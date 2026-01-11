احتجاجات إيران تدخل أسبوعها الثالث

- بدأت الاحتجاجات في إيران في ديسمبر 2022 بسبب الأوضاع الاقتصادية، وامتدت إلى مدن أخرى، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى. تصاعدت الاحتجاجات بعد دعوات من رضا بهلوي. - ردت الحكومة الإيرانية بوصف المحتجين بـ"المخربين" وفرضت قيودًا على الإنترنت، مع محاولات لفتح حوار مع المحتجين، لكنها لم تنجح في احتواء الأزمة. - تفتقر الاحتجاجات لمطالب واضحة، وتظهر غضبًا عامًا على الوضع الراهن، مع تزايد شعبية التيار الملكي، مما يضع الحكومة أمام تحديات كبيرة لتحقيق الإصلاحات الضرورية.

تدخل الاحتجاجات في إيران اليوم الأحد أسبوعها الثالث، بعدما انطلقت في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي من إضراب بازار طهران الكبير، تعبيراً عن غضب التجار لعدم استقرار الأسواق واضطرابها وهبوط الريال بحدّة. وسرعان ما انتقلت العدوى إلى مدن صغيرة بالقرب من الحدود مع العراق، حيث تقع المواقع الصاروخية الإيرانية، ثم امتدّت إلى مناطق أخرى مع مرور الوقت، مخلّفةً عشرات القتلى ومئات الجرحى والمعتقلين، وسط علامات استفهام كبيرة عما ستؤول إليه الأحداث. وكانت الاحتجاجات ليل الخميس ـ الجمعة الماضي الكبرى منذ اندلاعها، بعد دعوات لها من قِبل نجل الشاه السابق رضا بهلوي المقيم في الولايات المتحدة. تحوّل العديد من المدن الإيرانية، خصوصاً طهران، ليل الخميس ـ الجمعة، إلى ساحة للاحتجاج ومواجهات دامية وأعمال عنف وقمع وتخريب واسعة، طاولت عشرات المنشآت والمباني الحكومية والمساجد وسيارات إطفاء الحريق ومقرات الشرطة والباسيج وحافلات نقل. وخلّفت التظاهرات في هذه الليلة، والتي تخلّلتها مظاهر مسلحة، بحسب مشاهد بثها التلفزيون الإيراني، عشرات القتلى والإصابات من الطرفين، لم يُعلن عنها رسمياً، من بينها عدد من قوات الشرطة والباسيج والمدعي العام لمدينة إسفراين شرقي إيران علي أكبر حسين زادة برفقة أربعة من الباسيج. ومنذ ليل الخميس ـ الجمعة، قطعت السلطات في إيران الإنترنت الدولي كلياً، فضلاً عن الاتصالات من الخارج وإليه.



صلاح الدين خديو: الإقبال الذي يواجهه التيار الملكي هو تعبير عن الغضب

وعيد وقطع الإنترنت

غداة هذه الاحتجاجات العنيفة، أكّد المرشد الإيراني علي خامنئي

أن "زمرة من المخربين" قامت في طهران ومدن أخرى بتخريب مباني منشآت تابعة للدولة، لـ"إثلاج صدر" الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مضيفاً في لقاء مع عدد من سكان مدينة قم جنوبي طهران في ذكرى هبة 1978 ضد النظام بهلوي أن ترامب عاجز عن إدارة بلده، لكنه يعلن دعمه لـ"المخربين" في إيران، وقائلاً إن مصيره سيكون مصير المتنمرين في التاريخ. ودعا خامنئي الشباب الإيرانيين إلى "حفظ الوحدة"، مؤكداً أن "الشعب الموحد سيتغلّب على أي عدو"، مشدّداً على أن الجمهورية الإسلامية "لن تتراجع أمام مثيري الشغب" وأنها "لن تحتمل العمالة للعدو".

