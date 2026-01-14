قال ثلاثة دبلوماسيين لوكالة رويترز إنه تم نصح بعض الأفراد بمغادرة قاعدة العديد الجوية التابعة للجيش الأميركي في قطر بحلول مساء اليوم الأربعاء.
علّقت إيران خط التواصل بين وزير خارجيتها عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في ضوء تصاعد التوتر وتهديدات الرئيس الأميركي بضرب الجمهورية الإسلامية، محذرة دول المنطقة من أنها ستضرب القواعد الأميركية المقامة على أراضيها في حال تعرضها لهجوم من واشنطن، وفق ما نقلته وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، عن مسؤول إيراني كبير. وعلى وقع الاحتجاجات في إيران، يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامبتصريحاته شديدة اللهجة ضد طهران، محرضاً الإيرانيين على مواصلة التظاهر والسيطرة على مؤسسات الدولة، مؤكداً أن "المساعدة في الطريق إليكم". كما دعا ترامب الأميركيين وحلفاءهم الموجودين في إيران إلى مغادرة البلاد، في الوقت الذي تتواصل فيه تهديداته. وتعهّد الرئيس الأميركي باتّخاذ "إجراء قوي للغاية" إذا أقدمت السلطات الإيرانية على إعدام أشخاص أوقفوا في التظاهرات.
في غضون ذلك، اجتمع مجلس الأمن القومي الأميركي، الثلاثاء، بدون الرئيس ترامب، لبحث الخيارات الأميركية التي قد تتخذ ضد إيران، وذلك حسب ما نشرته صحيفة واشنطن بوست، نقلاً عن مصدر مطلع، أشار إلى أن نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو عرضا الخيارات على الرئيس دون تفضيل أي منها.
في المقابل، اتهمت الحكومة الإيرانية الثلاثاء الولايات المتحدة باختلاق ذريعة للقيام بتدخل عسكري. وكتبت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على منصة إكس "أوهام الولايات المتحدة وسياستها تجاه إيران تقوم على أساس تغيير النظام، بحيث تستخدم العقوبات والتهديدات والاضطرابات المدبرة والفوضى أسلوبَ عمل لتصنيع ذريعة لتدخل عسكري"، قائلة إنّ "قواعد اللعبة" التي تتبعها واشنطن "ستفشل مجدداً".
في غضون ذلك، التأم المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، مساء الثلاثاء، لمناقشة استراتيجية تل أبيب بشأن التعامل مع إيران في حال تعرّض الأخيرة لهجوم من الولايات المتحدة، والخطط الإسرائيلية المحتملة للانتقال إلى هجوم ضد إيران، وهي خطوة تجري بلورتها بتنسيق وثيق مع الإدارة الأميركية. ويأتي ذلك وسط حالة تأهب قصوى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، في إجراء احترازي، على خلفية تصعيد ترامب لهجته ضد النظام الإيراني، وتحسباً لحدوث تطوّرات وتعرّض إسرائيل لهجوم إيراني.
وجاء الاجتماع في حين لم تتغيّر تعليمات الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وسط تقديرات بأن احتمالات مهاجمة طهران لتل أبيب ليست كبيرة، لكن تبقى قائمة، ما يتطلّب استعداداً مسبقاً. ويؤكّد مسؤولون في تل أبيب، بحسب القناة i24 العبرية، أن الخيار الهجومي ضد إيران مطروح على الطاولة، في حال تعرّضت إسرائيل لهجوم أولاً، موضحين أن "كل شيء بيد الرئيس (ترامب)، والأميركيين هم من يديرون الحدث"، ومشيرين في الوقت ذاته إلى أن "التدخّل العسكري المباشر سيحدث فقط عند الضرورة وفي إطار سيناريوهات مختلفة يجرى فحصها حالياً".
إلى ذلك، قالت مجموعة "إيران هيومن رايتس" التي تقع في أوسلو إنّ 734 شخصاً على الأقل قتلوا منذ نشوب الاحتجاجات في ديسمبر/ كانون الأول، لكنها حذرت من أن الحدد الفعلي قد يكون أعلى بكثير. وذكر تقرير "إيران هيومن رايتس" أنه "بسبب انقطاع خدمة الإنترنت تماماً منذ مساء الخميس الماضي، والقيود الصارمة على الوصول إلى المعلومات، أصبح التحقق من هذه الأرقام بصورة مستقلة صعباً للغاية".
بدورها، ذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا" التي يقع مقرها في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء أنّ عدد القتلى خلال الاحتجاجات في إيران بلغ 2571 شخصاً. وأفادت "هرانا" بأنها تحققت حتى الآن من مقتل 2403 متظاهرين، و147 شخصا مرتبطين بالحكومة، و12 شخصاً دون سن الثامنة عشرة، وتسعة مدنيين لم يشاركوا في الاحتجاجات. وقال مسؤول إيراني لوكالة رويترز، أمس الثلاثاء، إنّ نحو 2000 شخص قتلوا، وذلك في المرة الأولى التي تُعلن فيها السلطات عن حصيلة إجمالية للقتلى بعد أسبوعين من الاحتجاجات، مشيراً إلى وجود عدد من رجال الأمن بين القتلى.
