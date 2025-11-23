اختتام قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا وسط خلاف مع واشنطن

- اختتمت قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا بغياب الولايات المتحدة، حيث ركزت جنوب أفريقيا على أولويات أفريقيا والجنوب العالمي، مع التأكيد على أهمية التعاون الدولي. - شهدت القمة توترًا بين جنوب أفريقيا والولايات المتحدة، حيث رفضت جنوب أفريقيا تسليم الرئاسة الدورية بشكل رمزي، وأصدرت بيانًا حول تغير المناخ رغم اعتراضات واشنطن. - أكد وزير خارجية جنوب أفريقيا أن الإعلان حول أزمة المناخ أُعد دون مشاركة الولايات المتحدة، مما يعكس التوتر بين بريتوريا وإدارة ترامب.

اختتمت قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا أعمالها، اليوم الأحد، مع غياب واضح للولايات المتحدة، وهي الدولة التالية التي ستقود المجموعة، بعد أن قاطعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يومين من المحادثات التي شارك فيها زعماء أغنى اقتصادات العالم وأكبر الاقتصادات النامية. وأعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا اختتام القمة في جوهانسبرج بقرع مطرقة خشبية على كتلة خشبية، كما يفعل القاضي، في تقليد متبع في مجموعة العشرين. وعادة ما يتم تسليم المطرقة إلى زعيم الدولة التي ستتولى الرئاسة الدورية، لكن لم يكن هناك مسؤول أميركي لاستلامها.

وقال رامافوسا عند اختتام القمة: "إن مطرقة هذه القمة لمجموعة العشرين تُعلن رسمياً اختتامها، وتنتقل الآن إلى الرئيس المقبل للمجموعة، وهو الولايات المتحدة، حيث سنلتقي مجدداً العام القادم". ولم يشير رامافوسا في حديثه إلى غياب الولايات المتحدة عن القمة. وقال رامافوسا: "لقد استخدمت جنوب أفريقيا هذه الرئاسة لوضع أولويات أفريقيا والجنوب العالمي بقوة في صميم أجندة مجموعة العشرين". وبعد خطابه، عانقه قادة آخرون وهنأوه على استضافة قمة طغت عليها إلى حد كبير مقاطعة الولايات المتحدة، وقد التُقط له تعليق غير مقصود عبر الميكروفون قال فيه: "لم يكن الأمر سهلاً".

وكان البيت الأبيض قال، السبت، إن جنوب أفريقيا ترفض تسهيل انتقال سلس لرئاستها لمجموعة العشرين إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد إصدار المجموعة بياناً يتعلق بتغيّر المناخ رغم اعتراضات واشنطن. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، إن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، دفع باتجاه إصدار بيان لقادة مجموعة العشرين يتناول أزمة المناخ وتحديات دولية أخرى "رغم الاعتراضات الأميركية المتواصلة والقوية". وأضافت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتطلع إلى "استعادة الشرعية لمجموعة العشرين خلال سنة استضافتها في الولايات المتحدة عام 2026".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم رئيس جنوب أفريقيا خلال قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ، إن جنوب أفريقيا لن تسلّم بشكل رمزي الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين للولايات المتحدة. ووفقاً للبروتوكول المعتاد، يسلّم المضيف المنتهية ولايته رئاسة المجموعة رسمياً في نهاية القمة للرئيس التالي، وفي هذه الحالة الولايات المتحدة. لكن واشنطن تقاطع أول قمة لمجموعة العشرين تُعقد على الإطلاق على أرض أفريقية. واتهم ترامب جنوب أفريقيا بالتمييز ضد الأقلية البيضاء، ولا سيما الأفريكانز المنحدرين من المستوطنين الهولنديين. ورفضت جنوب أفريقيا الاتهامات، ووصفتها بأنها لا أساس لها، كذلك رفضها خبراء حقوقيون ووصفوها بأنها غير مبررة.

وكان وزير خارجية جنوب أفريقيا رونالد لامولا، قال في وقت سابق اليوم: "الولايات المتحدة عضو في مجموعة العشرين وإذا أرادوا تمثيلها، لا يزال بإمكانهم إرسال أي شخص بالمستوى المناسب. إنها قمة الزعماء. المستوى المناسب هو رئيس دولة أو مبعوث خاص يعينه رئيس هذا البلد، أو يمكن أيضاً أن يكون وزيراً".

واعتمدت قمة قادة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا إعلاناً يتناول أزمة المناخ وتحديات عالمية أخرى، أُعدّ من دون مشاركة الولايات المتحدة، في خطوة وصفها مسؤول في البيت الأبيض بأنها "مخزية". وقال المتحدث باسم رئيس جنوب أفريقيا للصحافيين إن الإعلان، الذي تضمّن عبارات عارضتها واشنطن، "لا تمكن إعادة التفاوض عليه"، ما يشير إلى التوتر بين بريتوريا وإدارة ترامب بشأن القمة.

وأضاف المتحدث: "عملنا طوال العام من أجل هذا الإقرار، وكان الأسبوع الماضي حافلاً بالعمل". وقال رامافوسا، في وقت سابق، إن هناك "توافقاً ساحقاً" على إعلان القمة. وافتتح رامافوسا قمة مجموعة العشرين بالتشديد على أهمية "التعددية" وسيلةً لمواجهة التحديات العالمية. وقال: "لا يمكن مواجهة التهديدات التي تعترضنا إلا من خلال التعاون والشراكات"، مؤكداً أن اعتماد القادة الحاضرين لإعلان مشترك سيُمثل "إشارة مهمة إلى أن التعددية قادرة على تحقيق نتائج، وهي تُحققها بالفعل".

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)