احتجاجات في واشنطن تنديداً بزيارة نتنياهو: مجرم حرب

شهدت العاصمة الأميركية واشنطن، مساء أمس الاثنين وصباح اليوم الثلاثاء، تظاهر ناشطين أمام فندق بلير، بيت الضيافة الرسمي للبيت الأبيض، والذي يستضيف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث يستقبله الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الساعة 11 صباحاً بتوقيت واشنطن (الساعة السابعة مساء بتوقيت القدس المحتلة).

ورفع الناشطون المحتجون على زيارة نتنياهو، الأعلام الفلسطينية ولافتات تضمنت شعارات "حرروا غزة" و"أوقفوا آلة الحرب الأميركية الإسرائيلية"، و"حقوق الإنسان الفلسطيني مهمة أيضاً"، مرددين هُتافات من قبيل: "نتنياهو مجرم حرب"، و"أوقفوا دفع أموال ضرائبنا لإسرائيل"، و"أوقفوا القتل في غزة". وحمل الناشطون مكبرات صوت وآلات موسيقية في دلالة رمزية تستهدف إزعاج نتنياهو في مقر إقامته.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الشعارات الرئيسية التي رفعها المحتجون؟ ما هي المطالب التي عبر عنها الناشطون بخصوص المساعدات المالية الأمريكية لإسرائيل؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

في غضون ذلك، قالت عطاف، وهي ناشطة شاركت في الاحتجاج، في تصريح لـ"العربي الجديد": "نحن هنا مع مجموعة شعبية لإبلاغ حكومتنا بأننا لسنا راضين على وجود مجرم الحرب نتنياهو في شوارعنا". وأضافت: "عرفنا أنه كان في مطعم مجاور... إذا نظرت حولي سترى إهدار أموال الضرائب لإغلاق الشوارع لتأمين الحماية له"، موضحةً أن "العاصمة وحدها تقدم لإسرائيل 73 مليون دولار سنوياً". واستطردت قائلة: "نحن هنا لنقول باسمنا كأميركيين. لا نريد دفع أموال ضرائبنا بهذه الطريقة، ولا نريد إرسالها لإسرائيل أو استخدامها في الترحيب بمجرم الحرب هذا في مدينتنا".

ناشط: جئت أقول لنتنياهو إنه غير مرحب بك

من جهته، ذكر سامر، الناشط الأميركي من أصل فلسطيني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، "أنا هنا لأقول لنتنياهو إنه غير مرحب بك في واشنطن. لقد جاء مجدداً بهدف التسول والحصول على مزيد من الأسلحة والمال"، ورأى أنه "يجب أن يتوقف عمل نتنياهو الإجرامي ويُسلم نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية". وأضاف: "لن نهدأ حتى نرى نتنياهو (يُحاكم) في لاهاي".

في غضون ذلك، تنظم مجموعة تضامنية من مختلف الأديان، صباح اليوم الثلاثاء (بتوقيت واشنطن)، وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض، تنديداً بزيارة نتنياهو وللمطالبة بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله. وأشارت المجموعات في بيان لها، إلى أن نتنياهو وحكومته "سبّبوا مقتل الآلاف في لبنان وفي تأجيج الحرب على إيران واستمرار المستوطنين في قتل الفلسطينيين في الضفة تحت حماية الشرطة والجيش الإسرائيليين".

كما تنظّم مجموعة أخرى وقفة تنتقد الرئيس اللبناني جوزاف عون وتندد بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل الذي جرى برعاية الولايات المتحدة، وسُمح بموجبه لإسرائيل بـ"مواصلة احتلال أراضٍ لبنانية ومواصلة انتهاكاتها بحق اللبنانيين".

وفي وقت لاحق من اليوم وأثناء تأبين السيناتور ليندسي غراهام، تنظم مجموعة شعبية وقفة احتجاجية أمام كاتدرائية واشنطن، للتعبير عن رفضها الحروب وكذلك رفضاً لزيارة نتنياهو. وفي مساء اليوم، تنظم حركة الشباب الفلسطيني والصوت اليهودي من أجل السلام، وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو واستقباله.