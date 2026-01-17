احتجاجات إيران | هدوء حذر وسط تواصل الحراك الدبلوماسي للتهدئة

أخبار
طهران

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
17 يناير 2026   |  آخر تحديث: 07:17 (توقيت القدس)
+ الخط -

يسود هدوء حذر في إيران عقب تراجع الاحتجاجات وتأكيد السلطات استتباب الأمن، تزامنا مع تزايد المؤشرات على تراجع احتمالية التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران في الوقت الحالي. وفي هذا السياق، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب

، عن شكره وتقديره الكبير لقيام الحكومة الإيرانية بإلغاء أكثر من 800 عملية إعدام كانت مقررة.

إلى ذلك، اعتبر السفير الإيراني لدى تونس مير مسعود حسينيان، أن مطالب الشعب الإيراني مشروعة، مؤكدا أن الأمن مستتب حاليا، لاسيما في العاصمة طهران. وقال خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر إقامته في تونس إن "مطالب الشعب الإيراني في العيش الكريم مشروعة، والحكومة ماضية في حل كافة الإشكاليات الاقتصادية، وتحسين الأوضاع بالحوار". وأضاف: "نأمل أن يتم تحسين الوضع الاقتصادي بالبلاد عبر حزمة من الإصلاحات والقرارات، وذلك رغم الحصار المفروض على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وارتفاع نسبة التضخم". 

على الصعيد الدبلوماسي، قال الكرملين الجمعة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يقوم بجهود وساطة فيما يتعلق بالوضع في إيران في محاولة لتهدئة التوتر سريعا، وذلك بعد اتصالين أجراهما بوتين مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وكشف الكرملين أن بوتين عرض، في المكالمة مع نتنياهو، أفكارا لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط وأبدى استعداد روسيا "لمواصلة جهود الوساطة وتعزيز الحوار البناء بمشاركة جميع الدول المعنية"، فيما اطلع من بزشكيان على "الإجراءات" التي تتخذها السلطات في طهران من أجل "إعادة الوضع في البلاد الى طبيعته".

"العربي الجديد" يتابع الاحتجاجات في إيران وتداعياتها أولاً بأول..

06:36 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
"نتبلوكس": رصد عودة طفيفة جداً للإنترنت في إيران

أعلنت منظمة "نتبلوكس" غير الحكومية لمراقبة الانترنت السبت، أنها رصدت عودة "طفيفة جدا" لنشاط الشبكة في إيران بعد انقطاع دام أكثر من 200 ساعة على خلفية تظاهرات وحملة قمع تقابلها. وقالت المنظمة في منشور على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي "تشير القياسات إلى زيادة طفيفة جدا في الاتصال بالإنترنت في إيران صباح اليوم بعد مرور 200 ساعة". وأضافت "لا يزال الاتصال بالإنترنت بشكل عام عند حوالي 2% من مستوياته الطبيعية، ولا توجد أي مؤشرات على تحسن ملحوظ".

05:57 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
مؤتمر ميونيخ للأمن يسحب دعوة المسؤولين الإيرانيين

أعلن منظمو مؤتمر ميونخ للأمن، إلغاء الدعوات الموجهة إلى الحكومة الإيرانية للمشاركة في دورة هذا العام والمقررة من 13 إلى 15 فبراير/ شباط. وقال متحدث باسم المؤتمر: "قبل عدة أسابيع، وجهت دعوات إلى عدد من ممثلي الحكومة الإيرانية. ونظرا للأحداث الراهنة، لن يلتزم مؤتمر ميونخ للأمن بهذه الدعوات".

01:17 am

الأناضول

avata
الأناضول
سفير طهران بتونس: مطالب الشعب الإيراني مشروعة

اعتبر السفير الإيراني لدى تونس مير مسعود حسينيان، أن مطالب شعب بلاده في العيش الكريم مشروعة، مؤكدا أن الأمن مستتب حاليا لاسيما في العاصمة طهران. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده السفير الإيراني بمقر إقامته بالعاصمة تونس. وقال حسينيان، إن "مطالب الشعب الإيراني في العيش الكريم مشروعة، والحكومة ماضية في حل كافة الإشكاليات الاقتصادية، وتحسين الأوضاع بالحوار" .

