احتجاجات إيران | 3 آلاف معتقل ومساع إقليمية لنزع فتيل التوتر

قبيل اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في إيران، أجرى وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، بحثاً خلاله التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وفق الخارجية الإيرانية.
واستعرض عراقجي سردية الحكومة الإيرانية حول الاحتجاجات وأنها بدأت كتجمعات سلمية ذات مطالب اقتصادية ومهنية، لكنها "سُحبت إلى العنف من قبل عناصر إرهابية"، متهما إسرائيل بـ"دور مباشر في تسليح وتنظيم الإرهابيين المسلحين"، ومحملا الولايات المتحدة مسؤولية ذلك بسبب تدخلاتها "غير القانونية والمدمرة" في الشؤون الإيرانية وتصريحات مسؤوليها التي وصفها بالمحرضة على العنف.
وفي رده على طلب واشنطن عقد جلسة لمجلس الأمن حول إيران، وصف عراقجي الخطوة الأمريكية بأنها "مزورة ومحاولة للفرار إلى الأمام"، مؤكداً أن أمريكا التي تفرض عقوبات ظالمة وهي المسؤولة عن مقتل الآلاف من الإيرانيين، ولا يمكنها التستر على جرائمها من خلال عقد اجتماعات دولية. كما شدد عراقجي على "التزام" إيران بحقوق الإنسان بما في ذلك حق التجمع السلمي، مؤكداً في الوقت نفسه على التزام الحكومة بحماية أمن البلاد. واعتبر أن الدول التي لديها سجل في انتهاك حقوق الإنسان وتدعم "إبادة الفلسطينيين" "فاقدة الأهلية" للتحدث عن مصلحة الشعب الإيراني.
ودعا عراقجي الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى إدانة "العمليات الإرهابية" والتدخلات الأمريكية والإسرائيلية. ووفق بيان الخارجية الإيرانية، من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية احترام حقوق الإنسان الأساسية، ورفض أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشدداً على ضرورة الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وخصوصاً مبدأ منع استخدام القوة أو التهديد بها.