احتجاجات إيران | اتصالات دبلوماسية وسط استعدادات للحرب

14 يناير 2026   |  آخر تحديث: 19:08 (توقيت القدس)
علّقت إيران خط التواصل بين وزير خارجيتها عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في ضوء تصاعد التوتر وتهديدات الرئيس الأميركي بضرب الجمهورية الإسلامية، محذرة دول المنطقة من أنها ستضرب القواعد الأميركية المقامة على أراضيها في حال تعرضها لهجوم من واشنطن، وفق ما نقلته وكالة رويترز اليوم الأربعاء عن مسؤول إيراني كبير.

واتهمت الحكومة الإيرانية، الثلاثاء، الولايات المتحدة باختلاق ذريعة للقيام بتدخل عسكري. وكتبت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على منصة إكس "أوهام الولايات المتحدة وسياستها تجاه إيران تقوم على أساس تغيير النظام، بحيث تستخدم العقوبات والتهديدات والاضطرابات المدبرة والفوضى أسلوبَ عمل لتصنيع ذريعة لتدخل عسكري"، قائلة إنّ "قواعد اللعبة" التي تتبعها واشنطن "ستفشل مجدداً".

وعلى وقع الاحتجاجات في إيران، يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب

 تصريحاته شديدة اللهجة ضد طهران، محرضاً الإيرانيين على مواصلة التظاهر والسيطرة على مؤسسات الدولة، مؤكداً أن "المساعدة في الطريق إليكم". كما دعا ترامب الأميركيين وحلفاءهم الموجودين في إيران إلى مغادرة البلاد، في الوقت الذي تتواصل فيه تهديداته. وتعهّد الرئيس الأميركي باتّخاذ "إجراء قوي للغاية" إذا أقدمت السلطات الإيرانية على إعدام أشخاص أوقفوا في التظاهرات.

في غضون ذلك، اجتمع مجلس الأمن القومي الأميركي، الثلاثاء، دون الرئيس ترامب، لبحث الخيارات الأميركية التي قد تتخذ ضد إيران، وذلك حسب ما نشرته صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن مصدر مطلع، أشار إلى أن نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو عرضا الخيارات على الرئيس دون تفضيل أي منها. وقال مسؤولان أوروبيان، شرط عدم الكشف عن هويتيهما نظراً لحساسية المعلومات، لـ"واشنطن بوست"، إن إدارة ترامب طلبت من بلديهما يوم الاثنين تبادل المعلومات الاستخباراتية حول أهداف محتملة داخل إيران. وقال أحد المسؤولين: "ليست لدينا أي مؤشرات إلى أن الرئيس ترامب سيستهدف المنشآت النووية. من المرجح أنه سيستهدف قيادات المنظمات والقوى المسؤولة عن قتل المتظاهرين".

وبينما قال ثلاثة دبلوماسيين لوكالة رويترز إن بعض الأفراد نُصحوا بمغادرة قاعدة العديد الجوية التابعة للجيش الأميركي في قطر بحلول مساء اليوم الأربعاء، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أنّ دول الخليج، بقيادة السعودية، تمارس ضغوطاً على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعدم شنّ ضربة على إيران بعد سلسلة تهديداته الأخيرة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين خليجيين قولهم إنّ السعودية وعُمان وقطر أبلغت البيت الأبيض بأنّ أي محاولة لإسقاط النظام الإيراني ستُزعزع أسواق النفط، وستضرّ في نهاية المطاف بالاقتصاد الأميركي.

إلى ذلك، التأم المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، مساء الثلاثاء، لمناقشة استراتيجية تل أبيب بشأن التعامل مع إيران في حال تعرُّض الأخيرة لهجوم من الولايات المتحدة والخطط الإسرائيلية المحتملة للانتقال إلى هجوم على إيران، وهي خطوة تجري بلورتها بتنسيق وثيق مع الإدارة الأميركية. ويأتي ذلك وسط حالة تأهب قصوى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، في إجراء احترازي على خلفية تصعيد ترامب لهجته ضد النظام الإيراني، وتحسباً لحدوث تطوّرات وتعرّض إسرائيل لهجوم إيراني.

وجاء الاجتماع في حين لم تتغيّر فيه تعليمات الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وسط تقديرات بأن احتمالات مهاجمة طهران لتل أبيب ليست كبيرة، لكن تبقى قائمة، ما يتطلّب استعداداً مسبقاً. ويؤكّد مسؤولون في تل أبيب، بحسب القناة i24 العبرية، أن الخيار الهجومي ضد إيران مطروح على الطاولة إذا تعرّضت إسرائيل لهجوم أولاً، موضحين أن "كل شيء بيد الرئيس (ترامب)، والأميركيون هم الذين يديرون الحدث"، ومشيرين في الوقت ذاته إلى أن "التدخّل العسكري المباشر سيحدث فقط عند الضرورة وفي إطار سيناريوهات مختلفة يجري فحصها حالياً".

