احتجاجات إيران | ترامب يدرس خياراته وطهران تؤكد "السيطرة" على الوضع

تقارير دولية
طهران

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
التحديثات الحية
12 يناير 2026   |  آخر تحديث: 11:22 (توقيت القدس)
+ الخط -

دخلت احتجاجات إيران، التي انطلقت بعدما شهدت العملة الوطنية هبوطاً حاداً، أسبوعها الثالث، ويبدو أن الأوضاع بدأت تعود إلى الهدوء حيث لم تسجل ليل الأحد تجمعات تذكر في العاصمة طهران ومدن إيرانية أخرى، فيما بدأ أنصار الجمهورية الإسلامية بالنزول إلى شوارع المدن وساحاتها لتنظيم مسيرات حاشدة منذ صباح اليوم، بعد استعدادات ودعايات مكثفة لها على مدى اليومين الماضين. وشهدت التظاهرات التي بدأت في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مواجهات دامية مع الشرطة، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى. وتتهم إيران الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج الوضع، مع تصاعد التحذيرات من ضربة أميركية محتملة، بعدما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراراً أنه سيوجه ضربة لإيران في حال سقوط قتلى في الاحتجاجات.

وحذرت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" التي تتخذ من النرويج مقراً لها، الأحد، من أن السلطات في طهران قد تكون ارتكبت "عمليات قتل واسعة" في الاحتجاجات. وأشارت إلى أنها "تأكدت من مقتل 192 متظاهراً" منذ بدء الاحتجاجات، لكنها حذرت من أن الحصيلة الفعلية قد تكون وصلت بالفعل إلى بضع مئات أو أكثر. وتحدثت عن "تقارير غير مؤكدة تشير إلى أن ما لا يقل عن مئات، ووفق بعض المصادر أكثر من ألفي شخص، قُتلوا"، منددة بـ"عمليات قتل واسعة" و"جريمة دولية كبرى بحق الشعب الإيراني". وأظهر مقطع فيديو تحققت منه وكالة فرانس برس الأحد، عشرات الجثث مكدسة خارج مشرحة جنوب طهران، قالت منظمات حقوقية إنها تعود لضحايا قمع السلطات الإيرانية للاحتجاجات.

وقال ترامب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، إنه يدرس مجموعة من الردود على الاضطرابات المتصاعدة في إيران، في وقت قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الاحتجاجات تحولت إلى أعمال عنف دموية منذ أن هدد ترامب بالتدخل، وذلك لتبرير هذا التدخل، مؤكداً في المقابل أن "الوضع تحت السيطرة الكاملة".

كلّ التطورات المرتبطة باحتجاجات إيران يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول:

11:21 AM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
تعليمات لوزراء إسرائيل بعدم التعليق على تدخل محتمل في إيران

تلقى وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعليمات بعدم الرد على أسئلة أو توجّهات تتعلق بإمكانية التدخل في الاحتجاجات الجارية في إيران، في ظل تقديرات أوساط إسرائيلية بأن أي إعلان دعم علني من جانب إسرائيل للمحتجين قد يضر بالحراك القائم. ومع ذلك، اختارت وزيرة الاستخبارات غيلا جمليئيل، من حزب الليكود، نشر تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصة إكس، قال فيها إن "إيران تطلب الحرية، ربما كما لم يحدث من قبل. الولايات المتحدة مستعدة لتقديم المساعدة".

التفاصيل في هذا الرابط

جلسة لحكومة الاحتلال في القدس، 4 يناير 2026 (حساب رئاسة الوزراء على إكس)
رصد
التحديثات الحية

تعليمات للوزراء الإسرائيليين بعدم التعليق على تدخل محتمل في إيران

10:59 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
التجمعات تغيب عن طهران وأسواق تعود لنشاطها الطبيعي

قام مراسل "العربي الجديد" بجولة داخل مدينة طهران، ليل الأحد، من وسطها إلى شمالها ثم غربها، من الساعة السادسة إلى الثامنة ليلاً، وهو الموعد الذي دعا نجل الشاه السابق رضا بهلوي المقيم في الولايات المتحدة إلى التظاهر فيه يومي السبت والأحد، لكن لم يشاهد تجمعات، غير أن هتافات رددت على أسطح بعض المنازل ضد السلطات. كذلك، روى شهود عيان لـ"العربي الجديد" من بازار طهران وأسواقها، أنها بدأت تعود إلى نشاطها الطبيعي منذ أمس الأحد، وبعض الأسواق مثل سوق الذهب، التي كانت مغلقة، أصبحت تعود إلى العمل رويداً رويداً.

