات. من جهته، قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز إن المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن مستمرة منذ مساء أمس الثلاثاء في الدوحة، مضيفاً أن المناقشات تركز على الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ومضيق هرمز. وقال المسؤول "بدأت المفاوضات غير المباشرة مساء الثلاثاء. وعقدت إيران اجتماعات مع مسؤولين قطريين وباكستانيين، والذين بدورهم التقوا بالجانب الأميركي. واستمرت المحادثات غير المباشرة اليوم الأربعاء وركّزت على الأصول الإيرانية المجمدة ومضيق هرمز".