إلى ذلك، ذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا" التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أنّ عدد القتلى خلال الاحتجاجات في إيران بلغ 2571 شخصاً. وأفادت "هرانا" بأنها تحققت حتى الآن من مقتل 2403 متظاهرين، و147 شخصاً مرتبطين بالحكومة، و12 شخصاً دون سن الثامنة عشرة، وتسعة مدنيين لم يشاركوا في الاحتجاجات. وقال مسؤول إيراني لوكالة رويترز، أمس الثلاثاء، إنّ نحو 2000 شخص قتلوا، وذلك يمثل المرة الأولى التي تُعلن فيها السلطات حصيلة إجمالية للقتلى بعد أسبوعين من الاحتجاجات، مشيراً إلى وجود عدد من رجال الأمن بين القتلى.

"العربي الجديد" يتابع الاحتجاجات في إيران أولاً بأول..

06:48 pm

فرانس برس

منظمة حقوقية: 3428 قتيلا منذ بدء الاحتجاجات

قتل على الأقل 3428 شخصا في إيران منذ بدء الاحتجاجات، بحسب ما قالت منظمة "حقوق الإنسان في إيران" (إيران هيومن رايتس) التي تتخذ من النرويج مقرّا لها، مشيرة إلى إصابة الآلاف بجروح. ونقلت عن مصادر في وزارة الصحة الإيرانية أن 3379 قتيلا سجّلت وفاتهم بين 8 و12 يناير/ كانون الثاني فقط، مؤكدة أن عدد القتلى الفعلي أكبر من ذلك بكثير.

06:45 pm

رويترز

"رويترز": مساع للحصول على ضمانات من حزب الله بعدم التدخل

قال وكالة رويترز نقلا عن مصدر لبناني مطلع، إن دبلوماسيين سعوا للحصول على ضمانات من حزب الله بأنه لن يلجأ إلى أي عمل عسكري إذا شنت الولايات المتحدة أو إسرائيل هجوما على إيران. وأوضح المصدر أن حزب الله تواصل معه عبر القنوات الدبلوماسية الأسبوع الماضي. وأضاف المصدر أن حزب الله لم يقدم ضمانات صريحة، لكنه لا يعتزم القيام بأي عمل عسكري ما لم يكن الهجوم على إيران "وجوديا" بالنسبة للقيادة الإيرانية.

06:11 pm

الأناضول

يديعوت أحرونوت: واشنطن قد تهاجم طهران من دون رد إيراني فوري

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر لم تسمها أن التقديرات في تل أبيب تشير إلى أن الولايات المتحدة قد تشن هجوماً عسكرياً على إيران، من دون تأكيد تنفيذ طهران رداً فورياً بإطلاق صواريخ على إسرائيل. وبحسب المصادر فإن "التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن واشنطن ستهاجم النظام الإيراني في نهاية المطاف".

وأضافت المصادر: "لكن هذا لا يعني أن طهران سترد فوراً بإطلاق صواريخ على إسرائيل". وقالت إن "الأمر ليس تلقائياً ولا مؤكداً، ويعتمد أيضاً على طبيعة العملية الأميركية". وتابعت الصحيفة: "في غضون ذلك، تستعد إسرائيل على المستوى الدفاعي. ومن بين أمور أخرى، هناك حالة تأهب قصوى لحماية السفارات والمؤسسات اليهودية في العالم". وزادت: "تأخذ المؤسسة الأمنية في الحسبان احتمال أن تحاول إيران تحدي إسرائيل في ساحات أخرى، فعلى سبيل المثال، قد تستخدم طهران وكلاءها الحوثيين في اليمن".

05:42 pm

فرانس برس

سفارة واشنطن في الرياض تحضّ موظفيها على "الحذر"

حضّت السفارة الأميركية في الرياض، الأربعاء، موظفيها على توخي "مزيد من الحذر" وتجنب السفر غير الضروري للمنشآت العسكرية في المنطقة. وجاء في تنبيه أمني نشر على موقع السفارة الإلكتروني: "في ضوء التوترات الإقليمية المستمرة، تنصح البعثة الأميركية في المملكة العربية السعودية موظفيها بتوخي مزيد من الحذر والحد من السفر غير الضروري إلى أي منشآت عسكرية في المنطقة. ونوصي المواطنين الأميركيين في المملكة بالمثل".

