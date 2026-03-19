احتفالات واسعة في سورية بالذكرى الـ15 للثورة

- شهدت محافظات سورية احتفالات واسعة في الذكرى الخامسة عشرة للثورة السورية، حيث خرج آلاف السوريين إلى الساحات العامة، رافعين أعلام الثورة ومرددين شعارات الحرية، في أجواء احتفالية تعكس تحولات المرحلة الراهنة. - في إدلب وحلب، شهدت الشوارع مسيرات حاشدة تخللتها أناشيد ثورية وعروض فنية، بينما احتضنت حماة تجمعات شعبية استحضرت شعارات وهتافات البدايات، في مشهد أعاد إحياء ذاكرة الاحتجاجات الأولى. - إحياء الذكرى هذا العام يحمل دلالة خاصة بعد اعتماد 18 مارس عيداً وطنياً، حيث أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن الذكرى تمثل استحضاراً لتضحيات الشعب السوري ونصره التاريخي.

شهدت محافظات إدلب وحمص وحماة ودير الزور والرقة وحلب ودرعا، الأربعاء، احتفالات وفعاليات شعبية واسعة في الذكرى الخامسة عشرة للثورة السورية، في مشهد غير مسبوق منذ اعتماد 18 مارس/آذار عيداً وطنياً رسمياً عقب سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024.

وخرج آلاف السوريين إلى الساحات العامة في مختلف المناطق، رافعين أعلام الثورة ومرددين شعارات الحرية، في أجواء احتفالية مع استحضار رمزية البدايات الأولى للحراك الشعبي عام 2011، لكن ضمن سياق جديد يعكس تحولات المرحلة الراهنة.

في إدلب وحلب، شهدت الشوارع الرئيسية مسيرات حاشدة تخللتها أناشيد ثورية وعروض فنية، فيما احتضنت حماة تجمعات شعبية في الساحات التي انطلقت منها أولى التظاهرات، حيث استعاد المشاركون شعارات وهتافات البدايات، في مشهد أعاد إحياء ذاكرة الاحتجاجات الأولى.

الصورة

أما درعا، مهد انطلاق الثورة، فقد شهدت خروج حشود إلى الساحات العامة، رافعين لافتات تستحضر الشرارة الأولى للحراك، وسط أجواء رمزية أكدت المكانة الخاصة للمحافظة في الذاكرة الوطنية.

وفي حمص ودير الزور والرقة، أقيمت فعاليات متنوعة شملت معارض صور توثق مسار الثورة بمختلف مراحلها، من الاحتجاجات السلمية إلى إسقاط النظام، إضافة إلى إضاءة ساحات وشوارع رئيسية بألوان علم الثورة.

ويحمل إحياء هذه الذكرى هذا العام دلالة خاصة، إذ يأتي بعد قرار رسمي باعتماد 18 مارس عيداً وطنياً تحت مسمى "عيد الثورة السورية"، في خطوة تهدف إلى ترسيخ هذا التاريخ في الذاكرة الوطنية، وتحويله من مناسبة سنوية إلى محطة جامعة للسوريين.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن الذكرى الخامسة عشرة تمثل استحضاراً لتضحيات الشعب السوري الذي "رفع صوت الحق في وجه الظلم والاستبداد"، مشيراً إلى أن ما تحقق هو "نصر تاريخي أعاد لسورية مكانتها بين الأمم"، وفق تعبيره.

الصورة

وعكست شهادات مواطنين حالة التحول في نظرة السوريين لهذه المناسبة. وقال أحمد العبدالله من إدلب، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "اليوم ليس مجرد ذكرى، بل تتويج لسنوات طويلة من التضحيات. لأول مرة نشعر بأننا نحتفل بنتيجة ما قدمناه".

من جهتها، قالت ريم السوسي من حمص: "كنا نحيي هذا اليوم سابقاً في إدلب، أما اليوم فنحتفل به في شوارع مدينتنا، وهذا بحد ذاته انتصار".

أما خالد السعدون من حماة، فاستعاد بدايات الحراك قائلاً: "أتذكر أول تظاهرة خرجت فيها عام 2011، كنا نخاف حتى من الهتاف. اليوم نقف في المكان نفسه ونحتفل بحرية".