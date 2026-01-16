احتجاجات إيران | 3 آلاف معتقل ومساع إقليمية لنزع فتيل التوتر

16 يناير 2026   |  آخر تحديث: 10:52 (توقيت القدس)
في ظل استمرار التوتر الداخلي وتزايد الضغوط الخارجية، يسود ترقب حذر لمسار الاحتجاجات في إيران وسط حديث عن تراجع مؤقت في احتمالات التصعيد العسكري مع الولايات المتحدة. وفي السياق، ذكرت تقارير صحافية أن الرياض والدوحة ومسقط أقنعت الرئيس دونالد ترامب بإعطاء طهران "فرصة ثانية"، بعدما كان هدد بتدخّل عسكري على خلفية حملة قمع الاحتجاجات.

إلى ذلك، قال مسؤول أميركي رفيع لصحيفة "نيويورك تايمز"، الخميس، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب من ترامب إرجاء أي خطط لهجوم عسكري أميركي على إيران. وبحسب الصحيفة، يخشى مسؤولون إسرائيليون وعرب أن تردّ طهران على أي ضربة من هذا النوع عبر استهداف دولهم.

بالتوازي، يتواصل الشد والجذب بين واشنطن وطهران، إذ قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه لا خطط لإعدام متظاهرين وإن "الهدوء يسود" البلاد، بينما أعلن البيت الأبيض أن إيران علقت مئات الإعدامات التي كانت مقررة الأربعاء. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كاورلاين ليفيت إنّ ترامب حذر طهران من "عواقب وخيمة" إذا استمر قتل المحتجين، فيما قال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز أمام مجلس الأمن الدولي إن الرئيس ترامب "أوضح أن جميع الخيارات مطروحة لوقف المذبحة".

إلى ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الخميس، في مقابلة مع "العربي الجديد"، أن "قناة سويسرا، وهي القناة الرسمية بين إيران وأميركا، لا تزال نشطة"، مشيراً إلى أن دول المنطقة تبذل أيضاً "مساعيها الحميدة" لمنع التصعيد، مشيراً إلى وجود تحركات على مستوى المنطقة جارية حالياً لخفض التوتر و"منع وقوع مغامرة أميركية إسرائيلية جديدة". 

"العربي الجديد" يتابع الاحتجاجات في إيران أولاً بأول..

10:49 AM
عراقجي هاتف غوتيريس قبيل جلسة مجلس الأمن الطارئة

قبيل اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في إيران، أجرى وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، بحثاً خلاله التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وفق الخارجية الإيرانية.

واستعرض عراقجي سردية الحكومة الإيرانية حول الاحتجاجات وأنها بدأت كتجمعات سلمية ذات مطالب اقتصادية ومهنية، لكنها "سُحبت إلى العنف من قبل عناصر إرهابية"، متهما إسرائيل بـ"دور مباشر في تسليح وتنظيم الإرهابيين المسلحين"، ومحملا الولايات المتحدة مسؤولية ذلك بسبب تدخلاتها "غير القانونية والمدمرة" في الشؤون الإيرانية وتصريحات مسؤوليها التي وصفها بالمحرضة على العنف.

وفي رده على طلب واشنطن عقد جلسة لمجلس الأمن حول إيران، وصف عراقجي الخطوة الأمريكية بأنها "مزورة ومحاولة للفرار إلى الأمام"، مؤكداً أن أمريكا التي تفرض عقوبات ظالمة وهي المسؤولة عن مقتل الآلاف من الإيرانيين، ولا يمكنها التستر على جرائمها من خلال عقد اجتماعات دولية. كما شدد عراقجي على "التزام" إيران بحقوق الإنسان بما في ذلك حق التجمع السلمي، مؤكداً في الوقت نفسه على التزام الحكومة بحماية أمن البلاد. واعتبر أن الدول التي لديها سجل في انتهاك حقوق الإنسان وتدعم "إبادة الفلسطينيين" "فاقدة الأهلية" للتحدث عن مصلحة الشعب الإيراني.

ودعا عراقجي الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى إدانة "العمليات الإرهابية" والتدخلات الأمريكية والإسرائيلية. ووفق بيان الخارجية الإيرانية، من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية احترام حقوق الإنسان الأساسية، ورفض أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشدداً على ضرورة الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وخصوصاً مبدأ منع استخدام القوة أو التهديد بها.

10:48 AM
3 آلاف معتقل على خلفية الاحتجاجات في إيران

 

في تقرير مصور عن الاحتجاجات، ذكر التلفزيون الإيراني أن الأجهزة الأمنية قد اعتقلت حتى الآن 3 آلاف شخص مرتبطين بـ"جماعات إرهابية" و"أناس كان لهم الدور في أعمال الشغب"، على حد قوله.

