احتجاجات إيران | ترقب حذر وبوتين يعرض الوساطة

أفاد موقع أكسيوس الأميركي بأن رئيس الموساد الإسرائيلي وصل إلى أميركا صباح اليوم لإجراء محادثات حول الوضع في إيران.
في ظل استمرار التوتر الداخلي وتزايد الضغوط الخارجية، يسود ترقب حذر لمسار الاحتجاجات في إيران وسط حديث عن تراجع مؤقت في احتمالات التصعيد العسكري مع الولايات المتحدة. وفي السياق، ذكرت تقارير صحافية أن الرياض والدوحة ومسقط أقنعت الرئيس دونالد ترامب بإعطاء طهران "فرصة ثانية"، بعدما كان هدد بتدخّل عسكري على خلفية حملة قمع الاحتجاجات.
إلى ذلك، قال مسؤول أميركي رفيع لصحيفة "نيويورك تايمز"، الخميس، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب من ترامب إرجاء أي خطط لهجوم عسكري أميركي على إيران. وبحسب الصحيفة، يخشى مسؤولون إسرائيليون وعرب أن تردّ طهران على أي ضربة من هذا النوع عبر استهداف دولهم.
بالتوازي، يتواصل الشد والجذب بين واشنطن وطهران، إذ قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه لا خطط لإعدام متظاهرين وإن "الهدوء يسود" البلاد، بينما أعلن البيت الأبيض أن إيران علقت مئات الإعدامات التي كانت مقررة الأربعاء. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كاورلاين ليفيت إنّ ترامب حذر طهران من "عواقب وخيمة" إذا استمر قتل المحتجين، فيما قال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز أمام مجلس الأمن الدولي إن الرئيس ترامب "أوضح أن جميع الخيارات مطروحة لوقف المذبحة".
إلى ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الخميس، في مقابلة مع "العربي الجديد"، أن "قناة سويسرا، وهي القناة الرسمية بين إيران وأميركا، لا تزال نشطة"، مشيراً إلى أن دول المنطقة تبذل أيضاً "مساعيها الحميدة" لمنع التصعيد، مشيراً إلى وجود تحركات على مستوى المنطقة جارية حالياً لخفض التوتر و"منع وقوع مغامرة أميركية إسرائيلية جديدة".
قبيل اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في إيران، أجرى وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، بحثاً خلاله التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وفق الخارجية الإيرانية.
واستعرض عراقجي سردية الحكومة الإيرانية حول الاحتجاجات وأنها بدأت كتجمعات سلمية ذات مطالب اقتصادية ومهنية، لكنها "سُحبت إلى العنف من قبل عناصر إرهابية"، متهما إسرائيل بـ"دور مباشر في تسليح وتنظيم الإرهابيين المسلحين"، ومحملا الولايات المتحدة مسؤولية ذلك بسبب تدخلاتها "غير القانونية والمدمرة" في الشؤون الإيرانية وتصريحات مسؤوليها التي وصفها بالمحرضة على العنف.
وفي رده على طلب واشنطن عقد جلسة لمجلس الأمن حول إيران، وصف عراقجي الخطوة الأمريكية بأنها "مزورة ومحاولة للفرار إلى الأمام"، مؤكداً أن أمريكا التي تفرض عقوبات ظالمة وهي المسؤولة عن مقتل الآلاف من الإيرانيين، ولا يمكنها التستر على جرائمها من خلال عقد اجتماعات دولية. كما شدد عراقجي على "التزام" إيران بحقوق الإنسان بما في ذلك حق التجمع السلمي، مؤكداً في الوقت نفسه على التزام الحكومة بحماية أمن البلاد. واعتبر أن الدول التي لديها سجل في انتهاك حقوق الإنسان وتدعم "إبادة الفلسطينيين" "فاقدة الأهلية" للتحدث عن مصلحة الشعب الإيراني.
ودعا عراقجي الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى إدانة "العمليات الإرهابية" والتدخلات الأمريكية والإسرائيلية. ووفق بيان الخارجية الإيرانية، من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية احترام حقوق الإنسان الأساسية، ورفض أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشدداً على ضرورة الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وخصوصاً مبدأ منع استخدام القوة أو التهديد بها.
في تقرير مصور عن الاحتجاجات، ذكر التلفزيون الإيراني أن الأجهزة الأمنية قد اعتقلت حتى الآن 3 آلاف شخص مرتبطين بـ"جماعات إرهابية" و"أناس كان لهم الدور في أعمال الشغب"، على حد قوله.
