14 يناير 2026   |  آخر تحديث: 12:49 (توقيت القدس)
علّقت إيران خط التواصل بين وزير خارجيتها عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في ضوء تصاعد التوتر وتهديدات الرئيس الأميركي بضرب الجمهورية الإسلامية، محذرة دول المنطقة من أنها ستضرب القواعد الأميركية المقامة على أراضيها في حال تعرضها لهجوم من واشنطن، وفق ما نقلته وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، عن مسؤول إيراني كبير. وعلى وقع الاحتجاجات في إيران، يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب

 تصريحاته شديدة اللهجة ضد طهران، محرضاً الإيرانيين على مواصلة التظاهر والسيطرة على مؤسسات الدولة، مؤكداً أن "المساعدة في الطريق إليكم". كما دعا ترامب الأميركيين وحلفاءهم الموجودين في إيران إلى مغادرة البلاد، في الوقت الذي تتواصل فيه تهديداته. وتعهّد الرئيس الأميركي باتّخاذ "إجراء قوي للغاية" إذا أقدمت السلطات الإيرانية على إعدام أشخاص أوقفوا في التظاهرات.

في غضون ذلك، اجتمع مجلس الأمن القومي الأميركي، الثلاثاء، بدون الرئيس ترامب، لبحث الخيارات الأميركية التي قد تتخذ ضد إيران، وذلك حسب ما نشرته صحيفة واشنطن بوست، نقلاً عن مصدر مطلع، أشار إلى أن نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو عرضا الخيارات على الرئيس دون تفضيل أي منها.

في المقابل، اتهمت الحكومة الإيرانية الثلاثاء الولايات المتحدة باختلاق ذريعة للقيام بتدخل عسكري. وكتبت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على منصة إكس "أوهام الولايات المتحدة وسياستها تجاه إيران تقوم على أساس تغيير النظام، بحيث تستخدم العقوبات والتهديدات والاضطرابات المدبرة والفوضى أسلوبَ عمل لتصنيع ذريعة لتدخل عسكري"، قائلة إنّ "قواعد اللعبة" التي تتبعها واشنطن "ستفشل مجدداً".

في غضون ذلك، التأم المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، مساء الثلاثاء، لمناقشة استراتيجية تل أبيب بشأن التعامل مع إيران في حال تعرّض الأخيرة لهجوم من الولايات المتحدة، والخطط الإسرائيلية المحتملة للانتقال إلى هجوم ضد إيران، وهي خطوة تجري بلورتها بتنسيق وثيق مع الإدارة الأميركية. ويأتي ذلك وسط حالة تأهب قصوى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، في إجراء احترازي، على خلفية تصعيد ترامب لهجته ضد النظام الإيراني، وتحسباً لحدوث تطوّرات وتعرّض إسرائيل لهجوم إيراني.

وجاء الاجتماع في حين لم تتغيّر تعليمات الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وسط تقديرات بأن احتمالات مهاجمة طهران لتل أبيب ليست كبيرة، لكن تبقى قائمة، ما يتطلّب استعداداً مسبقاً. ويؤكّد مسؤولون في تل أبيب، بحسب القناة i24 العبرية، أن الخيار الهجومي ضد إيران مطروح على الطاولة، في حال تعرّضت إسرائيل لهجوم أولاً، موضحين أن "كل شيء بيد الرئيس (ترامب)، والأميركيين هم من يديرون الحدث"، ومشيرين في الوقت ذاته إلى أن "التدخّل العسكري المباشر سيحدث فقط عند الضرورة وفي إطار سيناريوهات مختلفة يجرى فحصها حالياً".

إلى ذلك، قالت مجموعة "إيران هيومن رايتس" التي تقع في أوسلو إنّ 734 شخصاً على الأقل قتلوا منذ نشوب الاحتجاجات في ديسمبر/ كانون الأول، لكنها حذرت من أن الحدد الفعلي قد يكون أعلى بكثير. وذكر تقرير "إيران هيومن رايتس" أنه "بسبب انقطاع خدمة الإنترنت تماماً منذ مساء الخميس الماضي، والقيود الصارمة على الوصول إلى المعلومات، أصبح التحقق من هذه الأرقام بصورة مستقلة صعباً للغاية".