ثم توالت ردود فعل مختلف الأجهزة الإيرانية من القضاء إلى الاستخبارات ومجلس الأمن القومي على هذه الأحداث، وسط وعيد لـ"مثيري الشغب" وتهديد بإنزال أشد العقوبات ضدهم والتي تصل إلى حدّ الإعدام. كذلك، بدأت مسيرات متعددة في مدن إيرانية عدة، داعمة للثورة ومنددة بـ"أعمال العنف والشغب". وقال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، ليل الجمعة ـ السبت، في حديث مع التلفزيون الإيراني، إن البلاد "تواجه جماعات شبه إرهابية منظمة" خلال الاحتجاجات، مضيفاً أن أعداء إيران بصدد ضرب استقرارها تمهيداً لشن حرب عليها. غير أن المدن الإيرانية كانت ليل الجمعة ـ السبت أقل تشنّجاً وهادئة نسبياً بالمقارنة مع الليلة التي سبقتها، فرغم تجمّعات في نقاط عدة في طهران، إلّا أنها كانت أقل زخماً من مساء الخميس ولم تسجل أعمال عنف.

ولا تُعلن سلطات إيران في هذه الحالات حصيلة القتلى والجرحى والمعتقلين، إلا بشكل متفرق، ليحال الأمر إلى تقديرات وتوثيقات مؤسسات حقوقية في الخارج أو وسائل إعلام معارضة تتحدّث عن نحو 65 قتيلاً حتى الآن، بينهم 15 شرطياً. وبحسب تقارير متفرقّة لوسائل إعلام وتصريحات إيرانية متفرقة، فقد قتل في هذه الاحتجاجات حتى أمس السبت أكثر من 15 عنصراً في الشرطة والأمن والباسيج والقضاء. كذلك أعلن المتحدث باسم الشرطة الإيرانية سعيد منتظر المهدي إصابة نحو 270 شرطياً في الاحتجاجات. كذلك الحال بالنسبة للجرحى المقدّر عددهم بالعشرات، والمعتقلين الذين تحدّث موقع هرانا عن أكثر من 2311 منهم.

خريطة الاحتجاجات

مع عودة الاحتجاجات، حاولت السلطات الإيرانية هذه المرة، عبر تبنّي مفردات وأدبيات مختلفة عن السابق، مثل الاعتراف بحق الاحتجاج، واستمالة المحتجين لاحتواء الموقف، مع إصدار الرئيس مسعود بزشكيان تعليمات بالحوار مع ممثلين عن السوق وعدم مهاجمة المحتجين. لكن هذا النهج لم ينجح في احتواء الاحتجاجات. وشهدت الاحتجاجات تذبذبات وتحوّلت إلى تجمعات ليلية خلال أيامها العشرة الأولى، فضلاً عن تحركات احتجاجية متفرّقة لأسواق في طهران وغيرها. وخلال هذه الفترة، كانت مدن صغيرة في إيلام ولرستان وجهار محال بختياري معقل التظاهرات التي تحوّلت إلى أعمال عنف، قُتل فيها محتجون وقوات للشرطة. وشهدت نحو 48 مدينة إيرانية احتجاجات متفرقة، بحسب ما رصدت "العربي الجديد"، غير أن الاحتجاجات منذ الثلاثاء الماضي أصبحت تكتسب زخماً وتوسعاً في المحافظات الإيرانية مع ارتفاع أعمال العنف، وذلك بعد عودة أسواق طهران إلى الإضراب والاحتجاج على خلفية تبعات قرارات حكومية جديدة بإلغاء العملات التفضيلية لاستيراد السلع، وتحويلها إلى مبالغ شهرية للمواطنين وكذلك تحرير أسعار الصفر الحكومية والتي عجلت هبوط الريال وصعود الدولار. والأمران أدّيا إلى طفرة في ارتفاع أسعار السلع في الوقت ذاته، ما أبطل مفعول زيادة الدعم الشهري المباشر للمواطنين الإيرانيين وسط مخاوف كبيرة من غلاء فاحش في الأيام المقبلة.



