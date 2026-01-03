احتجاجات إيران تدخل يومها السابع | مقتل محتجين وسط اشتباكات مع الأمن

- تطورات الاحتجاجات في إيران: دخلت الاحتجاجات يومها السابع مع تراجع نسبي في حدتها، وشهدت مدن مثل شيراز وكازرون تجمعات متفرقة، بينما تحولت الاحتجاجات في ملكشاهي إلى أعمال عنف، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص. - ردود الفعل المحلية والدولية: دعا التيار الإصلاحي إلى إصلاحات جذرية، وأعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة عن قلقه إزاء مقتل المتظاهرين، داعياً لاحترام حقوق الإنسان. - الإجراءات الأمنية والقضائية: أعلن الحرس الثوري عن توقيف ثلاثة أشخاص، وأكد القائد العام لقوى الأمن الداخلي على إحباط سيناريوهات الشغب، بينما حذر المرشد الأعلى من استغلال الاحتجاجات.

دخلت الاحتجاجات في إيران، السبت، يومها السابع وسط تراجع نسبي في حدّتها مقارنة بالأيام الماضية، فيما أعلنت السلطات الإيرانية توقيف "قادة مجموعات شغب". ودعا التيار الإصلاحي الإيراني إلى إجراء إصلاحات جذرية مؤسسية. وحتى الآن، جرى تداول مقاطع مصوّرة تظهر احتجاجات متفرقة في ثلاث مدن هي شيراز وكازرون وكرمانشاه.

وشهدت منطقة "هفت حوض"،شرق طهران، ومدينة "ملكشاهي" في محافظة إيلام غربي إيران، الليلة، تجمعات احتجاجية. ووفقاً للصور والتقارير المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، نظمت مجموعة من المتظاهرين في مدينة ملكشاهي بإيلام تجمعاً احتجاجياً بهتافات حادة ضد المسؤولين الإيرانيين، قبل تحوله إلى أعمال عنف. وأفادت وكالة "فارس" المحافظة بمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في هذه المدينة وإصابة عدد آخر. كما أفادت وكالة أنباء "تسنيم" المقربة من حرس الثورة الإيراني بمقتل عدة محتجين وصفَتهم بـ"المثيرين للفتنة"، بالإضافة إلى مقتل أحد عناصر الأمن.

ووصفت وكالة "فارس" احتجاجات ملكشاهي بأنها "أعمال شغب شبه إرهابية" قائلة إن "المثيرين المسلحين كانوا ينوون دخول أحد المراكز الأمنية، ما أدى إلى تصاعد الاشتباكات". وكتبت الوكالة أن مجموعة من الأشخاص ألحقوا أضراراً بمباني المحافظة، ومؤسسة الشهيد، ومقر الشرطة، وعدة بنوك، وقاموا بتخويف السكان وتدمير ونهب العديد من منازل المواطنين. ونقلت عن مصادر محلية أن "هذه الحوادث انتهت بتدخل قوات النخبة الخاصة وتفريق المثيرين، وأن الأوضاع في ملكشاهي هادئة حالياً".

وفي السياق، أعرب المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعني بإيران ماي ساتو عن قلقه إزاء "مقتل ثمانية متظاهرين" خلال الاحتجاجات الأخيرة. وأكد ساتو، اليوم السبت، أنه يراقب الأوضاع في إيران من كثب، مشيراً إلى أن التقارير الواردة إليه "تفيد بتصاعد المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن"، داعياً السلطات الإيرانية إلى احترام حقوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، والامتناع عن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين.

بيان جبهة الإصلاحات

وفي موازاة ذلك، أصدرت جبهة الإصلاحات الإيرانية، اليوم السبت، باعتبارها أكبر تكتل إصلاحي في البلاد، بياناً تعليقاً على الاحتجاجات، قالت فيه إن "الوقت قد حان للتحلّي بالشجاعة في اتخاذ قرار بإجراء إصلاحات مؤسسية ودائمة". واعتبرت الجبهة أن الاحتجاجات السلمية ناجمة عن الأوضاع المعيشية الصعبة، والتمييزات الهيكلية، والفساد، والقيود الاجتماعية، وإضعاف الآليات القانونية للمشاركة، معتبرة أن المعالجات الأمنية والاعتقالات الواسعة واستخدام لغة التهديد لا تسهم في حل الأزمة.

ودانت جبهة الإصلاحات، بشكل قاطع، أي تدخل أو تهديد أو استغلال من قبل الحكومات أو القوى الخارجية لاحتجاجات الشعب الإيراني، مضيفة أن هذه الاحتجاجات "ذات جذور داخلية خالصة، ولا تمكن معالجتها أو الاستجابة لها إلا عبر حلول محلية، سلمية ومدنية".

وفي السياق نفسه، أعربت الجبهة عن تقديرها حكومة مسعود بزشكيان على "إدارة الاحتجاجات بشكل سلمي"، معتبرة أن هذا النهج "يمثل خطوة إيجابية، وإن كانت غير كافية، في مسار إعادة بناء الثقة العامة".

إجراءات أمنية وقضائية

في غضون ذلك، أعلن الحرس الثوري في محافظة لورستان، غربي إيران، توقيف ثلاثة أشخاص في مدينة خرم‌ آباد، مركز المحافظة، واصفاً إياهم بـ"مثيري الشغب". وقال إنهم "كانوا يخرّبون الممتلكات العامة ويحوّلون احتجاجات المواطنين إلى أعمال شغب"، لافتاً إلى أن الاحتجاجات تجرى بتوجيه من شبكة "إيران إنترناشيونال الصهيونية" ووسائل إعلام معادية أخرى.

من جهته، قال القائد العام لقوى الأمن الداخلي الإيرانية العميد أحمد رضا رادان، اليوم السبت، إن الشرطة الإيرانية "تحبط، انطلاقاً من الشرف المؤسسي والنزاهة السلوكية والجاهزية العملياتية، سيناريوهات الشغب والتفكيك التي يخطط لها أعداء الوطن"، مؤكداً أن هدف الشرطة هو حماية حرمة المواطنين وأمنهم.

بدوره، أعلن مدعي عام الثورة والمحكمة العامة في قضاء جرداول بمحافظة إيلام، غربي إيران، محمد سهراب‌ زاده، في مقابلة مع وكالة "فارس" المحافظة، تحديد واعتقال عدد من "العناصر الرئيسيين المتورطين في الاضطرابات الأخيرة"، مشيراً إلى أن العمليات الأمنية مستمرة لتوقيف بقية المتورطين. وشدد على أن "الأعمال العنيفة لا تمتّ بصلة إلى المطالب المحقة للشعب، وأن الجهاز القضائي سيتعامل بحزم مع مثيري الشغب".

واليوم السبت، قال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، في أول تعليق له على الاحتجاجات في البلاد، إنّ التقلبات الحادة وغياب الاستقرار في أسعار العملة الأجنبية بهذا الشكل "أمر غير طبيعي ويقف خلفه العدو"، مؤكداً صحة مطالب أصحاب الأسواق والبازارات، مضيفاً أن المسؤولين في البلاد، وفي مقدمتهم الرئيس مسعود بزشكيان، يعترفون بالمشكلة ويسعون إلى حلّها.

وحذّر المرشد الإيراني من استغلال من وصفهم بـ"العناصر المحرّضين والمرتبطين بالعدو" هذه الاحتجاجات، وإطلاق "شعارات معادية للإسلام وإيران والنظام"، مؤكداً أن ذلك "غير مقبول مطلقاً"، وأن إيران "لن تتراجع أمام العدو وستُفشل مخططاته".