بدورها، ذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا" التي يقع مقرها في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء أنّ عدد القتلى خلال الاحتجاجات في إيران بلغ 2571 شخصاً. وأفادت "هرانا" بأنها تحققت حتى الآن من مقتل 2403 متظاهرين، و147 شخصا مرتبطين بالحكومة، و12 شخصاً دون سن الثامنة عشرة، وتسعة مدنيين لم يشاركوا في الاحتجاجات. وقال مسؤول إيراني لوكالة رويترز، أمس الثلاثاء، إنّ نحو 2000 شخص قتلوا، وذلك في المرة الأولى التي تُعلن فيها السلطات عن حصيلة إجمالية للقتلى بعد أسبوعين من الاحتجاجات، مشيراً إلى وجود عدد من رجال الأمن بين القتلى.

"العربي الجديد" يتابع الاحتجاجات في إيران أولاً بأول..

12:47 pm

رويترز

avata
رويترز
"رويترز": نُصح أفراد بمغادرة قاعدة العديد الأميركية في قطر

قال ثلاثة دبلوماسيين لوكالة رويترز إنه تم نصح بعض الأفراد بمغادرة قاعدة العديد الجوية التابعة للجيش الأميركي في قطر بحلول مساء اليوم الأربعاء.

12:46 pm

رويترز

avata
رويترز
الحرس الثوري الإيراني يؤكد استعداده للقتال

نقلت وسائل إعلام رسمية عن قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني مجيد موسوي قوله اليوم الأربعاء إن مخزون إيران من الصواريخ زاد منذ الحرب التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل العام الماضي.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن موسوي قوله "نحن في ذروة جاهزيتنا"، مضيفا أنه تم إصلاح الأضرار الناجمة عن الحرب وأن إنتاج القوات الجوفضائية للحرس الثوري في مختلف المجالات أعلى مما كان عليه قبل يونيو حزيران 2025.

12:43 pm

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
وزيرا خارجية إيران وفرنسا يناقشان الاحتجاجات في طهران

تحدث وزير خارجية إيران هاتفيا مع نظيره الفرنسي  جان نويل بارو، في أعقاب الانتقاد الأوروبي لقمع الاحتجاجات. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور عبر تطبيق " تليغرام" اليوم الأربعاء إنه خلال المكالمة الهاتفية مساء أمس الثلاثاء، ناقش مع نظيره الفرنسي "الأحداث" الأخيرة. وأدان بارو بشدة قمع الاحتجاجات، كما استدعى سفير إيران في باريس.

وفي البرلمان وصف المظاهرات بـ"نداء الحرية" و "الثورة السلمية". وخلال المكالمة الهاتفية، دافع عراقجي عن تصرفات قوات الأمن الإيرانية، قائلا إن الاحتجاجات التي بدأت سلمية تحولت إلى عنف بسبب تورط "عناصر إرهابية مدربة". كما أشار إلى وجود تدخل أجنبي في إيران.

11:51 AM

بيروت حمود

صحافية فلسطينية، عملت في صحف ومواقع عدّة. متخصصة بمتابعة الشؤون الإسرائيليّة.
بيروت حمود
صحافية فلسطينية، من أسرة "العربي الجديد".
الدوحة
إسرائيل تترقب قرار ترامب بخصوص إيران وتنفذ إجراءات احترازية

تسود حالة من الترقّب والاستعداد في إسرائيل، لاحتمال شن الولايات المتحدة ضربات ضد إيران في ضوء تهديدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ودعوته الأخيرة للمتظاهرين الإيرانيين بمواصلة الاحتجاج، متوعّداً بأنّ "المساعدة في الطريق". وذكرت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الأربعاء، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل فتح قنوات التعاون مع القيادة المركزية للجيش الأميركي (سينتكوم)، مشيرةً إلى حالة تأهب قصوى تشهدها قطاعات وأفرع الجيش وخصوصاً في سلاح الجو، وشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، والقيادة الشمالية.

