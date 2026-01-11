احتجاجات إيران | تجمّعات ليلية ومسيرات مضادة غداً

- الاحتجاجات في إيران شهدت تراجعًا في الأعداد بسبب انقطاع الإنترنت والإجراءات الأمنية المشددة، حيث وصفتها السلطات بأنها "أعمال شغب" و"إرهاب"، مما زاد من التوترات مع التهديدات الأميركية والإسرائيلية. - الحكومة الإيرانية قامت باعتقالات واسعة ووصفت الوضع بأنه "ليلة هادئة"، مع تجاهل دعوات المعارضة للتظاهر، بينما أعلن الرئيس بزشكیان عن خطط لبحث الأحداث الأخيرة والتحول الاقتصادي. - تستعد إيران لمسيرات شعبية لدعم النظام والتنديد بالتهديدات الخارجية، وسط دعوات من الناشطة شيرين عبادي للرئيس الأميركي للتدخل، مع تقارير عن 28 قتيلاً و110 جثة في المستشفيات.

شهدت إيران عشية دخول الاحتجاجات أسبوعها الثالث تجمّعات الليلة الماضية في العاصمة طهران ومشهد وأردبيل، وسط استعدادات لتنظيم مسيرات مضادة، غداً الاثنين، في أنحاء البلاد، دعماً للثورة وتنديداً بـ"أعمال الشغب" والتهديدات الأميركية والإسرائيلية. وحسب فيديوهات متداولة، شهدت ساحة هروي شمال شرقي طهران، وبونك شمال غربها وحارة إكباتان غربها، تجمعات متفرقة، كانت أقلّ عدداً بالمقارنة مع الليلتين الماضيتين اللتين سبقتاها.

في الأثناء، أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، اليوم الأحد، في تصريح لوكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، أن الرئيس مسعود بزشكیان سيتحدث إلى الشعب الإيراني في مقابلة تلفزيونية مساء اليوم الأحد. وأوضحت أن بزشكيان سيتناول في كلمته محورين رئيسيين، هما الأحداث الأخيرة في البلاد، بالإضافة إلى خطة الحكومة لتحقيق تحول اقتصادي، مضيفة أن خلاصة هذا الخطاب سيتم بثها على النشرة الإخبارية منتصف اليوم.

وفي ظل انقطاع تام للإنترنت وتشديد الإجراءات الأمنية في البلد، أصبح من الصعب الحصول على المعلومات والفيديوهات. ولم تنشر وسائل إعلام معارضة وشبكات تواصل في الخارج بعد فيديوهات بشأن تجمعات أخرى غير تلك التي حصلت في طهران. لكن من الواضح أن الاحتجاجات في تراجع، وسط قطع حلقة التواصل بين المحتجين، المتمثل في شبكات التواصل والتهديدات التي تطلقها الأجهزة الأمنية والشرطية والقضائية الإيرانية بالتصدي بقوة لـ"أعمال الشغب"، ونعت ما يجري بأنه "إرهاب"، والتأكيد أنها تواجه "جماعات شبه إرهابية"، حسب ما ورد على لسان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني يوم الجمعة.

كما فاقمت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأخرى إسرائيلية، بمهاجمة إيران، الوضع وتسببت في تشديد الأجواء والقبضة الأمنية في البلد "تحسباً لأي طارئ". تزامناً مع ذلك، دأبت وسائل إعلام إيرانية خلال الساعات الماضية على نشر تقارير عن اعتقالات لـ"قادة الشغب" في محافظات إيرانية عدة، مثل طهران ومحافظة مازندران وألبرز، مشيرة في الوقت ذاته إلى تفكيك "خلايا مسلحة" وتوقيف أعضائها، فضلاً عن إعلان استخبارات الحرس الثوري اعتقال "عميل" للموساد الإسرائيلي في طهران، قائلة إنه "أجنبي دخل البلاد بتكليف من الموساد لجمع المعلومات وتقييم الوضع".

في الأثناء، ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية المحافظة بشأن تطورات الليلة الماضية أن الإيرانيين "تجاهلوا" دعوات نجل الشاه رضا بهلوي والملكيين ووسائل الإعلام المعارضة للتظاهر، واصفة بهلوي بأنه "عميل" لإسرائيل. وأفادت "تسنيم" بأن تقارير ميدانية في أنحاء إيران تظهر أن البلد قد قضى "ليلة هادئة من دون تجمعات واسعة وشغب". وأضافت أن "مثيري الشغب المسلحين والفوضويين" حاولوا، عبر تنظيم "تجمعات صغيرة" في مراكز عدة محافظات مثل مشهد وغرغان شرقي البلاد وأردبيل شمال غربها، "إشعال هذه المدن، لكنها واجهت تجاهلاً من المواطنين"، بحسب قولها.

وكان زعيم التيار الملكي المعارض رضا بهلوي، المقيم في الولايات المتحدة، قد دعا الإيرانيين إلى مواصلة التظاهر أمس السبت واليوم الأحد مع دعوته العمال إلى الإضراب. لكن حتى الآن لم يسجل في البلد إضراب عمالي.

مسيرات مضادة

في غضون ذلك، تجري الاستعدادات في إيران لتنظيم مسيرات شعبية حاشدة غداً، إذ نشر التلفزيون ووسائل إعلام أخرى دعوات للمجلس التنسيقي للإعلام الإسلامي موجهة إلى الإيرانيين للمشاركة في هذه المسيرات في مختلف المدن والمحافظات الإيرانية. وأضاف التلفزيون الإيراني أن هذه المسيرات ستندد بـ"أعمال مثيري الشغب والإرهابيين المسلحين"، والتهديدات الأميركية بالتدخل.

وكان حسين قاسمي، حاكم مدينة شيراز الأسبق، قال أمس السبت لـ"العربي الجديد" إن الورقة التي تستخدمها طهران عادة في هذه الحالات هي دعوة أنصارها للنزول إلى الشوارع لاستعراض قوتها الجماهيرية، متوقعاً في السياق "تنظيم مسيرات حاشدة كبيرة" خلال الأيام المقبلة.

في الأثناء، دعت الناشطة الإيرانية شيرين عبادي، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام برفقة ستة آخرين من المعارضين لإيران، في رسالة، الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتنفيذ وعوده بمهاجمة إيران. وقالت الرسالة إنه "خلال الأيام الماضية قتل المئات في مظاهرات إيران، وهذا القتل ما زال مستمراً"، مضيفة أن "الوقت قد حان لتنفيذ وعدك بالعمل ضد جهاز القمع"، حسب قولها.

وفيما لم تُعلن بعد حصيلة القتلى والجرحى في الاحتجاجات، ذكرت قناة "بي بي سي" الفارسية البريطانية أنها تمكنت من توثيق هوية 28 قتيلاً حتى أمس السبت، لكنها أفادت في الوقت ذاته، نقلاً عن مصادر من طهران ومدينة رشت شمالي إيران، بنقل 110 جثة إلى المستشفيات خلال الأيام الأخيرة، حسب زعمها.