وأضاف: "نأمل أن يتم تحسين الوضع الاقتصادي بالبلاد عبر حزمة من الإصلاحات والقرارات، وذلك رغم الحصار المفروض على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وارتفاع نسبة التضخم". وأوضح حسينيان، أن "الأمن مستتب حاليا لاسيما بطهران، التي يسودها الهدوء بعد موجة من الاحتجاجات الشعبية، اندلعت في الآونة الأخيرة بسبب الأوضاع المعيشية السائدة".

وتابع أن "الحوار مع مكونات المجتمع المدني والسياسي يبقى السبيل الأمثل لتحقيق تطلعات الشعب الإيراني، وتحسين مؤشرات التنمية والاقتصاد، وتامين متطلبات الحياة للمواطن، وهو رهان كل البلدان التي تعمل على تحقيق الرفاه لشعوبها". كما أشار حسينيان، إلى "وجود أطراف خارجية أججت الأوضاع الاجتماعية في إيران، وساهمت في تفاقم العنف ومظاهر الاحتجاج".

وقال إن "بعض التصريحات الإعلامية المستفزة لعدد من المسؤولين والسياسيين الأجانب، شجعت بشكل أو بآخر على الاحتجاج والعصيان في صفوف الشعب الإيراني بعلة الدفاع عن الحقوق المدنية في التظاهر السلمي" . وأضاف حسينيان، أن "هذه التصريحات غير المسؤولة إنما كان الهدف منها ركوب موجة الفوضى والعنف للإطاحة بالنظام القائم، باستعمال أساليب الترهيب وتمويل مجموعات مارقة عن القانون لتأجيج الاوضاع".

01:16 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
الاتحاد الأوروبي يوصي بتجنّب المجال الجوي الإيراني

أوصت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، شركات الطيران بتجنّب المجال الجوي الإيراني بسبب احتمال توجيه ضربات أميركية وتأهّب القوات المسلّحة الإيرانية.

وفي نشرة موجّهة إلى شركات الطيران، أوصت الوكالة بعدم "تسيير رحلات في المجال الجوي لإيران"، وذلك "على كل الارتفاعات". وأشارت خصوصا إلى "الوضع الراهن وإمكان قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري، وهو ما وضع قوات الدفاع الجوي الإيرانية في حالة تأهّب قصوى"، وهو ما يزيد من المخاطر.

وتابع البيان "يشكّل وجود مروحة كبيرة من الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي واحتمال استخدامها، إضافة إلى ردود فعل حكومية غير متوقّعة وإمكان تفعيل أنظمة صواريخ أرض-جو، خطرا كبيرا على الرحلات المدنية".

12:55 AM
أبرز الأحداث يوم الجمعة | 16 يناير

  • وكالة أوروبية توصي بتجنب المجال الجوي الإيراني

  • إيران تدين بيان مجموعة السبع: تدخل في شؤوننا الداخلية

  • ترامب: أقدّر إلغاء إيران عمليات إعدام كانت مقررة

  • رئيس الموساد في واشنطن لبحث تطورات الأوضاع في إيران

  • بهلوي: الجمهورية الإسلامية ستسقط

  • آلاف العاملين الإيرانيين في شركات تكنولوجية كبرى: ندعم بهلوي

  • موسوي: مثيرو الشغب استخدموا مواطنين دروعاً بشرية

  • خاتمي يدعو السلطات لتلبية المطالب

01:14 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات

نقلت وكالة أسوشييتد برس عن نشطاء قولهم، إن حصيلة قتلى قمع السلطات الإيرانية للاحتجاجات التي شهدتها البلاد قفزت إلى 3090 قتيلا، رغم الإشارات على عودة الحياة إلى طبيعتها.

دلالات
المساهمون
الأناضول
فرانس برس
المزيد في سياسة
طائرة أميركية في بورتوريكو، 20 ديسمبر 2025 (فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

هيئة الطيران الأميركية تحذّر من مخاطر أنشطة عسكرية فوق المكسيك

كوشنر وويتكوف في باريس، 6 يناير 2026 (فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

تعرّف على أعضاء "مجلس السلام" والمجلس التنفيذي لغزة

من تظاهرة معارضة للسلطة في الجزائر، 23 إبريل 2021 (رياض كرامضي/فرانس برس)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

انسحابات متتالية للنخب في الجزائر من النقاش العام