تضرر مبنى في تل أبيب بصاروخ إيراني، 13 يونيو 2025 (Getty)
رصد
التحديثات الحية

إسرائيل تترقب قرار ترامب بخصوص إيران وتنفذ إجراءات "احترازية"

11:12 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
فيدان يهاتف عراقجي

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر لم تسمه، قوله إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني عباس عراقجي أكد فيه ضرورة التفاوض لإنهاء التوتر الإقليمي.

11:10 am

رويترز

avata
رويترز
إيران تحذر من ضرب القواعد الأميركية في المنطقة إذا هوجمت

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير اليوم الأربعاء أن طهران حذرت دول المنطقة من أنها ستقصف القواعد العسكرية الأميركية في تلك الدول في حال تعرضها لهجوم من الولايات المتحدة. وقال المسؤول: "طهران أبلغت دول المنطقة، من السعودية والإمارات إلى تركيا، أن القواعد الأميركية في تلك الدول ستتعرض للهجوم إذا استهدفت الولايات المتحدة إيران... وطلبت من هذه الدول منع واشنطن من مهاجمة إيران".

11:08 am

رويترز

avata
رويترز
طهران تعلق الاتصالات بين عراقجي وويتكوف

قال مسؤول كبير لوكالة رويترز اليوم الأربعاء إنه تم تعليق الاتصالات المباشرة بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، وذلك عقب تهديدات الرئيس دونالد ترامب لإيران. وأضاف المسؤول أن التهديدات الأميركية تقوض الجهود الدبلوماسية، وأن أي اجتماعات محتملة بين المسؤولَين لإيجاد حل دبلوماسي للخلاف النووي المستمر منذ عقود قد ألغيت.

10:32 am

الأناضول

avata
الأناضول
"وول ستريت جورنال": دول الخليج تحاول ثني ترامب

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن دول الخليج العربي، بقيادة السعودية، تسعى إلى ثني إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أي هجوم محتمل ضد إيران. وذكرت الصحيفة الأميركية نقلاً عن مصادر لم تسمها، الأربعاء، أن دول الخليج تحاول إقناع إدارة ترامب بالعدول عن توجيه أي هجوم محتمل على إيران، وأن السعودية تقود الجهود الرامية إلى إقناع واشنطن بعدم التدخل عسكرياً ضد طهران.

وأشارت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين في دول الخليج أن السعودية وسلطنة عمان وقطر حذرت إدارة ترامب من أن أي هجوم محتمل على إيران من شأنه أن يهز أسواق النفط، وأن ينعكس في نهاية المطاف سلباً على الاقتصاد الأميركي. وذكرت أن دول الخليج أعربت عن قلقها من أن تؤدي أي ضربات محتملة إلى تعطيل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، فضلا عما قد ينجم عنها من حالة عدم استقرار إقليمي. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين قولهم إن الرياض أكدت أنها لن تنخرط في أي صراع محتمل مع إيران، كما لن تسمح باستخدام أجوائها لتنفيذ أي هجمات.

10:28 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
رئيس السلطة القضائية الإيرانية يتعهد بمحاكمات "سريعة"

تعهد رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني إجئي بإجراء محاكمات "سريعة" للمشتبه بهم الموقوفين في إطار التظاهرات التي تصفها السلطات بـ"أعمال شغب"، على ما أورد التلفزيون الرسمي الأربعاء. وقال إجئي خلال زيارة لسجن يُعتقل فيه أشخاص أوقفوا خلال التظاهرات: "إذا قام أحد بحرق شخص أو قطع رأسه قبل حرق جسده، علينا أن نقوم بعملنا بسرعة". كما نقلت وكالات الأنباء الإيرانية عنه قوله إن المحاكمات يجب أن تكون "علنية"، موضحة أنه أمضى خمس ساعات في أحد سجون طهران يراجع الملفات.

