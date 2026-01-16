احتجاجات إيران | ترقب حذر وسط مساعٍ إقليمية لمنع التصعيد مع واشنطن

في ظل استمرار التوتر الداخلي وتزايد الضغوط الخارجية، يسود ترقب حذر لمسار الاحتجاجات في إيران وسط حديث عن تراجع مؤقت في احتمالات التصعيد العسكري مع الولايات المتحدة. وفي السياق، ذكرت تقارير صحافية أن الرياض والدوحة ومسقط أقنعت الرئيس دونالد ترامب بإعطاء طهران "فرصة ثانية"، بعدما كان هدد بتدخّل عسكري على خلفية حملة قمع الاحتجاجات.
إلى ذلك، قال مسؤول أميركي رفيع لصحيفة "نيويورك تايمز"، الخميس، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب من ترامب إرجاء أي خطط لهجوم عسكري أميركي على إيران. وبحسب الصحيفة، يخشى مسؤولون إسرائيليون وعرب أن تردّ طهران على أي ضربة من هذا النوع عبر استهداف دولهم.
بالتوازي، يتواصل الشد والجذب بين واشنطن وطهران، إذ قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه لا خطط لإعدام متظاهرين وإن "الهدوء يسود" البلاد، بينما أعلن البيت الأبيض أن إيران علقت مئات الإعدامات التي كانت مقررة الأربعاء. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كاورلاين ليفيت إنّ ترامب حذر طهران من "عواقب وخيمة" إذا استمر قتل المحتجين، فيما قال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز أمام مجلس الأمن الدولي إن الرئيس ترامب "أوضح أن جميع الخيارات مطروحة لوقف المذبحة".
إلى ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الخميس، في مقابلة مع "العربي الجديد"، أن "قناة سويسرا، وهي القناة الرسمية بين إيران وأميركا، لا تزال نشطة"، مشيراً إلى أن دول المنطقة تبذل أيضاً "مساعيها الحميدة" لمنع التصعيد، مشيراً إلى وجود تحركات على مستوى المنطقة جارية حالياً لخفض التوتر و"منع وقوع مغامرة أميركية إسرائيلية جديدة".
