احتشاد مئات التونسيين ضد قمع الحريات

احتشد مئات التونسيين، مساء اليوم السبت، في مسيرة موحدة تضم جميع المكونات والانتماءات والفاعلين والنشطاء ضد الظلم وقمع الحريات، حيث اتحدت الشعارات وتعالت الأصوات المطالبة بوضع حد للانتهاكات وافتعال القضايا السياسية والتدخل في القضاء.

ورفع المحتجون شعارات من قبيل "حريات حريات لا قضاء التعليمات"، "الحرية للمعتقلين السياسيين"، "تونس سجن كبير ...يكفي من ملء السجون"، "شغل حرية كرامة وطنية"، "يا مواطن يا مقموع حان دورك".

وقالت القيادية في جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن مسيرة اليوم "تعتبر محطة مهمة لأنها تضم عدة أطياف سياسية ومنظمات ومكونات مدنية ونشطاء من مختلف الفئات العمرية"، مؤكدة أن مسيرة اليوم ضد الظلم "لأنه يد الاستبداد، الذي يتغذى بالتخويف وبترهيب الناس"، مبينة أن "هذا النظام يعد لسجون جديدة وتوسيع القديمة"، مشيرة إلى أن الشارع التونسي يرفض هذا التمشي الاستبدادي وكذلك أشكال الظلم والقمع كافة.

وبينت عيسى أن "جلّ الجمعيات ملاحقة ولا يوجد نشطاء دون قضايا، وبالتالي لا يمكن أن يستمر هذا الوضع، والشارع قادر على التعبئة والانتفاض مجدداً من أجل حياة تكفل الحقوق والحريات وتؤسس لجمهورية مدنية ديمقراطية".

بدورها، قالت الناشطة الحقوقية والرئيسة السابقة لجمعية النساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن مسيرة اليوم "هي للدفاع عن الحقوق وعن سجناء الرأي والتعبير"، مؤكدة أنه "لا بد من إطلاق سراح جميع الموقوفين والسجينات الموقوفات بسبب آرائهن ونشاطهن المدني".

وأضافت المتحدثة أن القاضي الإداري السابق أحمد صواب محكوم بخمس سنوات من أجل كلمة، وكذلك عدة نشطاء، وبالتالي الرسالة لهؤلاء أنهم ليسوا بمفردهم، فالشارع التونسي متضامن معهم وسيدافع عنهم وعن الحقوق والحريات.

وبينت الزغلامي أنه "تم تجميد نشاط عدة جمعيات نسوية، وبالتالي هن موجودات للدفاع عن وجودهن وعن دور المجتمع المدني قوةَ ضغط".

أما الناشط السياسي ووالد السجين جوهر بن مبارك عز الدين الحزقي، فقال في تصريح لـ"العربي الجديد" إن تونس اليوم "تتحد ضد الانقلاب وضد ما يحصل في البلاد من تجاوزات"، موضحاً أن خطاب قيس سعيد يقسم التونسيين ولا يوحدهم، والمناضلون الأحرار يدافعون عن تونس ولن يفرطوا فيها. وأضاف بن مبارك أن "كل المؤسسات تحت تصرف السلطة التنفيذية، ومع ذلك تُلفَّق القضايا لسجن المعارضين وتوظيف القضاء من قبل السلطة".

وفي السياق، يرى عضو تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين عبد العزيز الشابي، ابن الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، أن مسيرة الشعب التونسي اليوم "تأتي لوضع حد للظلم والاعتقالات السياسية، فالتونسيون يد واحدة مهما كانت القضية ومهما تنوعت المطالب التي يجرى الدفاع عنها، وهي ضد أي انتهاكات أو تجاوزات".