09:33 am

رويترز

avata
رويترز
الصين تعارض التدخل الخارجي في شؤون إيران

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء إن بكين تعارض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لإيران، وذلك بعدما حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن واشنطن ستتخذ "إجراءات صارمة للغاية" ضد طهران. وقالت ماو نينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري، رداً على سؤال حول موقف بكين بعد تصريحات ترامب، إن بلادها لا تتغاضى عن استخدام القوة أو التهديد بذلك في العلاقات الدولية.

09:31 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
منظمة: حجب الإنترنت في إيران مستمر لليوم السابع على التوالي

لا يزال حجب الإنترنت الذي فرضته السلطات الإيرانية في الثامن من يناير/كانون الثاني على خلفية التظاهرات، ساريا لليوم السابع على التوالي، على ما أفادت منظمة "نتبلوكس" غير الحكومية لمراقبة الإنترنت الأربعاء. وقالت المنظمة إنه "فيما دخل قطع الإنترنت ساعته الـ132، تفيد التقارير الأولية عن آلاف الضحايا"، مؤكدة أن "حجم المجازر الحقيقي يخفيه انقطاع الاتصالات".

09:29 am

رويترز

avata
رويترز
باريس: حملة القمع في إيران قد تكون الأكثر عنفاً في تاريخها

 قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الأربعاء إن باريس تعتقد أن "حملة القمع الإيرانية ضد التظاهرات في جميع أنحاء البلاد هي الأعنف في تاريخ إيران المعاصر". وأضاف: "ما نعتقده هو أن هذا هو أشد قمع في تاريخ إيران المعاصر، ويجب أن يتوقف فوراً".

8:47 AM

محمد البديوي

صورة
محمد البديوي
محمد البديوي
واشنطن
"أكسيوس": ويتكوف عقد لقاء سرّياً مع بهلوي

كشف مسؤول أميركي رفيع المستوى في حديثه مع موقع "أكسيوس" أن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف عقد لقاءً سرّياً، خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع رضا بهلوي، نجل الشاه، لبحث تطورات الاحتجاجات المستمرة في إيران. ويُعد اللقاء الأول من نوعه منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أكثر من أسبوعين. وشاركت إسرائيل تقييماً مع الولايات المتحدة يشير إلى مقتل ما لا يقل عن 5 آلاف محتج، وفقاً لما نقله "أكسيوس" عن مسؤول أميركي. وقال المسؤول الأميركي: "الإيرانيون يواصلون حملة قمع واسعة النطاق".

08:29 am

رويترز

avata
رويترز
منظمة هرانا: إجمالي عدد القتلى في إيران ارتفع إلى 2571

ذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا" التي يقع مقرها في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء أن عدد القتلى خلال الاحتجاجات في إيران بلغ 2571 شخصاً. وأفادت "هرانا" بأنها تحققت حتى الآن من مقتل 2403 متظاهرين، و147 شخصاً مرتبطين بالحكومة، و12 شخصاً دون سن الثامنة عشرة، وتسعة مدنيين لم يشاركوا في الاحتجاجات.

08:26 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
"سي أن أن": جماعة مسلحة تعلن سيطرتها على قاعدة للحرس الثوري

أعلنت جماعة مسلحة كردية إيرانية، في بيان صدر اليوم الأربعاء سيطرتها على قاعدة تابعة للحرس الثوري الإيراني في محافظة كرمانشاه غربي إيران. وقالت جماعة "الجيش الوطني الكردستاني"، الجناح العسكري لحزب حرية كردستان، إنّ العملية استهدفت مقر الحرس الثوري في كرمانشاه. ووُصِف الهجوم بأنه ردّ انتقامي على مقتل مقاتلين من الجيش الوطني الكردستاني في اشتباكات وقعت أخيراً في البلاد، بحسب شبكة "سي أن أن".

