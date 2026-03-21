احتجاجات واسعة في إسبانيا: رفض للحرب ومطالبة بالخروج من ناتو

- شهدت مدن إسبانيا تظاهرات واسعة ضد الحرب في الشرق الأوسط، حيث عبّر عشرات الآلاف في مدريد عن رفضهم للهجمات الأميركية والإسرائيلية، مطالبين بالسلام ووقف التصعيد العسكري. - تركزت الاحتجاجات على رفض الدور العسكري لحلف شمال الأطلسي والوجود الأميركي في أوروبا، مع دعوات لتحويل الإنفاق من التسلح إلى القطاعات الاجتماعية، وسط مخاوف من تأثير الحرب على الأوضاع المعيشية. - تضمنت التظاهرات تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، حيث رفع المحتجون الأعلام الفلسطينية وطالبوا بوقف فوري لإطلاق النار، مؤكدين على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية المدنيين.

شهد عدد من مدن إسبانيا تظاهرات واسعة، اليوم السبت، رفضاً للحرب في الشرق الأوسط، في تحركات عكست تصاعد القلق الشعبي من تداعيات التصعيد العسكري على المستويين الدولي والمحلي، ولا سيما في ظل انعكاساته الاقتصادية المباشرة. وفي مدريد، تظاهر عشرات الآلاف في مسيرات جابت شوارع العاصمة، رافعين شعارات من قبيل "لا للحرب" و"السلام الآن"، ومنددين بالهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران ولبنان وغزة.

كما صدحت الحشود بشعارات أكثر حدة تربط بين الحرب والبنية العسكرية الغربية، من بينها: "المزيد من التعبئة لتحويل لا للحرب إلى أفعال"، "لا لناتو، لا للقواعد الأميركية"، في إشارة إلى رفض أوسع للدور العسكري لحلف شمال الأطلسي والوجود العسكري الأميركي في أوروبا. وتجمّع المحتجون في نقاط مركزية قبل أن ينطلقوا في مسيرات موحدة، وسط حضور لافت لعائلات وناشطين وممثلين عن منظمات مدنية ونقابية، ما عكس اتساع قاعدة الرفض الشعبي في إسبانيا للحرب.

وأكد مشاركون أن هذه التحركات تأتي "دفاعاً عن السلم الدولي" ورفضاً لأي انخراط إسباني مباشر أو غير مباشر في النزاع، مشددين على ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية واحترام القانون الدولي. كما عبّر عدد من المتظاهرين عن مخاوفهم من انعكاسات الحرب على الأوضاع المعيشية، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والنقل، معتبرين أن "ثمن الحروب يدفعه المواطنون"، في وقت دعوا فيه إلى توجيه الموارد نحو الإنفاق الاجتماعي بدل التسلح.

وشهدت التظاهرات حضوراً لافتاً للأعلام الفلسطينية التي رُفعت بكثافة في شوارع مدريد، حيث عبّر المشاركون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ورفضهم للإبادة في قطاع غزة. وردد المحتجون شعارات داعمة لفلسطين ومنددة بالعمليات العسكرية الإسرائيلية، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، في تأكيد على ترابط القضايا لدى المتظاهرين بين رفض الحرب في المنطقة والدفاع عن الحقوق الفلسطينية.

وفي فالنسيا، خرجت تظاهرة حاشدة بدعوة من أكثر من 200 منظمة، حيث رفع المحتجون شعارات أبرزها "لا ننجب أبناءً ليموتوا في الحروب"، في رسالة رمزية تندد بكلفة النزاعات على المدنيين. وطالب المشاركون بوقف فوري لإطلاق النار، وتحويل الإنفاق من التسلح إلى القطاعات الاجتماعية، محذرين من تداعيات استمرار الحرب على الفئات الأكثر هشاشة.

وتوحدت مطالب المحتجين في مختلف مدن إسبانيا حول رفض التصعيد العسكري، والدعوة إلى حماية المدنيين، والتمسك بالقانون الدولي، إلى جانب رفض استخدام الموارد العامة في دعم الحروب، وتوسيع دائرة الرفض لتشمل التحالفات العسكرية الدولية، والمطالبة بخروج إسبانيا من حلف شمال الأطلسي.

وتأتي هذه التحركات في سياق سياسي داخلي يتسم بتباين المواقف إزاء الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، إذ تدعو الحكومة إلى التهدئة واحترام القانون الدولي ورفض الحرب الأحادية، في حين تصطف قوى يمينية إلى جانب الموقف الأميركي الإسرائيلي، ما يعمّق حالة الجدل داخل الساحة السياسية الإسبانية. ويرى مراقبون أن اتساع رقعة الاحتجاجات، خصوصاً في مدريد، يعكس عودة قوية للحراك الشعبي المناهض للحروب في إسبانيا، مع تصاعد الدعوات لتحويل هذا الرفض الشعبي إلى ضغط سياسي مستمر في الشارع.