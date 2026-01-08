احتجاجات إيران تدخل يومها الـ12 | مقتل عقيد في الشرطة ودعوات للإضراب

- تستمر الاحتجاجات في إيران لليوم الثاني عشر، مع دعوات من المعارضة في الخارج للإضرابات والتظاهرات، حيث شهدت مدن مثل قزوين وآستارا وكرمان ومشهد تجمعات ليلية واشتباكات مع قوات الأمن. - قُتل العقيد شاهين دهقان في ملارد، وشرطيان آخران في لردغان، وسط توترات واشتباكات مع المتظاهرين، بينما تشير تقارير إلى مقتل 35 متظاهراً. - دعا رضا بهلوي وأحزاب كردية إلى التظاهر والإضراب، فيما أصدر الرئيس الإيراني تعليمات لمنع مهاجمة المحتجين، مع التأكيد على التمييز بين المحتجين ومثيري الشغب.

تدخل الاحتجاجات في إيران يومها الـ12 وسط دعوات من قبل تيارات إيرانية معارضة في الخارج إلى إضرابات وتظاهرات اليوم الخميس. يأتي ذلك فيما استمرت الاحتجاجات الليلية في عدد من المدن الإيرانية، إذ شهدت مدن مثل قزوين غربي طهران، وآستارا في شمال إيران وكرمان في جنوب شرقها، ومشهد شرقها، تجمعات ليلية، بحسب الفيديوهات المتداولة.

ويطغى على الشعارات التي ترفع خلال الاحتجاجات هتافات لصالح الملكية التي أسقطتها الثورة الإسلامية عام 1979. وخلال اليومين الأخيرين، امتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى وشهد بعضها اشتباكات وتدخلا من قوات الأمن والشرطة التي فرقت المتظاهرين.

وكان نجل الشاه السابق رضا بهلوي المقيم في الولايات المتحدة، قد دعا في رسالة مصورة، المواطنين الإيرانيين إلى التظاهر يومي الخميس والجمعة عند الساعة الثامنة مساءً. كما دعت أحزاب وجماعات كردية إيرانية معارضة في الخارج المدن والمحافظات الكردية إلى الإضراب اليوم الخميس.

مقتل عقيد في الشرطة

إلى ذلك، ذكر المركز الإعلامي الإيراني التابع للشرطة أن العقيد الثاني شاهين دهقان قد قُتل بعد تعرّضه للطعن من قبل مجهولين أثناء التصدي لـ"أعمال الشغب" في منطقة ملارد في محافظة ألبرز غربي العاصمة طهران. وأضاف المركز أن جهود الشرطة مستمرة للوصول إلى القاتلين.

وقتل شرطيان إيرانيان آخران، أمس الأربعاء، وأصيب 30 آخرون جراء إطلاق نار نفّذه أشخاص باتجاه قوات الشرطة في مدينة لردغان بمحافظة تشهارمحال وبختياري وسط إيران، وفق وكالة "فارس" الإيرانية المحافظة. وأوضحت الوكالة أنّ التوترات اندلعت عقب تجمّع لعدد من أصحاب المحال التجارية، حيث خرجوا في تظاهرات وردّدوا شعارات في عدة شوارع بالمدينة.

أما فيما يتعلق بالقتلى من المتظاهرين، فلا تزال الأرقام غير واضحة، غير أن وسائل إعلام معارضة ومؤسسات حقوقية دولية تتحدث عن 35 قتيلاً حتى اليوم. إلى ذلك، أكد نائب الرئيس الإيراني محمد جعفر قائم بناه، أمس الأربعاء، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أصدر تعليمات بضرورة منع مهاجمة المواطنين المحتجّين وذلك للحيلولة دون الإضرار بالأمن القومي، بحسب وكالة "إيسنا" الإيرانية الطلابية. وأضاف قائم بناه في الوقت ذاته أن من يحمل السلاح أو السكاكين أو السيوف ويهاجم المراكز الأمنية والعسكرية يعد "مثيراً للشغب"، مؤكداً ضرورة الفصل بين صفوف المحتجين ومثيري الاضطرابات.