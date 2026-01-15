احتجاجات إيران | عراقجي يحذر واشنطن ودول تحث رعاياها على المغادرة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مجموعة لوفتهانزا الألمانية أبلغت موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء الرحلات الجوية اعتباراً من اليوم الخميس، في ظل تصاعد الحديث عن ضربة أميركية محتملة ضد إيران.
علّقت السلطات الإيرانية إعدام رجل أوقف خلال الاحتجاجات التي تهز إيران، بعدما حذّرت منظمات غير حكومية وواشنطن من احتمال تنفيذها الأربعاء، وفق ما أفادت مجموعة حقوقية نبهت بدورها من أن حياته ما زالت في خطر.
وقالت منظمة "هينغاو" التي تتخذ في النروج مقرا نقلا عن أقارب للموقوف، إن عملية إعدام عرفان سلطاني (26 عاما) كانت مقررة الأربعاء لكنها أجّلت، مضيفة أنه ما زالت هناك "مخاوف جدية" على حياته.