10:25 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
الصين تعارض التدخل الأجنبي في إيران

أكدت الصين معارضتها لـ"التدخل" الأجنبي في بلدان أخرى، بعدما لوح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعمل عسكري في حال قامت السلطات الإيرانية بقتل متظاهرين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، رداً على سؤال حول تصريحات ترامب خلال مؤتمر صحافي روتيني "نحن نعارض دائماً التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى"، مضيفة "ندعو جميع الأطراف إلى بذل المزيد من أجل إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

9:59 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
"العربي الجديد" تستطلع الآراء في احتجاجات إيران

في ظل استمرار احتجاجات إيران وتصاعدها يومي الخميس والجمعة الماضيين، قبل تراجعها نسبياً أول من أمس السبت، ووسط موجة العنف والتخريب المصاحبة لها، تسود حالة من القلق العميق في الشارع الإيراني بشأن احتمال تدهور الوضع الأمني في البلاد ومآلاته. من جهتها، تحاول السلطات طمأنة المواطنين، مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة وأن "أعمال الشغب" في طريقها إلى الانتهاء، حسب ما قال رئيس البرلمان الإيراني أمس الأحد.

التفاصيل في هذا الرابط

احتجاجات إيران محل مواد غذائية في طهران، 7 يناير 2026 (فاطمة بهرامي/الأناضول)
تقارير دولية
التحديثات الحية

"العربي الجديد" تستطلع آراء إيرانيين في الاحتجاجات: المستقبل مجهول

09:52 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
ميرز يندد بعنف السلطات ضد المتظاهرين

ندد المستشار الألماني فريدريش ميرز بالعنف التي تمارسه السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين معتبرا أنه "إشارة ضعف"، خلال مؤتمر صحافي عقد أثناء زيارته إلى أحمد آباد بشمال الهند.

وقال ميرز خلال زيارته التي تستمر يومين "أدعو القادة الإيرانيين إلى حماية شعبهم بدل تهديده" مؤكداً أن "هذا العنف ليس إشارة قوة، بل إشارة ضعف. يجب أن يتوقف في الحال".

09:48 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
استمرار انقطاع الإنترنت في إيران

أكدت منظمة نت بلوكس لمراقبة الإنترنت أن انقطاع الإنترنت في إيران مستمر منذ أكثر من 84 ساعة.

09:43 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
عراقجي: الوضع في إيران تحت السيطرة الكاملة

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي امتلاك بلاده أدلة تثبت أن متظاهرين أطلقوا النار على عناصر أمنية ومدنيين لرفع عدد ضحايا الاحتجاجات، قائلاً إنه منذ أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتدخل، تحولت الاحتجاجات في إيران إلى أعمال عنف دموية لتبرير التدخل.

وأكد عراقجي أن إيران مستعدة للحرب وأيضاً للحوار، معتبراً أن الموقف في إيران الآن "تحت السيطرة الكاملة"، ومشيراً إلى أن خدمة الإنترنت ستستأنف بالتنسيق مع السلطات الأمنية. وأكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تعترف بحق الاحتجاج، لكنها "لن تتسامح مع الشغب وإحراق الممتلكات العامة، والإرهاب، وإطلاق النار على المواطنين والقوات المسلحة". وأشار إلى أن "حوالي 30% من الشعب الإيراني يعتقد أن أعمال الشغب ناتجة عن مشاكل اقتصادية، بينما يرى أكثر من 70% أنها ذات منشأ خارجي".

وأضاف أنه "من 8 حتى 10 يناير/ كانون الثاني، شهدنا دخول عناصر إرهابية وجماعات مسلحة وتوزيع أسلحة على المتظاهرين"، مؤكداً أن "هناك خطة واضحة لتوجيه الاحتجاجات نحو العنف وإراقة الدماء والفوضى". وشدد على أن "العناصر المسلحة بدأت بإطلاق النار على الشرطة والأمن وحتى المدنيين، بهدف زيادة أعداد القتلى"، معتبراً أن ذلك يعود إلى تصريحات الرئيس الأميركي بأنه سيشن هجوماً في حال التصدي للمتظاهرين في إيران. وذكر الوزير أن هذه العناصر كانت تسعى إلى زيادة عدد الضحايا بهدف تهيئة الظروف لتدخل أميركي.

09:42 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
دعوات لتظاهرات داعمة للحكومة الإيرانية

جرى الاستعدادات في إيران لتنظيم مسيرات شعبية حاشدة اليوم، إذ نشر التلفزيون ووسائل إعلام أخرى، الأحد، دعوات للمجلس التنسيقي للإعلام الإسلامي موجهة إلى الإيرانيين للمشاركة في هذه المسيرات في مختلف المدن والمحافظات الإيرانية. وأضاف التلفزيون الإيراني أن هذه المسيرات ستندد بـ"أعمال مثيري الشغب والإرهابيين المسلحين"، والتهديدات الأميركية بالتدخل.

09:35 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
مقاطع تظهر تكدس عشرات الجثث خارج مشرحة جنوبي طهران

أظهر مقطع فيديو تحققت منه وكالة فرانس برس الأحد، عشرات الجثث مكدسة خارج مشرحة جنوب طهران، قالت منظمات حقوقية إنها جثث ضحايا قمع السلطات الإيرانية للاحتجاجات. وأظهرت اللقطات التي حدد موقعها الجغرافي عند مشرحة كهريزك جنوبي العاصمة الإيرانية، أكياس جثث سوداء ملقاة على الأرض، بينما تجمع أشخاص يرجح أنهم أقارب يبحثون عن أحبائهم.