تسود حالة من الترقّب والاستعداد في إسرائيل، لاحتمال شن الولايات المتحدة ضربات ضد إيران في ضوء تهديدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ودعوته الأخيرة للمتظاهرين الإيرانيين بمواصلة الاحتجاج، متوعّداً بأنّ "المساعدة في الطريق". وذكرت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الأربعاء، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل فتح قنوات التعاون مع القيادة المركزية للجيش الأميركي (سينتكوم)، مشيرةً إلى حالة تأهب قصوى تشهدها قطاعات وأفرع الجيش وخصوصاً في سلاح الجو، وشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، والقيادة الشمالية.
كشف مسؤول أميركي رفيع المستوى في حديثه مع موقع "أكسيوس" أن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف عقد لقاءً سرّياً، خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع رضا بهلوي، نجل الشاه، لبحث تطورات الاحتجاجات المستمرة في إيران. ويُعد اللقاء الأول من نوعه منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أكثر من أسبوعين. وشاركت إسرائيل تقييماً مع الولايات المتحدة يشير إلى مقتل ما لا يقل عن 5 آلاف محتج، وفقاً لما نقله "أكسيوس" عن مسؤول أميركي. وقال المسؤول الأميركي: "الإيرانيون يواصلون حملة قمع واسعة النطاق".
برز اسم رضا بهلوي، نجل الشاه السابق وآخر ولي عهد لإيران قبل ثورة 1979 والمقيم حالياً في الولايات المتحدة، بقوة في الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أكثر من أي وقت مضى. فبعد أيام قليلة على اندلاع الاحتجاجات، سعى رضا بهلوي إلى وضع نفسه في مقدمة الصورة، عبر إطلاقه أولى الدعوات للتظاهر يومي الخميس والجمعة الماضيين، واللذين شهدا مواجهات دامية وأعمال عنف وتخريب واسعة. وفي السياق ذاته، بدأ متظاهرون يهتفون باسمه في العديد من التجمعات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد؛ على الرغم من أن تجمعات طلابية في الأيام الأولى للاحتجاجات في عدد من جامعات طهران كانت قد رفعت شعارات معادية للملكية.
بعد موجات احتجاج عدّة شهدتها إيران خلال العقدين الماضيين، يبدو أن ما يجري حالياً يختلف من حيث السياق والفاعلون، إذ تُهدِّد الولايات المتحدة وإسرائيل، للمرة الأولى، بالتدخّل بشكل مباشر وعلني دعماً لحركات الاحتجاج، بهدف إضعاف النظام الإيراني. ولا يعني ذلك أن إسرائيل لم تتدخّل في السابق في الشأن الداخلي الإيراني أو في سياق احتجاجات سابقة، غير أن الفارق هذه المرّة يتمثّل في المجاهرة بالتهديدات وتحويلها إلى مواقف علنية. ويعني ذلك أن إسرائيل، وبالتنسيق مع الإدارة الأميركية، باتت تعلن أن هدفها لم يعد يقتصر على مواجهة المشروع النووي الإيراني، أو تقويض القدرات الصاروخية، أو حتى إضعاف المحور الإيراني في المنطقة، بل يتجاوز ذلك إلى السعي لإسقاط النظام الإيراني نفسه. ويشكّل هذا التحوّل تغييراً جوهرياً في الأهداف المعلنة والسياسات المتّبعة تجاه طهران.
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأميركيين وحلفاءهم الموجودين في إيران إلى مغادرة البلاد، في الوقت الذي تتواصل فيه تهديداته بتوجيه ضربات إلى طهران. وخلال جولة له بأحد مصانع شركة فورد، الثلاثاء، سُئل ترامب عن عدد المتظاهرين الذين قُتلوا، فرد قائلًا: "سنعرف قريبًا عدد القتلى (...) لم يتمكن أحد من تقديم الرقم الصحيح. كل شيء كثير. واحد هو عدد كبير".
أفادت صحيفة "معاريف" العبرية برفع حالة التأهب في سلاح الجو الإسرائيلي والاستخبارات العسكرية (أمان) وقيادة المنطقة الشمالية تحسبا لهجوم أميركي على إيران.
وقالت "معاريف" في تقرير لها مساء الثلاثاء نقلا عن مصادر عسكرية إسرائيلية إنه لم تتخذ حاليا قرارات بتغيير وضع الجاهزية في الجبهة الداخلية الإسرائيلية. لكنها أشارت إلى أن "سلاح الجو وشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) وقيادة المنطقة الشمالية رفعت حالة التأهب". وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي "يواصل متابعة التطورات بحذر شديد تحسبا لأن يشنّ الجيش الأميركي هجوما على طهران".