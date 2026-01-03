احتجاجات إيران

- اندلعت الاحتجاجات في إيران بسبب الأزمات الاقتصادية والمعيشية، ويمثل ذلك اختبارًا للرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان الذي يحاول اعتماد الحوار مع المحتجين، لكن فعالية هذه المقاربة مشكوك فيها. - الاحتجاجات تتجاوز البعد الاقتصادي لتشمل أبعادًا سياسية، حيث يبرز التيار الملكي بقيادة رضا بهلوي، مما يثير حفيظة القوى الكردية والعربية. - التدخلات الإسرائيلية والأميركية تهدف إلى إرباك المشهد الداخلي، مما يمنح السلطات مبررات لتشديد القبضة الأمنية، بينما يبحث المواطن الإيراني عن متنفس للتعبير عن غضبه.

مرّ نحو أسبوع على اندلاع الاحتجاجات في إيران في لحظة حساسة للغاية تواجهها البلاد على وقع بلوغ الأزمات الداخلية مرحلة صعبة تزامناً مع احتدام الضغوط الخارجية والتهديد الأميركي والإسرائيلي بالحرب مجدداً، غير أن الاحتجاجات، وحتى اللحظة، لا تزال محدودة نسبياً من حيث الانتشار الجغرافي وعدد المشاركين، إذا ما قورنت بالتظاهرات الواسعة التي شهدتها البلاد في أواخر عام 2022. شرارة الاحتجاجات انطلقت من بازار طهران، في خطوة تحمل دلالات رمزية كبيرة. البازار، تاريخياً، ليس مجرد فضاء تجاري، بل أحد أهم مراكز الثقل الاجتماعي والسياسي في إيران، فضلاً عن أنه يعكس تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية، وارتفاع الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، ما خلق حالة من الاحتقان العام. يأتي ذلك في وقت يواجه فيه الرئيس الإيراني الإصلاحي مسعود بزشكيان، الذي ورث سلسلة أزمات متراكمة ومتداخلة، أول اختبار شعبي كبير له في وقت مبكر من ولايته الرئاسية. وبخلاف أسلافه، يحاول بزشكيان اعتماد مقاربة مختلفة تقوم على الاعتراف بحق الاحتجاج والحوار مع المحتجين بهدف احتواء الأزمة. هذه المقاربة لاقت ترحيباً لدى بعض النخب السياسية والفكرية المنتقدة داخل البلاد، غير أن فعاليتها العملية لا تزال موضع شك، لا سيما في ظل عمق الأزمات، وضيق هامش المناورة أمام الحكومة، وارتباط الأزمات الاقتصادية بعوامل سياسية وهيكلية أكبر.

في التجربة الإيرانية، نادراً ما تبقى الاحتجاجات ذات طابع اقتصادي بحت؛ إذ سرعان ما تكتسب أبعاداً سياسية. ويعود ذلك أساساً إلى التشابك العميق بين الاقتصاد والسياسة، حيث يسود اعتقاد أن تحسين الوضع الاقتصادي غير ممكن من دون إصلاح سياسي وإعادة صياغة العلاقة مع الخارج. عكس احتجاجات 2022، التي شهدت حضوراً كثيفاً لمناطق الأقليات القومية أو المذهبية، مثل كردستان، وبلوشستان، وخوزستان، فإن هذه المناطق لم تشهد بعد انخراطاً واضحاً في الاحتجاجات الحالية. في المقابل، يبرز حضور إعلامي وسياسي واضح للتيار الملكي، وزعيمه المقيم في الولايات المتحدة رضا بهلوي آخر ولي عهد لإيران أيام الشاه، لتوجيه الاحتجاجات وكان لافتاً أكثر من قبل إطلاق هتافات مؤيدة له فيها. غير أن هذا المسعى يثير حفيظة القوى الكردية والعربية التي تختلف مع هذا التيار فكرياً وسياسياً.

ولم تمض ساعات على اندلاع احتجاجات التجار، حتى بدأت مواقف وتصريحات إسرائيلية داعمة لها بالظهور وحثّ رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينت، وآخرون في رسائل مصوّرة الإيرانيين على النزول إلى الشوارع. في الأثناء دخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب على طريقة غير مألوفة على خط التظاهرات الإيرانية بالقول أمس الجمعة، إنه إذا أطلقت السلطات النار تجاه المحتجين فإن واشنطتن ستتدخل لـ"إنقاذهم"، في رسالة دعم ملغومة للمحتجّين، وحثّ الصامتين والمترددين للنزول إلى الشوارع. لا يخفى أن هناك أسباباً داخلية موضوعية ومتعددة للتظاهر، لكن التصريحات الأميركية والإسرائيلية على الأقل تكشف عن وجود مخطط لتفجير الداخل الإيراني بغية تغيير النظام بديلاً لحرب مكلفة. فترامب صاحب استراتيجية الضغوط القصوى ضد إيران يرى اليوم بعد عودة الاحتجاجات إلى الشوارع الإيرانية، أن الوقت قد حان لجني الثمرة النهائية وهو لا يتحقق إلا إذا انفجرت إيران من داخلها بالكامل، ما يعني أن تصريحات ترامب دعوة لاقتتال داخلي بامتياز وإذا تطورت الأوضاع لا يُستبعد تدخل عسكري أميركي هذه المرة تحت غطاء دعم المحتجين لكن لتحقيق مآرب أخرى.

غير أن هذه التدخلات الإسرائيلية والأميركية الساعية إلى إرباك المشهد الإيراني وحسابات السلطات قد تأتي بنتائج عكسية؛ إذ تمنح السلطات الإيرانية ذخيرة خطابية لتعزيز روايتها التقليدية حول وجود مخططات إسرائيلية أميركية لإثارة الفوضى الداخلية، ما قد يوفر مبررات لتشديد القبضة الأمنية، ويدفع شريحة من المواطنين إلى التردد أو الانكفاء عن الاحتجاج. لكن بين هذه الحسابات الإقليمية والدولية، يقف المواطن الإيراني المنهك الباحث عن متنفس للتعبير عن غضبه من واقع معيشي خانق، ليجد نفسه، مرة أخرى، محاطاً بلاعبين خارجيين لا تنطلق حساباتهم من معاناته اليومية، بل من أجندات سياسية واستراتيجية مختلفة تماماً.