05:04 pm

فرانس برس

شمخاني: قصف العديد في يونيو يظهر قدرتنا على الرد

ردّ علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، على تهديدات الرئيس الأميركي بالتدخّل عسكرياً في إيران، بتذكير دونالد ترامب بما وصفه بـ"تدمير قاعدة العديد الأميركية بصواريخ إيرانية" في يونيو/ حزيران 2025. وقال في منشور على منصة إكس: "سيساعد هذا بالتأكيد على التوصل إلى فهم حقيقي لعزم إيران وقدرتها على الردّ على أي هجوم".

04:57 pm

طهران
عراقجي يتهم إسرائيل بالسعي لجر واشنطن لحرب

اتهم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إسرائيل بالسعي إلى جر الولايات المتحدة إلى خوض حرب بالنيابة عنها، قائلاً: "إسرائيل لطالما سعت إلى جر أميركا إلى خوض حرب بالنيابة عنها. ولكن هذه المرة، وبشكل مذهل، تقول الجزء الخفي من كلامها بصوت عال".

وأضاف عراقجي في منشور عبر منصة إكس: "الآن، بعد أن تلطخت شوارعنا بالدماء، تعلن إسرائيل بوضوح وافتخار أنها سلحت المحتجين بأسلحة حربية"، مؤكداً أن "هذا هو السبب وراء مئات القتلى". وتابع عراقجي مخاطباً الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقول: "يجب على الرئيس ترامب الآن أن يدرك أين يجب أن يتوجه لوقف إراقة الدماء".

04:34 pm

قطر: مغادرة أفراد قاعدة العديد يأتي في ظل التوترات بالمنطقة

أفاد مكتب الإعلام الدولي في قطر بأن التقارير عن مغادرة بعض أفراد طاقم قاعدة العُديد الجوية الأميركية تأتي في "ظل التوترات" التي تشهدها المنطقة. وقال المكتب في بيان: "بالإشارة إلى التقارير الإعلامية المتداولة بشأن مغادرة بعض الأفراد من قاعدة العديد الجوية، يفيد مكتب الإعلام الدولي بأن مثل هذه الإجراءات يتم اتخاذها في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة".

03:41 pm

تشييع 100 عنصر أمن في طهران

أُقيمت طهران مراسم تشييع 100 عنصر أمن قتلوا خلال الاحتجاجات. وبحسب التلفزيون الرسمي الإيراني، شارك آلاف الأشخاص في المراسم التي أقيمت أمام جامعة طهران. وخلال مراسم التشييع رفع المشاركون لافتات ورددوا شعارات مناهضة للولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل.

03:39 pm

فرنسا: ندرس إمكانية إرسال وحدات يوتلسات إلى إيران

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن باريس تدرس إمكانية المساعدة في توفير خدمات الإنترنت بإيران من خلال إرسال وحدات استقبال إشارات الأقمار الصناعية من شركة يوتلسات، وذلك بعد قطع السلطات الإيرانية لخدمات الاتصالات. وقال بارو، أمام البرلمان رداً على سؤال بشأن إرسال وحدات يوتلسات إلى إيران: "ندرس جميع الخيارات، والخيار الذي ذكرتموه من بينها".

02:59 pm

إيران: أرقام عدد الضحايا عارية من الصحة

قال إعلام القضاء الإيراني إن الأرقام التي تعلنها وسائل إعلام أجنبية حول أعداد ضحايا الحوادث الأخيرة "عارية من الصحة".

01:52 pm

طهران: اعتقال عدد من قادة الاحتجاجات

أعلنت القوات الأمنية الإيرانية القبض على عدد من "قادة الاحتجاجات" في محافظة بغرب البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية اليوم الأربعاء. وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن الجناح الاستخباراتي لقوات الحرس الثوري الإيراني ألقى القبض على عدد "من المسؤولين عن اضطراب الأمن" في محافظة تشهارمحال وبختياري.

01:49 pm

إيران تحذر من الاستماع إلى "إيران أنترناشونال"

حذرت السلطات القضائية في إيران اليوم الأربعاء المواطنين من التعاون مع شبكة "إيران انترناشونال"، التي تتخذ من لندن مقراً لها. وتقول السلطات إنها تنشر معلومات مضللة بشأن إيران. وقال مكتب الادعاء العام إنه "يحظر أي تعاون وتعامل وتبادل للمعلومات مع القناة الناطقة باللغة الفارسية"، حسبما جاء في تقرير للإعلام الإيراني الرسمي.