تحدّث موقع هرانا عن وجود أكثر من 2311 معتقلاً

وبدأ ثقل الاحتجاجات في إيران ينتقل من الأسواق إلى الشوارع، وأصبحت تتمدّد إلى المحافظات الإيرانية بمعظمها، البالغ عددها 31، في الأيام الأخيرة، خصوصاً الخميس الماضي، حيث زادت التجمّعات الاحتجاجية عدداً وكثافة مساء الخميس، إثر دعوات للإضراب والاحتجاج، أطلقها زعيم التيار الملكي الإيراني المعارض رضا بهلوي. واعتادت إيران خلال السنوات الماضية على احتجاجات اقتصادية واجتماعية وسياسية، كانت أكبرها أواخر 2022، لكن الاحتجاجات هذه المرة تأتي في ظروف داخلية وإقليمية ودولية مختلفة تماماً عن سابقاتها، إذ جاءت في ظل أزمات داخلية متراكمة وكذلك بعد ستة أشهر من حرب إسرائيلية أميركية على إيران وعودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة، والذي هدّد بالتدخل "إذا قتلت السلطات الإيرانية المتظاهرين"، فضلاً عن دعوات وتصريحات إسرائيلية تحريضية تدعو الإيرانيين للنزول إلى الشارع وإسقاط النظام.

ومع استمرار التظاهرات، برز أمران؛ الأول خروجها عن طابعها الاقتصادي وانتقالها إلى الشارع بطابع سياسي، وهذا ما يظهر في طبيعة هتافات المتظاهرين خلال الأيام الأخيرة، وخاصة مساء الخميس، إذ تحوّلت الهتافات من اقتصادية إلى سياسية، مثل "الموت للديكتاتور"، وأخرى لمصلحة بهلوي، والأمر الثاني زيادة الاحتكاك والاصطدام بقوات الأمن والشرطة ووقوع مواجهات وأعمال عنف وتخريب، زاد زخمها الخميس الماضي. في الأثناء، بدأ مشاهير إيرانيون معروفون في السينما والرياضة يدخلون على الخط، بدعمهم المتظاهرين وإدانتهم العنف تجاههم والدعوة إلى عدم قمعها.

في السياق، يقول الخبير الإيراني داود حشمتي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن الاحتجاجات هذه المرة في المدن الصغيرة وأرياف المدن أكثر من غيرها، إذ نسمع أسماء أرياف مدن ومدن صغيرة، مثل لردغان وسط البلاد، لأول مرة، إذ لم تكن حاضرة في الاحتجاجات السابقة، مضيفاً أنّ هناك ما يميّز أسباب احتجاجات في منطقة عن أخرى من عوامل قبلية وثقافية وقومية، لكن هناك أسباباً اقتصادية وسياسية عامة تربط بين احتجاجات المدن.

ويوضح حشمتي بشأن خريطة انتشار الاحتجاجات أنها عكس الجولات الاحتجاجية السابقة التي كانت تتمركز في المركز، إذ هذه المرة كانت تدور خارجه قبل الخميس الماضي، لافتاً إلى أنه رغم أن سوق طهران كان من المعاقل الرئيسية للاحتجاج، لكن داخل المدينة لم يكن الوضع كما كان في مدن صغيرة في إيلام وغيرها، لكن الوضع أصبح الخميس مختلفاً، إذ شهدت تجمعات ليلية متعددة تخللتها أعمال عنف وتخريب.

كذلك، يلاحظ من خلال هتافات رفعت في تجمعات طلابية في الأيام الأولى للاحتجاجات، وجود فجوة وخلافات بين المحتجين، إذ رفع بعض الطلاب هتافات ضد بهلوي، تزامناً مع هتافات أخرى ضد السلطات الحالية. غير أن التجمعات التي تجاوبت مع دعوات بهلوي، حوّلت الاحتجاجات إلى صراع ميداني بين بهلوي وأنصاره والثورة الإسلامية التي أطاحت والده الشاه عام 1979 وأنصارها.