ووفقاً للبيان، شنت الجماعة الهجوم من اتجاهين ونجحت في التسلل إلى القاعدة، ما فاجأ قوات الحرس الثوري. وتزعم الجماعة أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الإيرانية.

08:25 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
نشطاء: "ستارلينك" يوفر الآن خدمة إنترنت مجانية داخل إيران

أعلن نشطاء اليوم الأربعاء أن مزود خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية "ستارلينك" أصبح يقدم الخدمة مجاناً في إيران. وقال مهدي يحيى نجاد، ناشط مقيم في لوس أنجليس ساعد في إدخال الأجهزة إلى إيران، لوكالة أسوشييتد برس إن الخدمة المجانية بدأت بالفعل. كما أكد ناشطون آخرون عبر رسائل على الإنترنت أن الخدمة مجانية. وأضاف يحيى نجاد في بيان: "يمكننا التأكيد أن الاشتراك المجاني لأجهزة ستارلينك يعمل بشكل كامل. قمنا باختباره باستخدام جهاز ستارلينك مفعل حديثاً داخل إيران".

08:20 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
وزير الخارجية الألماني: القيادة الإيرانية فقدت كل شرعيتها

اعتبر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، يوم الثلاثاء، أن القيادة الإيرانية فقدت كل شرعيتها. وفي حديثه لإذاعة "إيه آر دي" الألمانية خلال زيارته للولايات المتحدة، قال فاديفول إنّ "النظام الذي لا يستطيع قمع المظاهرات إلا بالقوة يظهر أنه قد وصل إلى النهاية".

وأضاف أن الحكومة الإيرانية "فقدت كل الشرعية" والحق في الحكم، واصفاً "العنف" الممارس بأنه غير مسبوق ويتجاوز حدود القسوة. وطالب فاديفول الاتحاد الأوروبي بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، مستشهداً بـ"دورهم الرئيسي في قمع الاحتجاجات".

وذكر أنه ناقش هذه القضية مع زملائه الأوروبيين ومنسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس يوم الثلاثاء، لكنه أقرّ بأنّ الدول الأعضاء في الاتحاد لم تتوصل بعد إلى إجماع بهذا الشأن. وأعرب وزير الخارجية عن ثقته في أن العقوبات الحالية المفروضة على طهران تؤتي ثمارها، وقال إنه شخصياً لا ينخرط في محادثات مع الحكومة الإيرانية، مؤكداً: "يجب عزل هذا النظام". كما انتقد التعاون بين إيران وروسيا، والصين جزئياً، واصفاً هذا الثلاثي بأنه "مسؤول عن قدر كبير من البؤس في العالم".

7:59 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
رضا بهلوي... الناقم على النظام الإسلامي وصديق إسرائيل

برز اسم رضا بهلوي، نجل الشاه السابق وآخر ولي عهد لإيران قبل ثورة 1979 والمقيم حالياً في الولايات المتحدة، بقوة في الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أكثر من أي وقت مضى. فبعد أيام قليلة على اندلاع الاحتجاجات، سعى رضا بهلوي إلى وضع نفسه في مقدمة الصورة، عبر إطلاقه أولى الدعوات للتظاهر يومي الخميس والجمعة الماضيين، واللذين شهدا مواجهات دامية وأعمال عنف وتخريب واسعة. وفي السياق ذاته، بدأ متظاهرون يهتفون باسمه في العديد من التجمعات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد؛ على الرغم من أن تجمعات طلابية في الأيام الأولى للاحتجاجات في عدد من جامعات طهران كانت قد رفعت شعارات معادية للملكية.