وذكر "مركز حقوق الإنسان في إيران"، ومقره نيويورك، أن المستشفيات "ممتلئة" جراء تدفق المتظاهرين المصابين، وأن إمدادات الدم تتضاءل. وأكد صحافي من وكالة فرانس برس في طهران أن المدينة تعيش حالة شلل شبه تام.

09:34 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
ترامب: إيران تواصلت معنا واقترحت التفاوض

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران تواصلت مع الولايات المتحدة واقترحت إجراء مفاوضات بعد تهديداته باتخاذ إجراء ضد طهران بسبب حملة القمع ضد المتظاهرين. وقال ترامب للصحافيين إن إدارته تجري محادثات لترتيب اجتماع مع طهران، لكنه حذر من أنه قد يضطر إلى التحرك أولاً مع تصاعد التقارير حول حصيلة القتلى في إيران واستمرار الحكومة في اعتقال المتظاهرين.

وقال ترامب: "أعتقد أنهم سئموا من تعرضهم للضرب من قبل الولايات المتحدة"، وأضاف: "إيران تريد التفاوض".

09:30 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
غوتيريس يناشد السلطات الإيرانية ضبط النفس

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأحد، السلطات الإيرانية "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس"، وسط الاحتجاجات الدامية التي هزت البلاد. وكتب على منصة إكس: "مصدوم من التقارير المتعلقة بالعنف والاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في الأيام الأخيرة". وأضاف: "يجب احترام الحق في حرية التعبير وحمايته".

كما حث غوتيريس السلطات على "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس" والامتناع عن الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة. وتابع: "كما أحث على اتخاذ خطوات تتيح الوصول إلى المعلومات في البلاد، بما في ذلك استعادة الاتصالات".

09:29 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
كالاس: مستعدة لاقتراح عقوبات جديدة على إيران

أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أنها مستعدة لاقتراح عقوبات جديدة على إيران رداً على ما وصفته بالقمع الوحشي للمتظاهرين. وقالت كالاس لصحيفة "دي فيلت" الألمانية في تصريحات نُشرت يوم الأحد: "الاتحاد الأوروبي لديه بالفعل عقوبات واسعة النطاق مفروضة على إيران، على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وأنشطة الانتشار النووي، ودعم طهران لحرب روسيا في أوكرانيا".

وأضافت: "أنا مستعدة لاقتراح عقوبات إضافية رداً على القمع الوحشي الذي يمارسه النظام ضد المتظاهرين".

09:26 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
بهلوي يدعو قوات الأمن للانضمام لحركة الاحتجاج

حثّ نجل شاه إيران المخلوع، المقيم في الولايات المتحدة، رضا بهلوي، قوات الأمن الإيرانية وموظفي الحكومة على الانضمام إلى حركة الاحتجاج المتصاعدة في إيران. وقال على منصات التواصل الاجتماعي "أمام موظفي مؤسسات الدولة، وكذلك أفراد القوات المسلحة والأمنية، خياران: إما الوقوف مع الشعب وأن يصبحوا حلفاء للأمة، أو اختيار التواطؤ مع قتلة الشعب".

09:21 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
ترامب: ندرس خيارات قوية جداً بشأن إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يدرس إمكانية القيام بعمل عسكري ضد إيران، وسط تقارير متزايدة عن حملات قمع دامية للاحتجاجات. وصرّح ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية رداً على سؤال عما إذا كانت إيران قد تجاوزت الخط الأحمر الذي أعلنه سابقاً والمتمثل في قتل المتظاهرين: "يبدو أنهم بدأوا يفعلون ذلك".

وأضاف "نتابع الأمر بجدية بالغة، والجيش يتابعه، ونحن ندرس بعض الخيارات القوية جداً. سنتخذ قراراً".

دلالات
المساهمون
نايف زيداني
صابر غل عنبري
أسوشييتد برس
فرانس برس
العربي الجديد
المزيد في سياسة
عراقجي خلال مؤتمر صحفي في موسكو، 17 ديسمبر 2025 (رميل سيتدكوف/ فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

عراقجي: لدينا أدلة على تدخل واشنطن وتل أبيب في الاحتجاجات

قوة من جيش الاحتلال تقتحم مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، 11 يناير 2026 (الأناضول)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

الضفة الغربية | هدم واعتقالات مع تصاعد اعتداءات المستوطنين

جلسة لحكومة الاحتلال في القدس، 4 يناير 2026 (حساب رئاسة الوزراء على إكس)
التحديثات الحية
رصد
مباشر

تعليمات للوزراء الإسرائيليين بعدم التعليق على تدخل محتمل في إيران