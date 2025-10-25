احتدام المعارك في السودان وسط تفاقم الوضع الإنساني

- تصاعدت المعارك في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، مع غارات بالطائرات المسيرة، بينما تستمر المفاوضات غير المباشرة في واشنطن للتوصل إلى هدنة إنسانية برعاية أميركية. - شنت قوات الدعم السريع هجوماً على مدينة بارا، مؤكدة سيطرتها، بينما نشر الجيش صوراً تؤكد صد الهجوم، واندلعت معارك في الفاشر بولاية شمال دارفور. - دعت منظمات أممية إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الأزمة الإنسانية، مشيرة إلى أن القتال والمجاعة تهدد حياة الملايين، مع استمرار وكالات الأمم المتحدة في تقديم المساعدات.

تصاعدت حدة المعارك في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في عدد من المناطق مع غارات متبادلة بالطائرات المسيرة، بينما تجرى مفاوضات غير مباشرة متكتم عليها بين وفود من الطرفين في العاصمة الأميركية واشنطن للتوصل إلى اتفاق بشأن هدنة إنسانية برعاية أميركية، ويأتي ذلك في وقت قدّم مسؤولون أمميون رفيعو المستوى تقييما قاتما للأوضاع الإنسانية في السودان، مؤكدين أن المدنيين يواجهون خطر الجوع والموت، وأن النساء والأطفال يتحملون العبء الأكبر من تداعيات الحرب المستمرة.

وشنت قوات الدعم السريع، اليوم السبت، هجوما على مدينة بارا في ولاية شمال كردفان، وهي أقرب مدن الولاية إلى العاصمة الخرطوم من الناحية الغربية، وكانت في قبضة الدعم السريع قبل أن يسيطر عليها الجيش في 11 سبتمبر/أيلول الماضي. وقال مستشار قائد الدعم السريع الباشا طبيق، في تصريح على موقع إكس اليوم السبت، إن قواتهم سيطرت على مدينة بارا الاستراتيجية "عنوةً وبسالة" حسب قوله. وأضاف أن "هذه الخطوة المؤثرة على مسرح العمليات العسكرية تؤكد إصرار وعزيمة الأشاوس على تحرير كامل التراب السوداني ودك معاقل الإرهاب والتطرف وتجفيف منابعه".

ولم يصدر عن الجيش السوداني تعليق فوري حول الهجوم على بارا، لكن جنودا من قواته نشروا صورا على مواقع التواصل من داخل المدينة مؤكدين سيطرتهم عليها وصد هجوم الدعم السريع. كما اندلعت معارك ضارية فجر السبت في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، عقب هجوم جديد شنته الدعم السريع على المدينة من اتجاهات متعددة، وقالت مصادر محلية في المدينة لـ"العربي الجديد" إن الهجوم بدأ حوالي الرابعة صباحا، وتمكنت الفرقة السادسة التابعة للجيش والقوات المساندة لها من صد الهجوم.

واحتدمت منذ نحو عشرة أيام حرب الطائرات المسيرة بين الطرفين، إذ شن الجيش هجمات متواصلة على مدينتي نيالا والجنينة وعلى منطقة الزرق التي تسيطر عليها الدعم السريع في إقليم دارفور، كما دمر طائرة شحن كانت متوقفة في مطار مدينة نيالا الخميس الماضي، وردت الدعم من جانبها بهجمات بطائرات مسيرة انتحارية طاولت عددا من المواقع في مدينة الخرطوم، ومحطة الكهرباء في مدينة سنجة بولاية سنار، وقاعدة كنانة الجوية في ولاية النيل الأبيض، ومدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق.

بدورها، دعت المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وبرنامج الأغذية العالمي، في تصريح مشترك يوم الجمعة، إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الأزمة الإنسانية المتصاعدة في السودان. وقالت المنظمات الأممية إن أكثر من 900 يوم من القتال العنيف في السودان، والانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، والمجاعة، وانهيار الخدمات الأساسية، دفعت الملايين إلى حافة البقاء على قيد الحياة، خاصة النساء والأطفال.

كما قدّم مسؤولون أمميون رفيعو المستوى تقييما قاتما للأوضاع الإنسانية في السودان، مؤكدين أن المدنيين يواجهون خطر الجوع والموت، وأن النساء والأطفال يتحملون العبء الأكبر من تداعيات الحرب المستمرة. وأكد المسؤولون استمرار وكالات الأمم المتحدة في تقديم المساعدات رغم التحديات، وجددوا الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وجاءت هذه التصريحات خلال إحاطة مشتركة عبر الفيديو للصحافيين في نيويورك يوم الجمعة، عقب زيارة ميدانية إلى السودان شارك فيها كل من نائبة المدير العام للعمليات في المنظمة الدولية للهجرة أوغوتشي دانييلز، والمديرة التنفيذية المساعدة لبرنامج الأغذية العالمي فاليري غوارنييري، ونائبة المفوض السامي لشؤون اللاجئين كيلي كليمنتس، ونائب المديرة التنفيذية لمنظمة يونيسف تيد شيبان. وتحدث المسؤولون عن مشاهداتهم في دارفور والخرطوم وبورتسودان محذرين من أن السودان يعيش أسوأ أزمة إنسانية ونزوح في العالم، وأن ملايين السودانيين بحاجة ماسة للمساعدة المنقذة للحياة.

وانعقدت في واشنطن خلال اليومين الماضيين جلسة اجتماعات بين وفد من الحكومة السودانية ومسؤولين في الإدارة الأميركية بواشنطن، تناولت خريطة الطريق الأميركية لإنهاء الحرب في السودان، وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، أمس، إن الحكومة حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البناء مع الولايات المتحدة، مضيفة أن وزير الخارجية محي الدين سالم توجه إلى العاصمة واشنطن بدعوة من حكومة الولايات المتحدة.

وكان مجلس السيادة في السودان نفى، أمس الجمعة، وجود مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في واشنطن. وأضاف أن موقف الدولة ثابت وواضح تجاه أي حوار أو تسوية، وهو الالتزام بالحل الوطني الذي يحفظ سيادة البلاد ووحدتها واستقرارها وحقوق الشعب السوداني.