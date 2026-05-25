اختُتمت، الأحد، في كولومبيا حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في 31 مايو/أيار، فيما يتمسّك اليسار، الذي يواجه يميناً محافظاً، بفرصه حتى اليوم الأخير للاحتفاظ بالسلطة، في ظل عودة العنف المسلح إلى الواجهة.

وتعهّد السناتور اليساري إيفان سيبيدا (63 عاماً) الذي يتصدر استطلاعات الرأي، خلال تجمّع نُظّم أخيراً، بزيادة الاستثمارات في القطاع الاجتماعي "لوضع الدولة في خدمة المستبعدين". ويقترح المدافع عن حقوق الإنسان توسيع نطاق برامج المساعدة العامة التي أطلقها غوستافو بيترو أول رئيس يساري للبلاد، والذي مُنع من الترشح مرة أخرى بموجب الدستور.

وتتوقع استطلاعات الرأي جولة ثانية في 21 يونيو/حزيران، سيواجه خلالها إيفان سيبيدا أبيلاردو دي لا إسبريلا، وهو محامٍ مليونير ينتمي لليمين المتطرّف، جعل من قمع الجماعات المسلحة غير الشرعية قضيته الرئيسية في حملته الانتخابية.

وتحتل السناتور اليمينية بالوما فالنسيا (50 عاماً)، المركز الثالث في استطلاعات الرأي. وتنتمي إلى حزب الرئيس السابق ألفارو أوريبي (2002-2010)، وقد دعت إلى "السلطة والنظام"، منتقدة سياسات غوستافو بيترو التي أوصلت كولومبيا "إلى العنف"، على حد تعبيرها.

أخبار رئيس كولومبيا أول زعيم أجنبي يزور فنزويلا بعد مادورو

وتأتي هذه الانتخابات في وقت تشهد كولومبيا أسوأ فترة من انعدام الأمن منذ عقد من الزمن.

(فرانس برس)