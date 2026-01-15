احتجاجات إيران | عراقجي يحذر واشنطن ودول تحث رعاياها على المغادرة

طهران

التحديثات الحية
15 يناير 2026   |  آخر تحديث: 00:55 (توقيت القدس)
تتواصل التظاهرات في إيران وسط أجواء مشحونة وتصعيد سياسي وإعلامي متبادل بين طهران وواشنطن، في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع في المنطقة. وتأتي هذه التطورات مع حديث عن إجراءات احترازية اتخذتها دول غربية تحسباً لأي تصعيد محتمل.

وفيما تشدد السلطات الإيرانية على أن إسرائيل تسعى إلى جر الولايات المتحدة إلى خوض حرب بالنيابة عنها، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر لم تسمها أن التقديرات في تل أبيب تشير إلى أن الولايات المتحدة قد تشن هجوماً عسكرياً على إيران، من دون تأكيد تنفيذ طهران رداً فورياً بإطلاق صواريخ على إسرائيل.

على الجانب الأميركي، أدلى الرئيس دونالد ترامب بتصريحات قال فيها إنه أُبلغ بتوقف عمليات قتل المتظاهرين وعدم وجود خطط لتنفيذ عمليات إعدام، وهي تصريحات زادت الغموض حول الخطوات الأميركية القادمة، خصوصاً مع استمرار التحذيرات من احتمال توجيه ضربات عسكرية ضد طهران.

بالتوازي، اتخذت عدة دول خطوات دبلوماسية وأمنية لافتة، شملت إغلاق سفارات، وإجلاء دبلوماسيين، وتحذيرات من السفر، إلى جانب تصريحات حادة من قادة إيرانيين توعدوا بالرد على أي تدخل خارجي. وتضع هذه التطورات مجتمعة التظاهرات الإيرانية في قلب مشهد إقليمي ودولي شديد الحساسية، مفتوح على احتمالات متعددة.

"العربي الجديد" يتابع الاحتجاجات في إيران أولاً بأول..

01:18 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
إيران تعلّق إعدام أحد المتظاهرين

علّقت السلطات الإيرانية إعدام رجل أوقف خلال الاحتجاجات التي تهز إيران، بعدما حذّرت منظمات غير حكومية وواشنطن من احتمال تنفيذها الأربعاء، وفق ما أفادت مجموعة حقوقية نبهت بدورها من أن حياته ما زالت في خطر.

وقالت منظمة "هينغاو" التي تتخذ في النروج مقرا نقلا عن أقارب للموقوف، إن عملية إعدام عرفان سلطاني (26 عاما) كانت مقررة الأربعاء لكنها أجّلت، مضيفة أنه ما زالت هناك "مخاوف جدية" على حياته.

12:49 am

رويترز

avata
رويترز
إيران تُغلق مجالها الجوي أمام الرحلات

أفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن بيانات "فلايت رادار" بأن إيران أصدرت إشعاراً يُفيد بإغلاق مجالها الجوي أمام جميع الرحلات، مع استثناء الرحلات الدولية التي تحصل على إذن مسبق من السلطات المختصة.

12:16 am

السلطات الألمانية تنصح شركات الطيران بتجنب الأجواء الإيرانية

نصحت السلطات الألمانية شركات الطيران بتجنب المجال الجوي الإيراني، في ظل التوترات المستمرة واحتمال التصعيد.

12:15 am

إسبانيا تنصح مواطنيها بمغادرة إيران

نصحت إسبانيا مواطنيها بمغادرة إيران باستخدام "أي وسيلة متاحة"، ووجّهت تحذيراً شديداً من السفر إلى البلاد، في تحديث لإرشادات السفر صدر أمس الأربعاء. وشدّدت وزارة الخارجية الإسبانية على نصح مواطنيها الموجودين في إيران بعدم المشاركة في أي نوع من الاحتجاجات، وعدم التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو للتظاهرات أو للمباني الرسمية.

12:04 am

رسائل طمأنة متبادلة بين إيران وإسرائيل قبل اندلاع الاحتجاجات

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن إسرائيل وجّهت، عبر روسيا، رسائل طمأنة إلى القيادة في إيران قبل أيام من اندلاع الاحتجاجات في أواخر ديسمبر/ كانون الأول، أكدت فيها أنها لن تشن ضربات على إيران ما لم تتعرض لهجوم أولاً. وبحسب دبلوماسيين ومسؤولين إقليميين، ردّت طهران عبر القناة الروسية بأنها بدورها ستمتنع عن أي هجوم استباقي.

ووصفت الصحيفة هذه الاتصالات بأنها غير مألوفة بين الجانبين، ولا سيما بعد حرب استمرت 12 يوماً في يونيو/ حزيران، مشيرة إلى أنها عكست رغبة إسرائيل في عدم الظهور طرفاً يصعّد التوتر مع إيران، في وقت كانت تستعد فيه لتصعيد ضد حزب الله في لبنان.

11:58 pm

الأناضول

avata
الأناضول
شركة لوفتهانزا تستعد لمغادرة إسرائيل وتلغي رحلاتها

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مجموعة لوفتهانزا الألمانية أبلغت موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء الرحلات الجوية اعتباراً من اليوم الخميس، في ظل تصاعد الحديث عن ضربة أميركية محتملة ضد إيران.

11:54 pm

إيران: مستعدون للدبلوماسية ونحذر من عواقب التصعيد

قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده أكدت مراراً استعدادها للتفاوض والدبلوماسية، مشدداً على أن إيران أثبتت ذلك خلال الأعوام العشرين الماضية، في مقابل ما وصفه بـ"تهرب واشنطن الدائم من المسار الدبلوماسي واختيارها طريق الحرب". وفي تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، اعتبر الوزير الإيراني أن الدبلوماسية تبقى الخيار الأفضل رغم عدم وجود أي تجربة إيجابية سابقة مع الولايات المتحدة، محذراً من أن التصعيد إلى مستويات عالية من التوتر ستكون له عواقب وخيمة على جميع الأطراف.

واتهم الوزير الإيراني "عناصر إرهابية مدعومة من الخارج" بالتسلل إلى الاحتجاجات وإطلاق النار على قوات الأمن، مؤكداً أن ما جرى خلال الأيام الثلاثة الماضية لم يكن مواجهات مع متظاهرين بل "قتالاً مع إرهابيين"، على حد تعبيره. وأضاف أن ما حدث كان "مؤامرة إسرائيلية" تهدف إلى جر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصراع، لافتاً إلى أن الأوضاع تشهد حالياً هدوءاً بعد انتهاء العمليات الأمنية، وأن السلطات الإيرانية تسيطر على الوضع بالكامل، معرباً عن أمله في أن تسود الحكمة ويتم تجنب مزيد من التصعيد.

11:48 PM
أبرز تطورات الوضع في إيران يوم أمس الأربعاء
  • إغلاق السفارة البريطانية في طهران بشكل مؤقت
  • ترامب: أُبلغت بتوقف عمليات القتل في إيران
  • ألمانيا تحذر شركات الطيران من دخول المجال الجوي الإيراني
  • يديعوت أحرونوت: واشنطن قد تهاجم طهران من دون رد إيراني فوري
  • عراقجي يتهم إسرائيل بالسعي لجر واشنطن لحرب
  • تشييع 100 عنصر أمن في طهران
  • إيران تحذر من الاستماع إلى "إيران أنترناشونال"
  • إيران: اتصالات دبلوماسية واستعدادات للحرب
