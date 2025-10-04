احتجاجات مرتقبة في دول أوروبية تضامناً مع غزة ورفضاً لتواصل الحرب

- تستعد إسبانيا وإيطاليا والبرتغال وبريطانيا لتنظيم تظاهرات حاشدة تضامناً مع غزة، احتجاجاً على حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023، مع دعوات للاحتجاج في مدريد وبرشلونة وروما ولشبونة. - شهدت إيطاليا تظاهر أكثر من مليوني شخص في إضراب عام لدعم غزة، بينما تكثف إسبانيا جهودها الدبلوماسية ضد حكومة نتنياهو، مع بدء الاحتجاجات في برشلونة ومدريد. - في لندن، تجمع المحتجون في ميدان ترافالغار رغم دعوة رئيس الحكومة لإلغائها، مؤكدين تضامنهم مع الجالية اليهودية بعد حادثة الطعن في مانشستر.

احتجاجاً على حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تستعد إسبانيا وإيطاليا والبرتغال وبريطانيا، اليوم السبت، لتنظيم تظاهرات حاشدة تضامناً مع غزة. ووُجهت دعوات لتنظيم احتجاجات في مدريد وبرشلونة في إسبانيا منذ أسابيع، بينما جاءت دعوات أيضاً إلى تنظيم تظاهرات في روما ولشبونة في أعقاب الغضب واسع النطاق، بعد اعتراض إسرائيل أسطول الصمود العالمي الذي أبحر من برشلونة في محاولة لكسر الحصار على الأراضي الفلسطينية.

وشهدت إيطاليا بالفعل تظاهر أكثر من مليوني شخص، أمس الجمعة، في جميع أنحاء البلاد في إضراب عام لمدة يوم واحد لدعم سكان غزة. وشهدت إسبانيا تصاعداً في الدعم للفلسطينيين في الأسابيع الأخيرة، بينما تكثف حكومتها جهودها الدبلوماسية ضد حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، ومن المقرر أن تبدأ الاحتجاجات في برشلونة عند الظهر بالتوقيت المحلي وستعقب ذلك احتجاجات في مدريد في المساء.

وفي لندن، بدأت جموع من المحتجين بالتجمع في ميدان ترافالغار للتضامن مع غزة واحتجاجاً على حظر حركة "بالستاين أكشن" من الحكومة البريطانية، ويأتي هذا الاحتجاج رغم توجيه رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر دعوة لإلغائها متذرعاً بحادثة الطعن التي وقعت عند كنيس يهودي في مانشستر، أول أمس الخميس. وردّ منظمو الاحتجاج برفض إلغاء الفعالية وقالوا في بيان إن إلغاءها "سيسمح للإرهاب بالانتصار"، مضيفين: "قلوبنا مع كل من فقد أحباءه في الهجوم المروع على كنيس هيتون بارك، ونقف متضامنين مع الجالية اليهودية في جميع أنحاء المملكة المتحدة". وتأتي الدعوات للاحتجاجات في أوروبا في الوقت الذي أعلنت فيه حركة حماس قبولها ببعض عناصر خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)