وصنفت إيران الشركة القائمة على إدارة الشبكة أنها "منظمة إرهابية". ولا تمتلك الشبكة مراسلين على الأرض، ولكنها تعتمد على المعلومات من داخل البلاد، وقامت بتغطية موجة الاحتجاجات الأخيرة بكثافة.

1:36 PM

صابر غل عنبري

إيران: اتصالات دبلوماسية واستعدادات للحرب

تشهد إيران تحركات واتصالات دبلوماسية مكثفة مع دول إقليمية وأوروبية خلال الساعات الماضية، تزامناً مع استمرار السلطات في اعتقال من تصفهم بأنهم "مثيرو الشغب"، فضلاً عن الاستعدادات الرسمية لتشييع 100 قتيل من قوات الشرطة، والباسيج، والمواطنين العاديين ممن سقطوا خلال احتجاجات طهران. وفي الوقت الذي لا يزال فيه الإيرانيون معزولين عن العالم مع استمرار قطع الإنترنت لأكثر من خمسة أيام، لا تزال أعداد ضحايا الاحتجاجات محط اهتمام ساخن في الأوساط الإقليمية والدولية. وفي حين لم تعلن السلطات الرسمية بعد حصيلة القتلى النهائية، أعلن موقع "هرانا" التابع لنشطاء حقوقيين إيرانيين في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أن العدد بلغ 2571 شخصاً.

التفاصيل عبر الرابط:
تقارير دولية
التحديثات الحية

إيران | اتصالات دبلوماسية وسط استعدادات للحرب واستمرار الاعتقالات

01:26 pm

لافروف: على روسيا أن تواصل العمل مع إيران

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء إن موسكو في حاجة إلى مواصلة العمل مع إيران لتنفيذ الاتفاقيات الثنائية بينهما ولا يمكن لطرف ثالث أن يغير طبيعة العلاقات بين البلدين. وجاءت تصريحات لافروف خلال مؤتمر صحافي في موسكو.

12:47 pm

"رويترز": نُصح أفراد بمغادرة قاعدة العديد الأميركية في قطر

قال ثلاثة دبلوماسيين لوكالة رويترز إنه تم نصح بعض الأفراد بمغادرة قاعدة العديد الجوية التابعة للجيش الأميركي في قطر بحلول مساء اليوم الأربعاء.

12:46 pm

الحرس الثوري الإيراني يؤكد استعداده للقتال

نقلت وسائل إعلام رسمية عن قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني مجيد موسوي قوله اليوم الأربعاء إن مخزون إيران من الصواريخ زاد منذ الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل العام الماضي.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن موسوي قوله "نحن في ذروة جاهزيتنا"، مضيفاً أنه تم إصلاح الأضرار الناجمة عن الحرب وأن إنتاج القوات الجوفضائية للحرس الثوري في مختلف المجالات أعلى مما كان عليه قبل يونيو/ حزيران 2025.

12:43 pm

وزيرا خارجية إيران وفرنسا يناقشان الاحتجاجات في طهران

تحدث وزير خارجية إيران هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، في أعقاب الانتقاد الأوروبي لقمع الاحتجاجات. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور عبر تطبيق " تليغرام" اليوم الأربعاء إنه خلال المكالمة الهاتفية مساء أمس الثلاثاء، ناقش مع نظيره الفرنسي "الأحداث" الأخيرة. وأدان بارو بشدة قمع الاحتجاجات، كما استدعى سفير إيران في باريس.

وفي البرلمان وصف التظاهرات بـ"نداء الحرية" و"الثورة السلمية". وخلال المكالمة الهاتفية، دافع عراقجي عن تصرفات قوات الأمن الإيرانية، قائلاً إن الاحتجاجات التي بدأت سلمية تحولت إلى عنف بسبب تورط "عناصر إرهابية مدربة". كما أشار إلى وجود تدخل أجنبي في إيران.

11:51 AM

بيروت حمود

صحافية فلسطينية، عملت في صحف ومواقع عدّة. متخصصة بمتابعة الشؤون الإسرائيليّة.
بيروت حمود
صحافية فلسطينية، من أسرة "العربي الجديد".
الدوحة
إسرائيل تترقب قرار ترامب بخصوص إيران وتنفذ إجراءات احترازية

تسود حالة من الترقّب والاستعداد في إسرائيل، لاحتمال شن الولايات المتحدة ضربات ضد إيران في ضوء تهديدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ودعوته الأخيرة للمتظاهرين الإيرانيين بمواصلة الاحتجاج، متوعّداً بأنّ "المساعدة في الطريق". وذكرت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الأربعاء، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل فتح قنوات التعاون مع القيادة المركزية للجيش الأميركي (سينتكوم)، مشيرةً إلى حالة تأهب قصوى تشهدها قطاعات الجيش وأفرعه خصوصاً في سلاح الجو، وشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، والقيادة الشمالية.

