احتجاجات إيران: هدوء نسبي بعد مواجهات دامية

- شهدت إيران هدوءًا نسبيًا بعد مواجهات عنيفة، مع تراجع الاحتجاجات في طهران ومدن أخرى، واعتقال 100 شخص من "مثيري الشغب المسلحين". - تستمر الاحتجاجات بسبب تدهور العملة، مع انقطاع الإنترنت ودعوات للتظاهر، وسط تأكيد السلطات على التمييز بين الاحتجاجات الشعبية وأعمال العنف. - تتوالى التصريحات الدولية الداعمة للمحتجين، بينما يحذر الجيش الإيراني من "مؤامرة الغرباء"، مع اعتقالات في محافظة لرستان وتفكيك خلايا إرهابية.

بعد مواجهات دامية، ليل الخميس ـ الجمعة، كانت الليلة الماضية في إيران، هادئة نسبيًّا مقارنة بالليلة التي سبقتها، رغم تسجيل تجمعات احتجاجية في العاصمة طهران ومدن إيرانية أخرى، مثل تبريز ومشهد.

واليوم السبت، في جولة داخل مدينة طهران من غربها إلى وسطها، كانت العاصمة هادئة، حسب مراسل "العربي الجديد"، لكن آثار أعمال العنف التي طالت المدينة كانت ظاهرة في أجزاء منها، خاصة في الوسط في شارع آزادي وانقلاب. وشاهد الليلة الماضية، المصدر، تجمعات متفرقة في غرب العاصمة في منطقة الصادقية. وقد قام البعض بإغلاق الطرق عبر رمي مخازن النفايات وإحراقها داخل الأزقة والشوارع، ما تسبب بزحمة مرور في بعض الشوارع.

وحسب ما رصد "العربي الجديد"، كانت تجمعات الليلة الماضية أقل من ليل الخميس ـ الجمعة، حيث شهدت احتجاجات تخللتها مواجهات دامية وأعمال عنف وتخريب واسعة طالت عشرات المؤسسات والمباني الحكومية ومقرات شرطية وعسكرية.

وقال حاكم قضاء بهارستان جنوب غربي طهران، عبد الحميد شرفي، اليوم السبت، في تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية المحافظة، إن السلطات الأمنية اعتقلت 100 من "مثيري الشغب المسلحين" وقادة "أعمال الشغب" في القضاء. وأضاف شرفي أن "المعتقلين كانوا يحملون أسلحة نارية وبيضاء لاستخدامها ضد المواطنين وقوات الأمن والشرطة".

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، للتلفزيون الإيراني الرسمي بشأن تجمعات ليل الجمعة ـ السبت إن "مشاهدات ميدانية أظهرت هدوءاً عاماً في مختلف المدن ومجموعات نظمت تجمعات محدودة فقط في بعض النقاط بالبلد"، عازياً تراجع الاحتجاجات الليلة الماضية إلى "مشاركة شعبية واسعة ظهر الجمعة في مسيرات احتجاجاً على إجراءات قامت بها جماعات مسلحة ليل الخميس ـ الجمعة"، بحسب قوله.

وعادة تجري التجمعات الاحتجاجية في الليل بعد حلول الظلام. كذلك ذكر شهود عيان لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، أن أجزاء كبيرة من سوق طهران مغلقة. ويمر اليوم السبت، أسبوعان على الاحتجاجات في إيران، وسط انقطاع كامل للإنترنت ودعوات لاستمرار التظاهرات. وانطلقت الاحتجاجات من أسواق إيران احتجاجًا على هبوط حاد للعملة الوطنية الذي ضرب استقرار الوضع الاقتصادي.

في الأثناء، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، مساء الجمعة، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، إن احتجاجات التجار كانت في محلها، "لكن اليوم هناك مثيرون للشغب من يحمل السلاح الناري ويستخدمونه"، داعيًا إلى الفصل بين احتجاجات شعبية وأخرى "أعمال عنف وشغب لجماعات إرهابية".