التفاصيل عبر الرابط: 

بهلوي خلال مؤتمر صحافي في باريس، 23 يونيو 2025 (جويل ساجي/فرانس برس)
تقارير دولية
التحديثات الحية

رضا بهلوي... الناقم على النظام الإسلامي وصديق إسرائيل

07:57 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
دول عربية في مرمى العقوبات الأميركية على خلفية أحداث إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الاثنين، أنّ أي دولة تتعامل تجارياً مع إيران ستواجه تعرفة جمركية بنسبة 25% على أي تجارة مع الولايات المتحدة، في الوقت الذي تدرس فيه واشنطن رداً على الوضع في إيران التي تشهد أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات.

التفاصيل عبر الرابط: 

ميناء لونغ بيتش، كاليفورنيا، 11 يوليو 2025 (ألين ج. شابن / Getty)
اقتصاد عربي
التحديثات الحية

دول عربية في مرمى العقوبات الأميركية على خلفية أحداث إيران

02:22 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
إيران تتّهم أميركا بالبحث عن "ذريعة" لتقوم بتدخل عسكري

اتهمت الحكومة الإيرانية الثلاثاء، الولايات المتحدة باختلاق ذريعة للقيام بتدخل عسكري، بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باتخاذ "إجراء قوي للغاية" بشأن قمع الاحتجاجات.

وكتبت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على منصة إكس "أوهام الولايات المتحدة وسياستها تجاه إيران تقوم على أساس تغيير النظام، بحيث تستخدم العقوبات والتهديدات والاضطرابات المدبرة والفوضى أسلوبَ عمل لتصنيع ذريعة لتدخل عسكري"، قائلة إن "قواعد اللعبة" التي تتبعها واشنطن "ستفشل مجدداً".

1:33 AM

امطانس شحادة

C7AF2E0C-3CE0-4DCF-B5AB-8921CF7A562E
امطانس شحادة

كاتب فلسطيني، مدير البرامج البحثية في مركز مدى الكرمل في حيفا، حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من الجامعة العبرية في القدس. متخصص في الاقتصاد السياسي.

حيفا
تراجع تفاؤل إسرائيلي بقدرة الاحتجاجات على إسقاط النظام

بعد موجات احتجاج عدّة شهدتها إيران خلال العقدين الماضيين، يبدو أن ما يجري حالياً يختلف من حيث السياق والفاعلون، إذ تُهدِّد الولايات المتحدة وإسرائيل، للمرة الأولى، بالتدخّل بشكل مباشر وعلني دعماً لحركات الاحتجاج، بهدف إضعاف النظام الإيراني. ولا يعني ذلك أن إسرائيل لم تتدخّل في السابق في الشأن الداخلي الإيراني أو في سياق احتجاجات سابقة، غير أن الفارق هذه المرّة يتمثّل في المجاهرة بالتهديدات وتحويلها إلى مواقف علنية. ويعني ذلك أن إسرائيل، وبالتنسيق مع الإدارة الأميركية، باتت تعلن أن هدفها لم يعد يقتصر على مواجهة المشروع النووي الإيراني، أو تقويض القدرات الصاروخية، أو حتى إضعاف المحور الإيراني في المنطقة، بل يتجاوز ذلك إلى السعي لإسقاط النظام الإيراني نفسه. ويشكّل هذا التحوّل تغييراً جوهرياً في الأهداف المعلنة والسياسات المتّبعة تجاه طهران.

التفاصيل عبر الرابط:

عناصر أمن في طهران، 12 يناير 2026 (Getty)
تقارير دولية
التحديثات الحية

تراجع التفاؤل الإسرائيلي بقدرة الاحتجاجات على إسقاط النظام الإيراني

1:22 AM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
اجتماع الكابينت الإسرائيلي: سنُهاجم إيران إذا هاجمتنا

التأم المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة استراتيجية تل أبيب بشأن التعامل مع إيران في حال تعرض الأخيرة لهجوم من قبل الولايات المتحدة، والخطط الإسرائيلية المحتملة للانتقال إلى هجوم ضد إيران، وهي خطوة تجرى بلورتها بتنسيق وثيق مع الإدارة الأميركية. ويأتي ذلك وسط حالة تأهب قصوى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، في إجراء احترازي، على خلفية تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهجته ضد النظام الإيراني، وتحسباً لحدوث تطوّرات وتعرّض إسرائيل لهجوم إيراني.

