احتجاجات عيد العمال في أميركا تندد بسياسات ترامب والحروب

شارك عشرات الآلاف من الأميركيين في العاصمة واشنطن وباقي الولايات، يوم الجمعة، في مظاهرات عيد العمال، وقاطعوا التسوق والمدارس احتجاجاً على سياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعلى الحروب، وعلى ما وصفوه باستيلاء المليارديرات على السلطة.

وبدأت التظاهرات في العاصمة واشنطن في الثامنة من صباح يوم الجمعة، بتعطيل المرور في تقاطع يؤدي إلى المناطق الرئيسية بالعاصمة، وهي الناشونال مول وشارعا جيفرسون ميموريال وفيرجينيا أفينو. وارتدى المتظاهرون قمصاناً كتب عليها "عمال ضد الحروب"، ورفعوا لافتات "مولوا البشر والبيئة وليس الحرب"، و"أوقفوا الحرب في إيران" و"أوقفوا الحرب في لبنان" و"لا حروب من أجل إسرائيل".

واستمر إغلاق الشوارع في ساعة الذروة الصباحية التي يتجه فيها الموظفون إلى مكاتبهم لأكثر من ثلاثين دقيقة، ومع وصول قوات الشرطة وتحذيرها بإلقاء القبض على المشاركين، نظموا مسيرة تخللها تعطيل الشوارع قبل أن تتواجد الشرطة مرة أخرى، وأُلقي القبض على متظاهر واحد على الأقل. ورددوا شعارات "أوقفوا المساعدات لإسرائيل" و"أوقفوا الحروب" و"لا لحصار كوبا"، ودعوا إلى أن "غزة تعيش".

وقالت إحدى المشاركات، التي طلبت عدم ذكر اسمها، في حديث للعربي الجديد، إنهم يتظاهرون في يوم عيد العمال للمطالبة بتحسين أوضاع العمال في الولايات المتحدة بدلاً من توجيه الأموال للحروب ولإسرائيل، وأضافت: "المليارديرات واللوبي الصهيوني يسيطران بالكامل على الإدارة ويدفعانها لخوض الحروب، ونطالب بوقف كل هذا وزيادة حقوق العمال ووقف استهداف المهاجرين، وضد سياسات إدارة الهجرة". وشارك في الاحتجاج عدة مجموعات، من بينها "الصوت اليهودي من أجل السلام" وحركة "كود بينك" ضد الحروب ومجموعات أخرى.

ويعود تاريخ عيد العمال في الولايات المتحدة في اليوم الأول من مايو/ أيار إلى حركة ظهرت في القرن التاسع عشر بهدف إقرار ساعات العمل اليومية بثماني ساعات فقط بدلاً من 12 ساعة أو أكثر، ولم يتم إقرار هذا المبدأ فعلياً إلا عام 1938، عندما وقع الرئيس فرانكلين روزفلت على قانون معايير العمل العادلة الذي حدد أسبوع العمل بـ44 ساعة، قبل أن تُخفض المدة إلى 40 ساعة أسبوعياً عام 1940.

كما شهدت العاصمة عدة مظاهرات أخرى على مدار اليوم، تحركت بعضها من أمام جامعة جورج واشنطن، ومسيرة أخرى شارك فيها آلاف في الناشونال مول وأمام البيت الأبيض، رافعين شعار "العمال فوق المليارديرات"، كما توجهت إحدى المسيرات إلى مقر إنفاذ قوانين الهجرة والمواطنة اعتراضاً على سياسات إدارة ترامب ضد المهاجرين، وشارك في التظاهرات طلاب عدد من المدارس الذين غادروا الفصول الدراسية مبكراً.

وإجمالاً، نقلت شبكة فوكس نيوز أن نحو 20 منطقة تعليمية في مختلف أرجاء الولايات المتحدة ألغت الفصول الدراسية حتى يتمكن الطلاب والمدرسون من المشاركة في احتجاجات عيد العمال. وقال المنظمون إن أكثر من 500 نقابة عمالية ومجموعات طلابية ومنظمات أخرى شاركت في الفعالية، من بينها حركة أطلقت على نفسها "شروق الشمس"، قالت إنها تتوقع غياب 100 ألف طالب عن المدارس اليوم للمشاركة في الإضراب.

وفي مدينة نيويورك، شارك عمدة المدينة زهران ممداني في الفعاليات، وقال إن عمال المدينة ساهموا في صياغة التاريخ وانتزعوا حقوقاً صارت للجميع اليوم، مثل تحديد ساعات العمل بـ40 ساعة أسبوعياً، وعطلة نهاية الأسبوع، وأجر العمل الإضافي، والحد الأدنى للأجور، والضمان الاجتماعي، مضيفاً أنه يجب العمل والتكاتف من أجل الحفاظ على هذه الحقوق. كما شارك عدد من المسؤولين الديمقراطيين في الفعاليات الاحتجاجية التي أقيمت في شيكاغو وبوسطن ولوس أنجليس وغيرها من المدن.