احتقان واشتباكات في ريف دير الزور بعد مقتل شاب برصاص "قسد"

- اندلعت اشتباكات في قرية الكسرة بريف دير الزور بين الأهالي و"قوات سوريا الديمقراطية" بعد مقتل الشاب مجد الرمضان الهنشل، مما أدى إلى توتر أمني واحتقان شعبي ضد "قسد" بسبب استخدام السلاح ضد المدنيين. - أصدرت "قسد" بيانًا أعربت فيه عن أسفها للحادثة، مؤكدة فتح تحقيق عاجل واعتقال المتورطين، مشددة على أن الحادث لا يمثل نهجها، ومقدمة التعازي لعائلة الضحية. - شهدت قرية كرهوك توترًا بعد مداهمة "قسد" التي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين، وسط اتهامات بتنفيذ عمليات ضد تجار المخدرات والمتورطين في جرائم أخرى.

اندلعت اشتباكات مسلّحة، مساء الثلاثاء، بين الأهالي و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في قرية الكسرة بريف دير الزور الغربي، شمال شرقي سورية، على خلفية مقتل الشاب مجد الرمضان الهنشل برصاص أحد عناصر "قسد"، ما أدى إلى توتر أمني واسع في المنطقة واحتشاد شبابي غاضب في محيط القرية.

وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" إن المنطقة تشهد حالة من الاحتقان المتصاعد منذ مساء أمس، وسط اتهامات شعبية لـ"قسد" بالتمادي في استخدام السلاح ضد المدنيين، وغياب أي إجراءات لمحاسبة مطلقي النار أو تقديم مبررات قانونية للحادثة. وحذّرت المصادر من احتمال توسّع رقعة المواجهات في حال استمرار تجاهل مطالب الأهالي بمحاسبة المتورطين.

في المقابل، أصدرت "قوات سوريا الديمقراطية" بيانًا، ليل الثلاثاء، أعربت فيه عن "بالغ أسفها وحزنها لوفاة الشاب مجد الرمضان الهنشل في بلدة الكسرة، في حادث مؤسف تسبب به عناصر من دورية تابعة لقوات مجلس دير الزور العسكري". وأكدت "قسد" في بيانها أنها "فتحت تحقيقًا عاجلًا في الحادث، واعتقلت المتورطين وأحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة"، مشددة على أن "حماية أبناء شعبنا والدفاع عن كرامتهم وحقوقهم مبدأ ثابت وأمانة وطنية تحملناها بدماء وتضحيات كبيرة أثناء تحرير المنطقة من الإرهاب".

وأضاف البيان أن "الحادث لا يمثل نهج قواتنا ولا قيمها، بل هو تصرّف فردي يسيء لرسالتنا ومرفوض بشكل قاطع"، مقدّمًا التعازي لعائلة الضحية، ومثمنًا "موقفهم المسؤول والواعي في مواجهة محاولات استغلال الحدث لإثارة الفتنة أو التحريض".

وكان شخص قد قُتل صباح الخميس الفائت، كما أُصيب آخرون بينهم امرأة، جراء مداهمة نفّذتها قوات "قسد" في قرية كرهوك التابعة لناحية اليعربية، شرق محافظة الحسكة، شمال شرقي سورية، بالقرب من الحدود السورية العراقية، ما أدى حينها إلى توتر وتحشيدات بين "قسد" والعشائر العربية في المنطقة. وزعمت حينها "هيئة الداخلية في مقاطعة الجزيرة" التابعة لقوات "قسد"، في بيان، أن "قوى الأمن الداخلي نفذت عملية أمنية دقيقة ضد مجموعة من تجار المخدرات والمتورطين في أعمال السلب والابتزاز والخطف والسرقة".