ويشير حشمتي إلى أن ما يميز هذه الاحتجاجات أنها لا تحمل مطلباً واضحاً ومحدداً مثل احتجاجات 2022 التي كان مطلبها اجتماعياً حول الحجاب، أو احتجاجات 2009 بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية، "لكن هذه المرة نحن أمام احتجاجات لها مطالب متعددة، فالبازار لديه مطالب اقتصادية، وشريحة شبابية لديها مطالب ديمقراطية"، مضيفاً أن هذه التوجهات "رغم أنها قليلة لكنها موجودة". ويؤكد حشمتي أن أكثر ما يربط المحتجين هو غياب أفق إيجابي ومستقبل واعد، مشيراً إلى أن مستقبل الاحتجاجات في إيران مرهون بأن "نرى أي قوة لديها القدرة على بيع مستقبل أو حلم جديد للمحتجين وأي جهة يمكنها فعل ذلك سيكسبهم". وأوضح أن "أهم ما يمكن التركيز عليه هو المطالبة بالديمقراطية التي من شأنها أن تكون بديلاً لخلق مستقبل"، مشيراً إلى أنه إذا لم يتم ذلك، هناك قوى وبدائل أخرى يمكنها بيع أحلام مستقبلية ليس واضحاً أنها ستتحقق أم لا. ويلفت حشمتي إلى محاولات لبحث هذا المستقبل في الماضي عبر الدعوة إلى الملكية، وذلك على أنقاض المشاكل والمعاناة والإخفاقات المتراكمة خلال العقود الأخيرة بسبب العقوبات، و"لذلك البعض يتصور أن العودة إلى الماضي يمكنها أن تساعد".



أحمد زيد آبادي: الحكومة بحاجة عاجلة إلى تحقيق إنجازات

شعبية رضا بهلوي

في السياق، يقول الخبير الإيراني صلاح الدين خديو، لـ"العربي الجديد"، إن شعبية نجل الشاه رضا بهلوي بين المحتجين ليست حباً به بل كرهاً للوضع الراهن، ويعود ذلك إلى فقدان الثقة بالرؤية التي قادت ثورة 1979 والقوى التي انخرطت فيها بغض النظر عن الصراعات التي نشأت بعدها بينها لاحقاً وتحول كثير منها إلى المعارضة. ويوضح أن هذا يعني أن "الإقبال الذي يواجهه التيار الملكي اليوم هو بالأساس تعبير عن الغضب على الوضع الراهن، بالتالي فإن الشارع الإيراني ليس في وضع عادي اليوم إدراكياً، فهو كمريض أو غريق يتشبث بكل شيء هش لإنقاذ نفسه". وفيما كانت المنطقة الكردية الإيرانية في واجهة احتجاجات مهسا أميني عام 2022 لكونها انحدرت منها، إلا أن هذه المنطقة انخرطت متأخرة في الاحتجاجات، وسبب ذلك، وفق خديو، يعود إلى الموقف السلبي من بهلوي، بسبب سجّل أسرته مع الأكراد. لكن الأحزاب الكردية المعارضة في الخارج، أطلقت دعوات إلى الإضراب الخميس الماضي، وأضربت الأسواق في المدن الكردية بمعظمها.