9:10 AM
نيوزيلندا تجلي دبلوماسييها من إيران

أعلنت نيوزيلندا الجمعة إغلاق سفارتها في طهران مؤقتا وإجلاء طاقمها الدبلوماسي بسبب تدهور الوضع الأمني في إيران. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية إن الطاقم الدبلوماسي غادر إيران بأمان على متن رحلات تجارية ليلا. وقد نُقلت عمليات السفارة إلى العاصمة التركية أنقرة.

06:50 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
دبلوماسي: حلفاء حثوا ترامب على إرجاء ضرب إيران

حث العديد من حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إرجاء توجيه ضربات ضد إيران، وذلك وفقا لدبلوماسي عربي مطلع على الأمر.

وقال الدبلوماسي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لوصف المحادثات الحساسة، إن "كبار المسؤولين من مصر وعمان والمملكة العربية السعودية وقطر أثاروا مخاوف خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية من أن التدخل العسكري الأميركي من شأنه أن يهز الاقتصاد العالمي ويزعزع استقرار منطقة مضطربة بالفعل".

06:48 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
واشنطن تعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام أميركية الخميس، بأن الولايات المتحدة تعمل على تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط في أعقاب التهديدات الموجهة ضد إيران. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" والعديد من السفن المرافقة لها تتحرك من بحر الصين الجنوبي إلى المنطقة، ومن المتوقع وصولها في غضون أسبوع تقريبا. كما يجري نشر أسلحة ومعدات دفاعية إضافية، وقد تتبعها طائرات مقاتلة.

وبالمثل، أفاد موقع "أكسيوس" أن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" تتجه نحو المنطقة. ولم يؤكد البنتاغون عملية النشر بعد.

ونقلت قناة "فوكس نيوز" عن مصادر عسكرية أنه يجري إرسال حاملة طائرات أميركية واحدة على الأقل إلى الشرق الأوسط، رغم أنها لم تحدد أي واحدة منها.

06:00 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
الطاقم الدبلوماسي لسفارة نيوزيلندا يغادر إيران

 قال مسؤولون في ولنجتون اليوم الجمعة، إن نيوزيلندا أغلقت سفارتها في طهران بإيران "مؤقتا"، ونقلت العمليات القنصلية إلى أنقرة بتركيا.

وذكرت وزارة الخارجية النيوزيلندية في بيان لها أن جميع الموظفين الدبلوماسيين النيوزيلنديين غادروا إيران على متن رحلات تجارية خلال اليوم الماضي. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تصريحات أدلى بها وزير الخارجية وينستون بيترز يوم الخميس، قال فيها إن حكومته "مذعورة من تصاعد العنف والقمع" في إيران.

ونشر بيترز على منصة إكس: "نحن ندين حملة القمع الوحشية التي تنفذها قوات الأمن الإيرانية، بما في ذلك قتل المتظاهرين".

وكررت وزارة الخارجية نصيحتها الرسمية اليوم الجمعة بأن على النيوزيلنديين تجنب السفر إلى إيران و"المغادرة الآن" إذا كانوا موجودين هناك بالفعل. وقالت إن قدرة حكومة نيوزيلندا على تقديم المساعدة القنصلية لمواطني البلاد في إيران أصبحت "محدودة للغاية".

04:20 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
موسكو تتهم واشنطن بالدعوة لاجتماع لتبرير التدخل في إيران

 

قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع طارئ لمجلس الأمن إن موسكو تتضامن مع إيران وتدعم وجهة نظرها القائلة بأن "قوى خارجية معادية تحاول استغلال الوضع الحالي من أجل الإطاحة بحكومة تجدها غير مرغوب فيها وتدمير جمهورية إيران كدولة ذات سيادة ومستقلة".

وقال إن روسيا دعت الولايات المتحدة إلى "التوقف عن تنصيب أنفسهم قاضيا عالميا ووضع حد لأفعالهم التصعيدية". كما دعت موسكو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة إلى "منع تصعيد جديد واسع النطاق".

وقال نيبينزيا إن التصرفات الأميركية "تخاطر بإغراق المنطقة في فوضى أكثر دموية — فوضى يمكن أن تمتد بسهولة إلى ما وراء حدودها".

04:12 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
فرنسا وبريطانيا تهددان بفرض عقوبات جديدة على طهران

هددت فرنسا وبريطانيا في جلسة مجلس الأمن الخميس بفرض المزيد من العقوبات على طهران. وقال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة جيروم بونافونت إنه "نظراً لحجم وقسوة القمع" ضد المتظاهرين في إيران، يجب على المجتمع الدولي إدانة العنف.

