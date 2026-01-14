احتجاجات إيران | ترامب يحذر وإسرائيل تتوعد بالرد بحال الهجوم

14 يناير 2026
على وقع الاحتجاجات في إيران، يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تصريحاته شديدة اللهجة ضد طهران، محرضاً الإيرانيين على مواصلة التظاهر والسيطرة على مؤسسات الدولة، مؤكداً أن "المساعدة في الطريق إليكم". كما دعا ترامب الأميركيين وحلفاءهم الموجودين في إيران إلى مغادرة البلاد، في الوقت الذي تتواصل فيه تهديداته.

وتعهّد الرئيس الأميركي باتّخاذ "إجراء قوي للغاية" إذا أقدمت السلطات الإيرانية على إعدام أشخاص أوقفوا في التظاهرات.

في غضون ذلك، التأم المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت)، مساء الثلاثاء، لمناقشة استراتيجية تل أبيب بشأن التعامل مع إيران في حال تعرض الأخيرة لهجوم من قبل الولايات المتحدة، والخطط الإسرائيلية المحتملة للانتقال إلى هجوم ضد إيران، وهي خطوة تجرى بلورتها بتنسيق وثيق مع الإدارة الأميركية. ويأتي ذلك وسط حالة تأهب قصوى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، كإجراء احترازي، على خلفية تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهجته ضد النظام الإيراني، وتحسباً لحدوث تطوّرات وتعرّض إسرائيل لهجوم إيراني.

وجاء الاجتماع في حين لم تتغيّر تعليمات الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وسط تقديرات بأن احتمالات مهاجمة طهران لتل أبيب ليست كبيرة، لكن تبقى قائمة، ما يتطلّب استعداداً مسبقاً. ويؤكّد مسؤولون في تل أبيب، بحسب القناة i24 العبرية، أن الخيار الهجومي ضد إيران مطروح على الطاولة، في حال تعرّضت إسرائيل لهجوم أولاً، موضحين أن "كل شيء بيد الرئيس (ترامب)، والأميركيون هم من يديرون الحدث"، ومشيرين في الوقت ذاته إلى أن "التدخّل العسكري المباشر سيحدث فقط عند الضرورة وفي إطار سيناريوهات مختلفة يجرى فحصها حالياً".

وفي الإحصائيات عن قتلى الاحتجاجات، قالت مجموعة "إيران هيومن رايتس" التي تقع في أوسلو إن 734 شخصا على الأقل لقوا حتفهم منذ نشوب الاحتجاجات في ديسمبر/ كانون الأول، لكنها حذرت من أن الحدد الفعلي قد يكون أعلى بكثير.

وذكر تقرير "إيران هيومن رايتس" أنه "بسبب انقطاع خدمة الإنترنت تماما منذ مساء الخميس الماضي، والقيود الصارمة على الوصول إلى المعلومات، أصبح التحقق من هذه الأرقام بصورة مستقلة صعبا للغاية".

1:33 AM
تراجع تفاؤل إسرائيلي بقدرة الاحتجاجات على إسقاط النظام

بعد موجات احتجاج عدّة شهدتها إيران خلال العقدين الماضيين، يبدو أن ما يجري حالياً يختلف من حيث السياق والفاعلين، إذ تُهدِّد الولايات المتحدة وإسرائيل، للمرة الأولى، بالتدخّل بشكل مباشر وعلني دعماً لحركات الاحتجاج، بهدف إضعاف النظام الإيراني. ولا يعني ذلك أن إسرائيل لم تتدخّل في السابق في الشأن الداخلي الإيراني أو في سياق احتجاجات سابقة، غير أن الفارق هذه المرّة يتمثّل في المجاهرة بالتهديدات وتحويلها إلى مواقف علنية. ويعني ذلك أن إسرائيل، وبالتنسيق مع الإدارة الأميركية، باتت تعلن أن هدفها لم يعد يقتصر على مواجهة المشروع النووي الإيراني، أو تقويض القدرات الصاروخية، أو حتى إضعاف المحور الإيراني في المنطقة، بل يتجاوز ذلك إلى السعي لإسقاط النظام الإيراني نفسه. ويشكّل هذا التحوّل تغييراً جوهرياً في الأهداف المعلنة والسياسات المتّبعة تجاه طهران.

