احتجاجات إيران | منظمات توثق ارتفاع عدد القتلى وترامب يبحث خياراته

طهران

العربي الجديد

13 يناير 2026
أفادت منظمات حقوقية بمقتل نحو 650 متظاهراً جراء قمع السلطات الإيرانية الاحتجاجات المتواصلة منذ نحو أسبوعين، في حين تظاهر آلاف الإيرانيين في طهران ومدن أخرى الاثنين، دعما لسلطات الجمهورية الإسلامية. واعتبر المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي أن "الحشود الغفيرة" التي نزلت إلى الشوارع تشكّل "تحذيراً" للولايات المتحدة التي سبق لرئيسها دونالد ترامب أن هدّد بالتدخل العسكري في حال استمرار عملية قمع المتظاهرين وقتلهم.

إلى ذلك، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، الاثنين، بأن البيت الأبيض يدرس إمكانية قبول العرض الإيراني بالدخول في محادثات دبلوماسية بشأن الحد من برنامجها النووي، رغم أن الرئيس دونالد ترامب يميل في الوقت الراهن للموافقة على شن ضربات عسكرية على إيران. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن بعض المساعدين الكبار في الإدارة الأميركية، بقيادة نائب الرئيس جي دي فانس، يحثون ترامب على سلوك طريق الدبلوماسية أولاً قبل أي تصعيد ضد إيران.

من جهتها، قالت شبكة أي بي سي نيوز، إن فريق الأمن القومي سيطرح على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إحاطة بشأن خيارات "التدخل" في إيران. وبحسب ما قال مسؤول أميركي للشبكة، فإن من بين الخيارات المطروحة فرض عقوبات جديدة على شخصيات بارزة في النظام أو على قطاعي الطاقة أو المصارف الإيرانية. كما من المرجح أن تشمل الخيارات هجمات عسكرية واسعة النطاق وضربات أكثر دقة تستهدف قادة إيرانيين محددين أو البنية التحتية للشرطة التي ساعدت الحكومة الإيرانية في قمع الاحتجاجات بعنف، إضافة إلى شن هجمات إلكترونية ضد الحكومة، إلى جانب الشروع في حملات عبر الإنترنت تهدف إلى تعزيز رسائل المتظاهرين وتقويض الحكومة الإيرانية.

"العربي الجديد" يتابع الاحتجاجات في إيران أولاً بأول..

04:53 am

رويترز

رويترز
الإيرانيون يلجأون لستارلينك للالتفاف على انقطاع الإنترنت

قال ثلاثة أشخاص من داخل إيران لوكالة رويترز، إن بعض الإيرانيين لا يزالون يستخدمون خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية (ستارلينك) على الرغم من انقطاع الاتصالات في جميع أنحاء الجمهورية الإسلامية. وقال أحدهم، في غرب إيران، إنه يعرف عشرات من الأشخاص الذين يستخدمون ستارلينك وإن المستخدمين في البلدات والمدن الحدودية لم يتأثروا إلى حد بعيد.

04:44 am

العربي الجديد

واشنطن
رضا بهلوي يدعو ترامب لاتخاذ إجراءات عاجلة ضد النظام الإيراني

دعا نجل شاه إيران السابق رضا بهلوي، الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد النظام الإيراني، مشيرًا إلى أن "أفضل طريقة لضمان انخفاض عدد القتلى في إيران هي التدخل المبكر، حتى ينهار هذا النظام نهائياً".

وقال في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، إنه تواصل مع إدارة ترامب، دون أن يكشف عن تفاصيل المحادثات، معتبرًا أن تواصل الجمهورية الإسلامية الأخير مع الإدارة الأميركية "ما هو إلا حيلة لمحاولة إخماد الاحتجاجات التي تعمّ البلاد والتي تهدد حكم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي". وأضاف أن النظام الإيراني تجاوز الخطوط الحمراء التي وضعها ترامب بحسب قوله، مشيرًا إلى أن النظام "يحاول خداع" العالم بإيهامه أنه مستعد للتفاوض.

03:43 am

العربي الجديد

واشنطن
فريق الأمن القومي يطلع ترامب على خيارات التعامل مع إيران

قالت شبكة أي بي سي نيوز، إن فريق الأمن القومي سيقدم للرئيس الأميركي دونالد ترامب إحاطة بشأن خيارات "التدخل" في إيران. وبحسب ما قال مسؤول أميركي للشبكة، فإن من بين الخيارات المطروحة فرض عقوبات جديدة على شخصيات بارزة في النظام أو على قطاعي الطاقة أو المصارف الإيرانية.

كما من المرجح أن تشمل الخيارات هجمات عسكرية واسعة النطاق وضربات أكثر دقة تستهدف قادة إيرانيين محددين أو البنية التحتية للشرطة التي ساعدت الحكومة الإيرانية في قمع الاحتجاجات بعنف، إضافة إلى شن هجمات إلكترونية ضد الحكومة، إلى جانب حملات عبر الإنترنت تهدف إلى تعزيز رسائل المتظاهرين وتقويض الحكومة الإيرانية.

3:21 AM
أبرز الأحداث الاثنين | 12 يناير

  • ترامب: الدول التي تتعامل تجارياً مع إيران ستواجه رسوماً 25%

  • ترامب يدرس التفاوض مع إيران ويميل لشن ضربات

  • الطاقم الدبلوماسي الفرنسي غير الأساسي غادر إيران

  • وزيرة الخارجية البريطانية لعراقجي: لا بد من وقف العنف فوراً

  • برلين تدعو لإدراج الحرس الثوري على قائمة "الإرهاب"

  • البرلمان الأوروبي يحظر دخول جميع ممثلي إيران

  • إيران: مسيرات حاشدة لأنصار الثورة يتقدمها كبار القادة

  • رئيس السلطة القضائية يتوعد بمعاقبة "مثيري الشغب"