إلى ذلك، أعلن رئيس جهاز إطفاء الحريق في إيران، قدرت الله محمدي، اليوم السبت، أن من وصفهم بأنهم "مثيرو الشغب" قاموا خلال تجمعات ليلية خلال اليومين الأخيرين في إيران بإلحاق الضرر بـ50 سيارة تابعة للجهاز، 8 منها تدمرت وخرجت عن الخدمة، مشيرًا إلى أن مهاجمة سيارات إطفاء الحريق قد عرقلت تقديم خدمات ضرورية إلى المواطنين.

إلى ذلك، تتوالى التصريحات الأميركية الداعمة للمحتجين، حيث غرّد اليوم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، زاعمًا أن بلاده "تدعم الشعب الإيراني الشجاع". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدّد أمس الجمعة مرة أخرى، بتوجيه "ضربة شديدة للغاية" إذا باشرت السلطات الإيرانية "مثل السابق بقتل الناس"، حسب قوله.

دعوات جديدة للتظاهر والإضراب

واليوم السبت، أطلق زعيم التيار الملكي الإيراني المعارض، رضا بهلوي، المقيم في الولايات المتحدة، دعوة جديدة للاحتجاج، غدًا الأحد، مقدمًا الشكر للمحتجين على ما وصفه بأنه "المشاركة الواسعة" في احتجاجات الخميس والجمعة، ومعتبرًا إياها ردًا على المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، وداعيًا إلى قطع الشرايين المالية للحكومة الإيرانية عبر إعلان العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة قطاعي النقل والطاقة، إضرابات عامة. كذلك، دعا بهلوي الإيرانيين إلى استمرار التجمعات اليوم وغدًا الأحد بهدف السيطرة على مراكز المدن.

إلى ذلك، ردًا على تهديدات مستمرة لترامب بمهاجمة إيران ردًا على ما وصفه بالتصدي للمتظاهرين، حمّل مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، سعيد إيرواني، في رسالة إلى الأمم المتحدة، الولايات المتحدة مسؤولية "أعمال الشغب والعنف" في بلاده، قائلًا إنها تمارس "هذا التدخل عبر التهديد والتحريض والحث المتعمد على العنف وضرب الهدوء والاستقرار"، مندّدًا بالتدخل الأميركي الإسرائيلي المنسق في الشؤون الإيرانية الداخلية.

الجيش الإيراني يهدد

في غضون ذلك، حذّر الجيش الإيراني، على خلفية المواجهات الدامية في مدن إيران، الشعب الإيراني من "مؤامرة الغرباء لضرب استقرار البلاد ونشر الفوضى"، متطرقًا إلى ما وصفه بأنه مؤامرات وحيل أميركية على مدى 47 عامًا ماضية للعودة إلى إيران للسيطرة عليها. وأضاف الجيش الإيراني أن "العدو من خلال مؤامرة أخرى بدعم وإسناد من الكيان الصهيوني المجرم والقاتل للأطفال وجماعات إرهابية معادية، بصدد ضرب هدوء المدن والإخلال بالأمن العام"، داعيًا الشعب الإيراني إلى "الحذر والبصيرة لإفشال مؤامرات العدو وإحباطه من الوصول إلى أهدافه وتطلعاته المشؤومة عبر الوحدة والانسجام الوطني". كما قالت هذه المؤسسة العسكرية الإيرانية إنها ترصد جميع تحركات "الأعداء" في المنطقة، متوعدة بأنها ستتصدى بكل حزم لأي مؤامرة وستدافع عن أمن البلاد ومنشآتها وبُناها التحتية.

اعتقالات جديدة

إلى ذلك، أعلنت شرطة محافظة لرستان، غربي إيران، أحد معاقل الاحتجاجات، أنها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، تمكنت من اعتقال أكثر من 100 شخص من "مثيري الشغب" في مختلف مدن المحافظة، فضلًا عن تفكيك "خليتين إرهابيتين"، مكوّنتين من 4 و7 أشخاص في مدينتي بروجرد وخرم آباد. وأضافت الشرطة، وفق وكالة "تسنيم" المحافظة، أن الخليتين كانتا مزودتين بأسلحة نارية بهدف استخدامها في الاحتجاجات.