التفاصيل عبر الرابط:

تضرر مبنى في تل أبيب بصاروخ إيراني، 13 يونيو 2025 (Getty)
رصد
التحديثات الحية

إسرائيل تترقب قرار ترامب بخصوص إيران وتنفذ إجراءات "احترازية"

11:12 am

فيدان يهاتف عراقجي

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر لم تسمه، قوله إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني عباس عراقجي أكد فيه ضرورة التفاوض لإنهاء التوتر الإقليمي.

11:10 am

إيران تحذر من ضرب القواعد الأميركية في المنطقة إذا هوجمت

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير اليوم الأربعاء أن طهران حذرت دول المنطقة من أنها ستقصف القواعد العسكرية الأميركية في تلك الدول في حال تعرضها لهجوم من الولايات المتحدة. وقال المسؤول: "طهران أبلغت دول المنطقة، من السعودية والإمارات إلى تركيا، أن القواعد الأميركية في تلك الدول ستتعرض للهجوم إذا استهدفت الولايات المتحدة إيران... وطلبت من هذه الدول منع واشنطن من مهاجمة إيران".

11:08 am

طهران تعلق الاتصالات بين عراقجي وويتكوف

قال مسؤول كبير لوكالة رويترز اليوم الأربعاء إنه تم تعليق الاتصالات المباشرة بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، وذلك عقب تهديدات الرئيس دونالد ترامب لإيران. وأضاف المسؤول أن التهديدات الأميركية تقوض الجهود الدبلوماسية، وأن أي اجتماعات محتملة بين المسؤولَين لإيجاد حل دبلوماسي للخلاف النووي المستمر منذ عقود قد ألغيت.

10:32 am

"وول ستريت جورنال": دول الخليج تحاول ثني ترامب

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، اليوم الأربعاء، أنّ دول الخليج، بقيادة السعودية، تمارس ضغوطاً على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعدم شنّ ضربة على إيران بعد سلسلة تهديداته الأخيرة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين خليجيين قولهم إنّ السعودية وعُمان وقطر أبلغت البيت الأبيض بأنّ أي محاولة لإسقاط النظام الإيراني ستُزعزع أسواق النفط، وستضرّ في نهاية المطاف بالاقتصاد الأميركي.

التفاصيل عبر الرابط:

لافتة تحمل صور علماء نوييين قتلوا في الحرب الأخيرة، 28 أغسطس 2025 (G
رصد
التحديثات الحية

"وول ستريت جورنال": دول الخليج تضغط لثني ترامب عن ضرب إيران

10:28 am

رئيس السلطة القضائية الإيرانية يتعهد بمحاكمات "سريعة"

تعهد رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني إجئي بإجراء محاكمات "سريعة" للمشتبه بهم الموقوفين في إطار التظاهرات التي تصفها السلطات بـ"أعمال شغب"، على ما أورد التلفزيون الرسمي الأربعاء. وقال إجئي خلال زيارة لسجن يُعتقل فيه أشخاص أوقفوا خلال التظاهرات: "إذا قام أحد بحرق شخص أو قطع رأسه قبل حرق جسده، علينا أن نقوم بعملنا بسرعة". كما نقلت وكالات الأنباء الإيرانية عنه قوله إن المحاكمات يجب أن تكون "علنية"، موضحة أنه أمضى خمس ساعات في أحد سجون طهران يراجع الملفات.

09:33 am

الصين تعارض التدخل الخارجي في شؤون إيران

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء إن بكين تعارض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لإيران، وذلك بعدما حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن واشنطن ستتخذ "إجراءات صارمة للغاية" ضد طهران. وقالت ماو نينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري، رداً على سؤال حول موقف بكين بعد تصريحات ترامب، إن بلادها لا تتغاضى عن استخدام القوة أو التهديد بذلك في العلاقات الدولية.

09:31 am

منظمة: حجب الإنترنت في إيران مستمر لليوم السابع على التوالي

لا يزال حجب الإنترنت الذي فرضته السلطات الإيرانية في الثامن من يناير/كانون الثاني على خلفية التظاهرات، ساريا لليوم السابع على التوالي، على ما أفادت منظمة "نتبلوكس" غير الحكومية لمراقبة الإنترنت الأربعاء. وقالت المنظمة إنه "فيما دخل قطع الإنترنت ساعته الـ132، تفيد التقارير الأولية عن آلاف الضحايا"، مؤكدة أن "حجم المجازر الحقيقي يخفيه انقطاع الاتصالات".

