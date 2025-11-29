احتجاجات في 30 مدينة مغربية تضامناً مع غزة وتنديداً بالتطبيع

- شهدت 30 مدينة مغربية تظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، حيث طالب المشاركون بإنهاء التطبيع مع إسرائيل وإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، مؤكدين دعمهم للقضية الفلسطينية. - تأتي الاحتجاجات ضمن اليوم الوطني الاحتجاجي والتضامني رقم 24، بالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وسط محاولات لفرض وصاية على غزة ونزع سلاح المقاومة. - انتقد الناشطون الدعم الأمريكي لإسرائيل عبر الفيتو، مشيرين إلى الوضع الإنساني الكارثي في غزة ومعاناة الأسرى، مؤكدين استمرار النضال ضد التطبيع.

تظاهر آلاف المغاربة، مساء السبت، في 30 مدينة في مختلف أنحاء البلاد تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وتنديدا بالجرائم الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة المحاصر، ولتجديد المطالبة بإسقاط التطبيع. وجاءت الاحتجاجات بعدما دعت "الجبهة الوطنية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" (غير حكومية) إلى تنظيم تظاهرات احتجاجية في اليوم الوطني الاحتجاجي والتضامني رقم 24 بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف 29 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.

ومن بين المدن التي شهدت احتجاجات في اليوم الوطني رقم 24 الرباط والدار البيضاء وطنجة ومراكش وأغادير ومكناس ووجدة والناظور وآسفي وبني ملال وبرشيد وتازة وخريبكة وبركان وآزرو وغيرها. وعبر المشاركون في الوقفات عن تنديدهم بجرائم الإبادة الجماعية والتقتيل والتجويع المستمرة في قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار، وعن رفضهم المطلق لاتفاق التطبيع الذي اعتبروا أنه "شجع الكيان أكثر على التمادي والجرأة على سفك دماء الغزيين وحصارهم". كذلك عبر المشاركون في الفعاليات عن دعمهم المطلق للشعب الفلسطيني ولمقاومته، مطالبين بإنهاء كل أشكال التطبيع وإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، مؤكدين التزامهم بالموقف الشعبي المغربي الذي دعم القضية الفلسطينية في جميع مراحلها.

وقال عضو السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع (غير حكومية)، أبو الشتاء مساعف، لـ"العربي الجديد"، إن خروج 30 مدينة مغربية للاحتجاج في اليوم الاحتجاجي والتضامني رقم 24 إحياء لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يأتي بالتزامن مع مجموعة من المستجدات في مقدمتها فرض وصاية على الشعب الفلسطيني في غزة، ومحاولة نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، ما سيدخل القضية الفلسطينية نفقا آخر. وأضاف مساعف: "كنا ننتظر أن يتم فعلا وقف إطلاق النار لكن للأسف ما زال الكيان الصهيوني مستمرا في همجيته وعنجهيته وبريريته، حيث نشهد كل يوم استشهاد مجموعة من الأطفال والنساء والرجال بدم بارد على مرأى ومسمع المنتظم الدولي الذي من المفروض أن يقف وقفة رجل واحد لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة".

واستنكر الناشط المغربي "منح الإدارة الأميركية من خلال قراراتها واستعمالها لحق النقض "الفيتو"، الشرعية للكيان الغاصب للاستمرار في جرائم الإبادة التي يقترفها في حق أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة". وقال إن تخليد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يأتي في ظل وضع إنساني كارثي يعيشه الفلسطينيون في قطاع غزة، ومأساة يعيشها الأسرى في سجون الكيان الصهيوني، ومحاولة فرض مشروع قانون يسن عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين بدعوى تنفيذ عمليات ضد الصهاينة".

من جهة أخرى، قال مساعف إن فعاليات اليوم الوطني التضامني هي "رسالة تنديد باستمرار تطبيع الدولة المغربية مع الكيان الصهيوني رغم ما وقع خلال سنتين من عدوان على غزة وتقتيل، وما عاشه القطاع من مأساة إنسانية ومعاناة جراء غياب الغداء والدواء والماء"، مضيفا: "رغم كل ما حدث، فإن الدولة المغربية مستمرة في مد يدها إلى الكيان وفي الالتزام باتفاقية التطبيع المشؤومة. على كل، نؤكد أننا سنبقى مستمرين في النضال من أجل إسقاط التطبيع كيفما كان نوعه وكانت طبيعته ومناهضته وحتى إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط".

يشار إلى أن الاحتجاجات المغربية ضد العدوان الإسرائيلي تجددت منذ 18 مارس/ آذار الماضي، وشهدت عشرات المدن فعاليات ميدانية تعبّر عن غضب شعبي واسع. ومنذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، لم تتوقف مظاهر التضامن مع فلسطين، حيث باتت الوقفات والمسيرات شبه يومية في مختلف مناطق المغرب، ويعلو فيها الصوت الشعبي دعماً للمقاومة ورفضاً للتطبيع.