وجدد دعوة فرنسا للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفياً وتعليق عقوبة الإعدام، ودعا إلى عقد دورة استثنائية سريعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف لمعالجة الوضع في إيران والتحقيق في انتهاكات الحقوق.

من جانبه، أدان نائب السفير البريطاني أرشيبالد يونج تصرفات إيران "بأشد العبارات الممكنة" وأشاد بـ "شجاعة الشعب الإيراني، ولا سيما النساء الإيرانيات".

وأبلغت المملكة المتحدة وزير الخارجية الإيراني بأنه "يجب على إيران تغيير مسارها بشكل عاجل" واحترام الحقوق الأساسية للإيرانيين، "بما في ذلك الحق في الاحتجاج دون خوف من العنف أو القمع".

وقال يونج إنه إذا لم تفعل ذلك، فإن مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى، بما في ذلك المملكة المتحدة، قد أوضحت أنها ستفرض عقوبات إضافية. وتابع: "العالم يراقب".

04:10 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
سويسرا تستدعي السفير الإيراني

 استدعت سويسرا السفير الإيراني في برن. وذكرت وكالة الأنباء "إس دي إيه" الخميس أن سويسرا أعربت عن "قلقها البالغ" إزاء عنف قوات الأمن الإيرانية وأكدت رفضها القاطع لعقوبة الإعدام.

وقال موظف في وزارة الخارجية الاتحادية لإذاعة "أر تي إس" السويسرية الناطقة بالفرنسية إن الوزارة أرادت من خلال استدعاء السفير التعبير عن عدم فهمها لمثل هذا العنف.

12:39 am

رويترز

avata
رويترز
نائب مبعوث إيران في الأمم المتحدة: طهران لا تسعى إلى التصعيد

قال نائب مبعوث إيران في الأمم المتحدة غلام حسين درزي إن طهران لا تسعى إلى التصعيد ولا إلى المواجهة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن بلاده سترد على أي عمل عدواني، سواء كان مباشراً أو غير مباشر، بشكل حاسم ومتناسب وقانوني.

12:32 am

رويترز

avata
رويترز
واشنطن: جميع الخيارات مفتوحة لوقف المذبحة

قال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، أمام مجلس الأمن الدولي، إن واشنطن تقف إلى جانب "الشعب الإيراني الشجاع"، وإن الرئيس دونالد ترامب "أوضح أن جميع الخيارات مطروحة لوقف المذبحة".

وقال والتز في اجتماع مجلس الأمن الذي دعت إليه واشنطن: "الرئيس ترامب رجل أفعال، وليس مجرد كلام لا ينتهي كما نرى في الأمم المتحدة. لقد أوضح أن جميع الخيارات مطروحة لوقف المذبحة". ونفى والتز مزاعم إيران بأن الاحتجاجات "مؤامرة خارجية تمهيداً لعمل عسكري". وأضاف: "يجب أن يعلم العالم أجمع أن النظام أضعف من أي وقت مضى، ولذلك يروج هذه الكذبة بسبب قوة الشعب الإيراني في الشوارع. إنهم خائفون، خائفون من شعبهم".

12:31 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
مسؤولة أممية تبدي قلقها من التهديدات بضرب إيران

أعربت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، الخميس، عن قلقها إزاء التهديدات بشن ضربات عسكرية ضد إيران كتلك التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، محذّرة من أنها تفاقم الوضع "المتفجر" أصلاً.

وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا مارثا أما أكيا بوبي: "نلاحظ بقلق العديد من التصريحات العامة التي تشير إلى احتمال توجيه ضربات عسكرية ضد إيران. هذا البعد الخارجي يزيد من حدة الوضع المتفجر أصلاً". وأضافت المسؤولة الأممية: "يجب بذل كل جهد ممكن لمنع أي تدهور إضافي".

11:25 PM
أبرز الأحداث الخميس | 15 يناير

  • البيت الأبيض: إيران علّقت عمليات إعدام 800 متظاهر

  • كندا تعلن مقتل أحد مواطنيها خلال الاحتجاجات

  • رويترز: 4 دول عربية تحث على إنهاء التصعيد بين أميركا وإيران

  • بقائي: قناة نشطة بين طهران وواشنطن وجهود لخفض التصعيد

  • عقوبات أميركية جديدة على مسؤولين إيرانيين

  • القضاء الإيراني ينفي صدور حكم بإعدام عرفان سلطاني

  • وزير الدفاع الإيراني: الاضطرابات كانت ذات أهداف إرهابية

  • مسؤول إيراني: جهود الوسطاء لمنع أي تصعيد مستمرة

أسوشييتد برس
رويترز
فرانس برس