إلى ذلك، وفيما تسود علامات استفهام في الشارع الإيراني حول المستقبل في ضوء استمرار هذه الاحتجاجات وبلوغ الضغوط الخارجية ذروتها، فضلاً عن تهديدات ترامب بالتدخل، يتوقّع الناشط الإيراني حسين قاسمي، حاكم مدينة شيراز السابق، في حديث مع "العربي الجديد"، أن تنجح السلطات الإيرانية في السيطرة على الوضع الراهن بناء على تجارب سابقة. ويشير إلى أن القوات الأمنية والشرطية الإيرانية لديها "تجارب سابقة في السيطرة على أزمات الشغب والاحتجاجات والتمرد"، معتبراً أن الورقة الأخرى التي تستخدمها الجمهورية الإسلامية الإيرانية عادة في هذه الحالات هي دعوة أنصارها للنزول إلى الشوارع لاستعراض قوتها الجماهيرية، متوقعاً في السياق "تنظيم مسيرات حاشدة كبيرة" خلال الأيام المقبلة.

ويضيف قاسمي أن الشارع في إيران ينشد "تغييراً وإصلاحاً" في السياسات، لافتاً إلى أن معظمهم يبحثون عن ذلك في إطار الجمهورية الإسلامية و"ليست لديهم رغبة كبيرة في العبور منها". ويشير إلى أن وجود مخاوف مشتركة من فقدان الأمن وانتشار الفوضى، تدفع حتى شرائح غير محسوبة على أنصار النظام إلى التحرك والانخراط في مسيرات داعمة له. ومع عودة الاحتجاجات، باتت قوات الشرطة والأمن وأحياناً الباسيج تنتشر في الساحات الرئيسية، لكن السلطات الإيرانية حاولت هذه المرة، عبر تبنّي مفردات وأدبيات مختلفة عن السابق مثل الاعتراف بحق الاحتجاج، استمالة المحتجين لاحتواء الموقف. وأكد المرشد خامنئي، في أوّل تعليق له، صحة مطالب البازار والتجار، متهماً "الأعداء" بأنهم يستغلون هذا الوضع لضرب استقرار إيران ونشر الفوضى والشغب. كما أن بزشكيان أيضاً أصدر تعليمات بعدم مهاجمة المحتجين وفتح الحوار مع ممثلين عن السوق.



داود حشمتي: ما يميز هذه الاحتجاجات أنها لا تحمل مطلباً واضحاً ومحدداً

الخطوات الضرورية في إيران

وعن الخطوات الضرورية لتجاوز صعوبات هذه المرحلة، يقول الكاتب والمحلل الإصلاحي الإيراني أحمد زيدآبادي لـ"العربي الجديد" إن الحكومة بحاجة عاجلة إلى تحقيق ثلاثة إنجازات أساسية لتمكينها من تجاوز هذه المرحلة التي أطلقت فيها "الجراحة الاقتصادية المؤلمة"، محذراً من استمرار ما وصفه بسياسة إدارة الأزمات عبر الحلول المؤقتة. ويؤكّد أن نجاح أي إصلاح اقتصادي يتطلب تهيئة بيئة سياسية ونفسية داعمة، وهو ما لا يمكن تحقيقه من دون خطوات موازية على المستويات الإعلامية والداخلية والخارجية. ويوضح زيدآبادي أن الإنجاز الأول يتمثل في امتلاك الحكومة شبكة إعلامية مؤثرة خاصة بها، تتيح حضور الخبراء الموثوقين بعيداً عن القيود المفروضة في الإعلام الرسمي، بما يساعد على إقناع الرأي العام بجدوى الخطوات الحكومية. وعلى الصعيد الداخلي، يشدّد زيدآبادي على ضرورة الإسراع في إقرار إطار قانوني واضح لتنظيم الاحتجاجات السلمية، بما يميّز بين الاحتجاج المدني وأعمال الشغب، على أن يكون ذلك الإنجاز الثاني. أما الإنجاز فخارجي، ويدعو إلى تبني مبادرات دبلوماسية فاعلة لتخفيف التوتر، مشيراً إلى استعداد بعض دول الجوار للوساطة، ومؤكداً أن إنجاز هذه المحاور الثلاثة كفيل بتعزيز فرص نجاح، فيما تجاهلها قد يزيد من كلفة المرحلة الراهنة على الحكومة والمجتمع.