09:29 am

باريس: حملة القمع في إيران قد تكون الأكثر عنفاً في تاريخها

 قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الأربعاء إن باريس تعتقد أن "حملة القمع الإيرانية ضد التظاهرات في جميع أنحاء البلاد هي الأعنف في تاريخ إيران المعاصر". وأضاف: "ما نعتقده هو أن هذا هو أشد قمع في تاريخ إيران المعاصر، ويجب أن يتوقف فوراً".

8:47 AM

محمد البديوي

صورة
محمد البديوي
محمد البديوي
واشنطن
"أكسيوس": ويتكوف عقد لقاء سرّياً مع بهلوي

كشف مسؤول أميركي رفيع المستوى في حديثه مع موقع "أكسيوس" أن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف عقد لقاءً سرّياً، خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع رضا بهلوي، نجل الشاه، لبحث تطورات الاحتجاجات المستمرة في إيران. ويُعد اللقاء الأول من نوعه منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أكثر من أسبوعين. وشاركت إسرائيل تقييماً مع الولايات المتحدة يشير إلى مقتل ما لا يقل عن 5 آلاف محتج، وفقاً لما نقله "أكسيوس" عن مسؤول أميركي. وقال المسؤول الأميركي: "الإيرانيون يواصلون حملة قمع واسعة النطاق".

08:29 am

منظمة هرانا: إجمالي عدد القتلى في إيران ارتفع إلى 2571

ذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا" التي يقع مقرها في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء أن عدد القتلى خلال الاحتجاجات في إيران بلغ 2571 شخصاً. وأفادت "هرانا" بأنها تحققت حتى الآن من مقتل 2403 متظاهرين، و147 شخصاً مرتبطين بالحكومة، و12 شخصاً دون سن الثامنة عشرة، وتسعة مدنيين لم يشاركوا في الاحتجاجات.

08:26 am

"سي أن أن": جماعة مسلحة تعلن سيطرتها على قاعدة للحرس الثوري

أعلنت جماعة مسلحة كردية إيرانية، في بيان صدر اليوم الأربعاء سيطرتها على قاعدة تابعة للحرس الثوري الإيراني في محافظة كرمانشاه غربي إيران. وقالت جماعة "الجيش الوطني الكردستاني"، الجناح العسكري لحزب حرية كردستان، إنّ العملية استهدفت مقر الحرس الثوري في كرمانشاه. ووُصِف الهجوم بأنه ردّ انتقامي على مقتل مقاتلين من الجيش الوطني الكردستاني في اشتباكات وقعت أخيراً في البلاد، بحسب شبكة "سي أن أن".

ووفقاً للبيان، شنت الجماعة الهجوم من اتجاهين ونجحت في التسلل إلى القاعدة، ما فاجأ قوات الحرس الثوري. وتزعم الجماعة أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الإيرانية.

08:25 am

نشطاء: "ستارلينك" يوفر الآن خدمة إنترنت مجانية داخل إيران

أعلن نشطاء اليوم الأربعاء أن مزود خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية "ستارلينك" أصبح يقدم الخدمة مجاناً في إيران. وقال مهدي يحيى نجاد، ناشط مقيم في لوس أنجليس ساعد في إدخال الأجهزة إلى إيران، لوكالة أسوشييتد برس إن الخدمة المجانية بدأت بالفعل. كما أكد ناشطون آخرون عبر رسائل على الإنترنت أن الخدمة مجانية. وأضاف يحيى نجاد في بيان: "يمكننا التأكيد أن الاشتراك المجاني لأجهزة ستارلينك يعمل بشكل كامل. قمنا باختباره باستخدام جهاز ستارلينك مفعل حديثاً داخل إيران".

08:20 am

وزير الخارجية الألماني: القيادة الإيرانية فقدت كل شرعيتها

اعتبر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، يوم الثلاثاء، أن القيادة الإيرانية فقدت كل شرعيتها. وفي حديثه لإذاعة "إيه آر دي" الألمانية خلال زيارته للولايات المتحدة، قال فاديفول إنّ "النظام الذي لا يستطيع قمع المظاهرات إلا بالقوة يظهر أنه قد وصل إلى النهاية".

وأضاف أن الحكومة الإيرانية "فقدت كل الشرعية" والحق في الحكم، واصفاً "العنف" الممارس بأنه غير مسبوق ويتجاوز حدود القسوة. وطالب فاديفول الاتحاد الأوروبي بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، مستشهداً بـ"دورهم الرئيسي في قمع الاحتجاجات".