عناصر أمن في طهران، 12 يناير 2026 (Getty)
تقارير دولية
1:22 AM
اجتماع الكابنيت الإسرائيلي: سنُهاجم إيران إذا هاجمتنا

التأم المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت)، مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة استراتيجية تل أبيب بشأن التعامل مع إيران في حال تعرض الأخيرة لهجوم من قبل الولايات المتحدة، والخطط الإسرائيلية المحتملة للانتقال إلى هجوم ضد إيران، وهي خطوة تجرى بلورتها بتنسيق وثيق مع الإدارة الأميركية. ويأتي ذلك وسط حالة تأهب قصوى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، كإجراء احترازي، على خلفية تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهجته ضد النظام الإيراني، وتحسباً لحدوث تطوّرات وتعرّض إسرائيل لهجوم إيراني.

شعار مناهض لإسرائيل وأميركا في طهران، 4 يناير 2026 (عطا كيناري/ فرانس برس)
أخبار
1:17 AM
ترامب يدعو الأميركيين وحلفاءهم إلى مغادرة إيران

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأميركيين وحلفاءهم الموجودين في إيران إلى مغادرة البلاد، في الوقت الذي تتواصل فيه تهديداته بتوجيه ضربات إلى طهران. وخلال جولة له بأحد مصانع شركة فورد، الثلاثاء، سُئل ترامب عن عدد المتظاهرين الذين قُتلوا، فرد قائلًا: "سنعرف قريبًا عدد القتلى (...) لم يتمكن أحد من تقديم الرقم الصحيح. كل شيء كثير. واحد هو عدد كبير".

ترامب أثناء حديثه للصحافيين في فلوريدا، 28 ديسمبر 2025 (Getty)
أخبار
1:07 AM
سلاح الجو الإسرائيلي يرفع حالة التأهب

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية برفع حالة التأهب في سلاح الجو الإسرائيلي والاستخبارات العسكرية (أمان) وقيادة المنطقة الشمالية تحسبا لهجوم أميركي على إيران.

وقالت "معاريف" في تقرير لها مساء الثلاثاء نقلا عن مصادر عسكرية إسرائيلية إنه لم تتخذ حاليا قرارات بتغيير وضع الجاهزية في الجبهة الداخلية الإسرائيلية. لكنها أشارت إلى أن "سلاح الجو وشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) وقيادة المنطقة الشمالية رفعت حالة التأهب". وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي "يواصل متابعة التطورات بحذر شديد تحسبا لأن يشنّ الجيش الأميركي هجوما على طهران".

2500 شخص على الأقل لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات

ذكرت منظمة "هنجاو" المعنية بحقوق الإنسان، ومقرها في النرويج، الثلاثاء، أن 2500 شخص على الأقل لقوا حتفهم في إيران منذ بدء الاحتجاجات أواخر الشهر الماضي. ولفتت المجموعة إلى أن فريقها المعني بالتحقق يعمل بصفة يومية لتوثيق وقائع القتل المرتبطة بقمع الدولة للاحتجاجات الحاشدة.

وقالت مجموعة "إيران هيومن رايتس" التي تقع في أوسلو إن 734 شخصا على الأقل لقوا حتفهم منذ نشوب الاحتجاجات في ديسمبر/ كانون الأول، لكنها حذرت من أن الحدد الفعلي قد يكون أعلى بكثير، وقد يصل للآلاف.

وذكر تقرير "إيران هيومن رايتس" أنه "بسبب انقطاع خدمة الإنترنت تماما منذ مساء الخميس الماضي، والقيود الصارمة على الوصول إلى المعلومات، أصبح التحقق من هذه الأرقام بصورة مستقلة صعبا للغاية".

