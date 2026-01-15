احتجاجات إيران | عراقجي يحذر واشنطن ودول تحث رعاياها على المغادرة

تتواصل التظاهرات في إيران وسط أجواء مشحونة وتصعيد سياسي وإعلامي متبادل بين طهران وواشنطن، في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع في المنطقة. وتأتي هذه التطورات مع حديث عن إجراءات احترازية اتخذتها دول غربية تحسباً لأي تصعيد محتمل.

وفيما تشدد السلطات الإيرانية على أن إسرائيل تسعى إلى جر الولايات المتحدة إلى خوض حرب بالنيابة عنها، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر لم تسمها أن التقديرات في تل أبيب تشير إلى أن الولايات المتحدة قد تشن هجوماً عسكرياً على إيران، من دون تأكيد تنفيذ طهران رداً فورياً بإطلاق صواريخ على إسرائيل.

على الجانب الأميركي، أدلى الرئيس دونالد ترامب بتصريحات قال فيها إنه أُبلغ بتوقف عمليات قتل المتظاهرين وعدم وجود خطط لتنفيذ عمليات إعدام، وهي تصريحات زادت الغموض حول الخطوات الأميركية القادمة، خصوصاً مع استمرار التحذيرات من احتمال توجيه ضربات عسكرية ضد طهران.

بالتوازي، اتخذت عدة دول خطوات دبلوماسية وأمنية لافتة، شملت إغلاق سفارات، وإجلاء دبلوماسيين، وتحذيرات من السفر، إلى جانب تصريحات حادة من قادة إيرانيين توعدوا بالرد على أي تدخل خارجي. وتضع هذه التطورات مجتمعة التظاهرات الإيرانية في قلب مشهد إقليمي ودولي شديد الحساسية، مفتوح على احتمالات متعددة.

"العربي الجديد" يتابع الاحتجاجات في إيران أولاً بأول..