التفاصيل عبر الرابط:

شعار مناهض لإسرائيل وأميركا في طهران، 4 يناير 2026 (عطا كيناري/ فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

اجتماع الكابنيت الإسرائيلي: سنُهاجم إيران إذا هاجمتنا

1:17 AM

محمد البديوي

صورة
محمد البديوي
محمد البديوي
واشنطن
ترامب يدعو الأميركيين وحلفاءهم إلى مغادرة إيران

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأميركيين وحلفاءهم الموجودين في إيران إلى مغادرة البلاد، في الوقت الذي تتواصل فيه تهديداته بتوجيه ضربات إلى طهران. وخلال جولة له بأحد مصانع شركة فورد، الثلاثاء، سُئل ترامب عن عدد المتظاهرين الذين قُتلوا، فرد قائلًا: "سنعرف قريبًا عدد القتلى (...) لم يتمكن أحد من تقديم الرقم الصحيح. كل شيء كثير. واحد هو عدد كبير".

التفاصيل عبر الرابط:

ترامب يزور مصنع فورد في ديربورن بولاية ميشيغين 13/1/2026 (رويترز)
أخبار
التحديثات الحية

ترامب يدعو الأميركيين وحلفاءهم إلى مغادرة إيران

1:07 AM
أبرز الأحداث الثلاثاء | 13 يناير
  • فريق الأمن القومي يطلع ترامب على خيارات التعامل مع إيران
  • بهلوي يدعو ترامب لاتخاذ إجراءات عاجلة ضد النظام الإيراني
  • توجيه تهم ضد عدد من المتظاهرين المحتجزين
  • قطع الإنترنت يعزل الإيرانيين عن العالم
  • ترامب محرضاً الإيرانيين: واصلوا التظاهر واستولوا على المؤسسات
1:21 AM
سلاح الجو الإسرائيلي يرفع حالة التأهب

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية برفع حالة التأهب في سلاح الجو الإسرائيلي والاستخبارات العسكرية (أمان) وقيادة المنطقة الشمالية تحسبا لهجوم أميركي على إيران.

وقالت "معاريف" في تقرير لها مساء الثلاثاء نقلا عن مصادر عسكرية إسرائيلية إنه لم تتخذ حاليا قرارات بتغيير وضع الجاهزية في الجبهة الداخلية الإسرائيلية. لكنها أشارت إلى أن "سلاح الجو وشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) وقيادة المنطقة الشمالية رفعت حالة التأهب". وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي "يواصل متابعة التطورات بحذر شديد تحسبا لأن يشنّ الجيش الأميركي هجوما على طهران".

01:16 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
2500 شخص على الأقل لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات

ذكرت منظمة "هنجاو" المعنية بحقوق الإنسان، ومقرها في النرويج، الثلاثاء، أن 2500 شخص على الأقل لقوا حتفهم في إيران منذ بدء الاحتجاجات أواخر الشهر الماضي. ولفتت المجموعة إلى أن فريقها المعني بالتحقق يعمل بصفة يومية لتوثيق وقائع القتل المرتبطة بقمع الدولة للاحتجاجات الحاشدة.

وقالت مجموعة "إيران هيومن رايتس" التي تقع في أوسلو إن 734 شخصا على الأقل لقوا حتفهم منذ نشوب الاحتجاجات في ديسمبر/ كانون الأول، لكنها حذرت من أن الحدد الفعلي قد يكون أعلى بكثير، وقد يصل للآلاف.

وذكر تقرير "إيران هيومن رايتس" أنه "بسبب انقطاع خدمة الإنترنت تماما منذ مساء الخميس الماضي، والقيود الصارمة على الوصول إلى المعلومات، أصبح التحقق من هذه الأرقام بصورة مستقلة صعبا للغاية".