وذكر أنه ناقش هذه القضية مع زملائه الأوروبيين ومنسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس يوم الثلاثاء، لكنه أقرّ بأنّ الدول الأعضاء في الاتحاد لم تتوصل بعد إلى إجماع بهذا الشأن. وأعرب وزير الخارجية عن ثقته في أن العقوبات الحالية المفروضة على طهران تؤتي ثمارها، وقال إنه شخصياً لا ينخرط في محادثات مع الحكومة الإيرانية، مؤكداً: "يجب عزل هذا النظام". كما انتقد التعاون بين إيران وروسيا، والصين جزئياً، واصفاً هذا الثلاثي بأنه "مسؤول عن قدر كبير من البؤس في العالم".

7:59 AM

رضا بهلوي... الناقم على النظام الإسلامي وصديق إسرائيل

برز اسم رضا بهلوي، نجل الشاه السابق وآخر ولي عهد لإيران قبل ثورة 1979 والمقيم حالياً في الولايات المتحدة، بقوة في الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أكثر من أي وقت مضى. فبعد أيام قليلة على اندلاع الاحتجاجات، سعى رضا بهلوي إلى وضع نفسه في مقدمة الصورة، عبر إطلاقه أولى الدعوات للتظاهر يومي الخميس والجمعة الماضيين، واللذين شهدا مواجهات دامية وأعمال عنف وتخريب واسعة. وفي السياق ذاته، بدأ متظاهرون يهتفون باسمه في العديد من التجمعات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد؛ على الرغم من أن تجمعات طلابية في الأيام الأولى للاحتجاجات في عدد من جامعات طهران كانت قد رفعت شعارات معادية للملكية.

التفاصيل عبر الرابط: 

بهلوي خلال مؤتمر صحافي في باريس، 23 يونيو 2025 (جويل ساجي/فرانس برس)
تقارير دولية
التحديثات الحية

رضا بهلوي... الناقم على النظام الإسلامي وصديق إسرائيل

07:57 am

دول عربية في مرمى العقوبات الأميركية على خلفية أحداث إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الاثنين، أنّ أي دولة تتعامل تجارياً مع إيران ستواجه تعرفة جمركية بنسبة 25% على أي تجارة مع الولايات المتحدة، في الوقت الذي تدرس فيه واشنطن رداً على الوضع في إيران التي تشهد أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات.

التفاصيل عبر الرابط: 

ميناء لونغ بيتش، كاليفورنيا، 11 يوليو 2025 (ألين ج. شابن / Getty)
اقتصاد عربي
التحديثات الحية

دول عربية في مرمى العقوبات الأميركية على خلفية أحداث إيران

02:22 am

إيران تتّهم أميركا بالبحث عن "ذريعة" لتقوم بتدخل عسكري

اتهمت الحكومة الإيرانية الثلاثاء، الولايات المتحدة باختلاق ذريعة للقيام بتدخل عسكري، بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باتخاذ "إجراء قوي للغاية" بشأن قمع الاحتجاجات.

وكتبت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على منصة إكس "أوهام الولايات المتحدة وسياستها تجاه إيران تقوم على أساس تغيير النظام، بحيث تستخدم العقوبات والتهديدات والاضطرابات المدبرة والفوضى أسلوبَ عمل لتصنيع ذريعة لتدخل عسكري"، قائلة إن "قواعد اللعبة" التي تتبعها واشنطن "ستفشل مجدداً".

1:33 AM

امطانس شحادة

تراجع تفاؤل إسرائيلي بقدرة الاحتجاجات على إسقاط النظام

بعد موجات احتجاج عدّة شهدتها إيران خلال العقدين الماضيين، يبدو أن ما يجري حالياً يختلف من حيث السياق والفاعلون، إذ تُهدِّد الولايات المتحدة وإسرائيل، للمرة الأولى، بالتدخّل بشكل مباشر وعلني دعماً لحركات الاحتجاج، بهدف إضعاف النظام الإيراني. ولا يعني ذلك أن إسرائيل لم تتدخّل في السابق في الشأن الداخلي الإيراني أو في سياق احتجاجات سابقة، غير أن الفارق هذه المرّة يتمثّل في المجاهرة بالتهديدات وتحويلها إلى مواقف علنية. ويعني ذلك أن إسرائيل، وبالتنسيق مع الإدارة الأميركية، باتت تعلن أن هدفها لم يعد يقتصر على مواجهة المشروع النووي الإيراني، أو تقويض القدرات الصاروخية، أو حتى إضعاف المحور الإيراني في المنطقة، بل يتجاوز ذلك إلى السعي لإسقاط النظام الإيراني نفسه. ويشكّل هذا التحوّل تغييراً جوهرياً في الأهداف المعلنة والسياسات المتّبعة تجاه طهران.

