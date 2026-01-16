احتجاجات إيران | ترقب حذر وسط مساعٍ إقليمية لمنع التصعيد مع واشنطن

16 يناير 2026
في ظل استمرار التوتر الداخلي وتزايد الضغوط الخارجية، يسود ترقب حذر لمسار الاحتجاجات في إيران وسط حديث عن تراجع مؤقت في احتمالات التصعيد العسكري مع الولايات المتحدة. وفي السياق، ذكرت تقارير صحافية أن الرياض والدوحة ومسقط أقنعت الرئيس دونالد ترامب بإعطاء طهران "فرصة ثانية"، بعدما كان هدد بتدخّل عسكري على خلفية حملة قمع الاحتجاجات.

إلى ذلك، قال مسؤول أميركي رفيع لصحيفة "نيويورك تايمز"، الخميس، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب من ترامب إرجاء أي خطط لهجوم عسكري أميركي على إيران. وبحسب الصحيفة، يخشى مسؤولون إسرائيليون وعرب أن تردّ طهران على أي ضربة من هذا النوع عبر استهداف دولهم.

بالتوازي، يتواصل الشد والجذب بين واشنطن وطهران، إذ قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه لا خطط لإعدام متظاهرين وإن "الهدوء يسود" البلاد، بينما أعلن البيت الأبيض أن إيران علقت مئات الإعدامات التي كانت مقررة الأربعاء. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كاورلاين ليفيت إنّ ترامب حذر طهران من "عواقب وخيمة" إذا استمر قتل المحتجين، فيما قال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز أمام مجلس الأمن الدولي إن الرئيس ترامب "أوضح أن جميع الخيارات مطروحة لوقف المذبحة".

إلى ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الخميس، في مقابلة مع "العربي الجديد"، أن "قناة سويسرا، وهي القناة الرسمية بين إيران وأميركا، لا تزال نشطة"، مشيراً إلى أن دول المنطقة تبذل أيضاً "مساعيها الحميدة" لمنع التصعيد، مشيراً إلى وجود تحركات على مستوى المنطقة جارية حالياً لخفض التوتر و"منع وقوع مغامرة أميركية إسرائيلية جديدة". 

"العربي الجديد" يتابع الاحتجاجات في إيران أولاً بأول..

12:39 am

رويترز

avata
رويترز
نائب مبعوث إيران في الأمم المتحدة: طهران لا تسعى إلى التصعيد

قال نائب مبعوث إيران في الأمم المتحدة غلام حسين درزي إن طهران لا تسعى إلى التصعيد ولا إلى المواجهة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن بلاده سترد على أي عمل عدواني، سواء كان مباشراً أو غير مباشر، بشكل حاسم ومتناسب وقانوني.

12:32 am

رويترز

avata
رويترز
واشنطن: جميع الخيارات مفتوحة لوقف المذبحة

قال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، أمام مجلس الأمن الدولي، إن واشنطن تقف إلى جانب "الشعب الإيراني الشجاع"، وإن الرئيس دونالد ترامب "أوضح أن جميع الخيارات مطروحة لوقف المذبحة".

وقال والتز في اجتماع مجلس الأمن الذي دعت إليه واشنطن: "الرئيس ترامب رجل أفعال، وليس مجرد كلام لا ينتهي كما نرى في الأمم المتحدة. لقد أوضح أن جميع الخيارات مطروحة لوقف المذبحة". ونفى والتز مزاعم إيران بأن الاحتجاجات "مؤامرة خارجية تمهيداً لعمل عسكري". وأضاف: "يجب أن يعلم العالم أجمع أن النظام أضعف من أي وقت مضى، ولذلك يروج هذه الكذبة بسبب قوة الشعب الإيراني في الشوارع. إنهم خائفون، خائفون من شعبهم".

12:31 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
مسؤولة أممية تبدي قلقها من التهديدات بضرب إيران

أعربت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، الخميس، عن قلقها إزاء التهديدات بشن ضربات عسكرية ضد إيران كتلك التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، محذّرة من أنها تفاقم الوضع "المتفجر" أصلاً.

وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا مارثا أما أكيا بوبي: "نلاحظ بقلق العديد من التصريحات العامة التي تشير إلى احتمال توجيه ضربات عسكرية ضد إيران. هذا البعد الخارجي يزيد من حدة الوضع المتفجر أصلاً". وأضافت المسؤولة الأممية: "يجب بذل كل جهد ممكن لمنع أي تدهور إضافي".

11:25 PM
أبرز الأحداث الخميس | 15 يناير

  • البيت الأبيض: إيران علّقت عمليات إعدام 800 متظاهر

  • كندا تعلن مقتل أحد مواطنيها خلال الاحتجاجات

  • رويترز: 4 دول عربية تحث على إنهاء التصعيد بين أميركا وإيران

  • بقائي: قناة نشطة بين طهران وواشنطن وجهود لخفض التصعيد

  • عقوبات أميركية جديدة على مسؤولين إيرانيين

  • القضاء الإيراني ينفي صدور حكم بإعدام عرفان سلطاني

  • وزير الدفاع الإيراني: الاضطرابات كانت ذات أهداف إرهابية

  • مسؤول إيراني: جهود الوسطاء لمنع أي تصعيد مستمرة