التفاصيل عبر الرابط:

عناصر أمن في طهران، 12 يناير 2026 (Getty)
تقارير دولية
التحديثات الحية

تراجع التفاؤل الإسرائيلي بقدرة الاحتجاجات على إسقاط النظام الإيراني

1:22 AM

اجتماع الكابينت الإسرائيلي: سنُهاجم إيران إذا هاجمتنا

التأم المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة استراتيجية تل أبيب بشأن التعامل مع إيران في حال تعرض الأخيرة لهجوم من قبل الولايات المتحدة، والخطط الإسرائيلية المحتملة للانتقال إلى هجوم ضد إيران، وهي خطوة تجرى بلورتها بتنسيق وثيق مع الإدارة الأميركية. ويأتي ذلك وسط حالة تأهب قصوى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، في إجراء احترازي، على خلفية تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهجته ضد النظام الإيراني، وتحسباً لحدوث تطوّرات وتعرّض إسرائيل لهجوم إيراني.

التفاصيل عبر الرابط:

شعار مناهض لإسرائيل وأميركا في طهران، 4 يناير 2026 (عطا كيناري/ فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

اجتماع الكابنيت الإسرائيلي: سنُهاجم إيران إذا هاجمتنا

1:17 AM

ترامب يدعو الأميركيين وحلفاءهم إلى مغادرة إيران

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأميركيين وحلفاءهم الموجودين في إيران إلى مغادرة البلاد، في الوقت الذي تتواصل فيه تهديداته بتوجيه ضربات إلى طهران. وخلال جولة له بأحد مصانع شركة فورد، الثلاثاء، سُئل ترامب عن عدد المتظاهرين الذين قُتلوا، فرد قائلًا: "سنعرف قريبًا عدد القتلى (...) لم يتمكن أحد من تقديم الرقم الصحيح. كل شيء كثير. واحد هو عدد كبير".

التفاصيل عبر الرابط:

ترامب يزور مصنع فورد في ديربورن بولاية ميشيغين 13/1/2026 (رويترز)
أخبار
التحديثات الحية

ترامب يدعو الأميركيين وحلفاءهم إلى مغادرة إيران

1:07 AM
أبرز الأحداث الثلاثاء | 13 يناير
  • فريق الأمن القومي يطلع ترامب على خيارات التعامل مع إيران
  • بهلوي يدعو ترامب لاتخاذ إجراءات عاجلة ضد النظام الإيراني
  • توجيه تهم ضد عدد من المتظاهرين المحتجزين
  • قطع الإنترنت يعزل الإيرانيين عن العالم
  • ترامب محرضاً الإيرانيين: واصلوا التظاهر واستولوا على المؤسسات
1:21 AM
سلاح الجو الإسرائيلي يرفع حالة التأهب

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية برفع حالة التأهب في سلاح الجو الإسرائيلي والاستخبارات العسكرية (أمان) وقيادة المنطقة الشمالية تحسبا لهجوم أميركي على إيران.

وقالت "معاريف" في تقرير لها مساء الثلاثاء نقلا عن مصادر عسكرية إسرائيلية إنه لم تتخذ حاليا قرارات بتغيير وضع الجاهزية في الجبهة الداخلية الإسرائيلية. لكنها أشارت إلى أن "سلاح الجو وشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) وقيادة المنطقة الشمالية رفعت حالة التأهب". وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي "يواصل متابعة التطورات بحذر شديد تحسبا لأن يشنّ الجيش الأميركي هجوما على طهران".

01:16 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
2500 شخص على الأقل لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات

ذكرت منظمة "هنجاو" المعنية بحقوق الإنسان، ومقرها في النرويج، الثلاثاء، أن 2500 شخص على الأقل لقوا حتفهم في إيران منذ بدء الاحتجاجات أواخر الشهر الماضي. ولفتت المجموعة إلى أن فريقها المعني بالتحقق يعمل بصفة يومية لتوثيق وقائع القتل المرتبطة بقمع الدولة للاحتجاجات الحاشدة.

وقالت مجموعة "إيران هيومن رايتس" التي تقع في أوسلو إن 734 شخصا على الأقل لقوا حتفهم منذ نشوب الاحتجاجات في ديسمبر/ كانون الأول، لكنها حذرت من أن الحدد الفعلي قد يكون أعلى بكثير، وقد يصل للآلاف.

وذكر تقرير "إيران هيومن رايتس" أنه "بسبب انقطاع خدمة الإنترنت تماما منذ مساء الخميس الماضي، والقيود الصارمة على الوصول إلى المعلومات، أصبح التحقق من هذه الأرقام بصورة مستقلة صعبا للغاية".

