- تظاهر نشطاء مغاربة في الرباط دعماً للشعب الفلسطيني، مطالبين بوقف العدوان وفتح معبر رفح وإنهاء حصار غزة، وإسقاط التطبيع مع دولة الاحتلال. - رفع المحتجون شعارات مؤيدة للفلسطينيين، وأكد رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع على أهمية توحيد الجهود لإعادة الإعمار بعيداً عن الفساد. - شدد المحتجون على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات فورية لوقف العدوان، ودعت "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" لإلغاء التطبيع وتحمل المسؤولية الأخلاقية.

تظاهر نشطاء مغاربة، مساء الجمعة، أمام مقر البرلمان المغربي في العاصمة الرباط، دعماً للشعب الفلسطيني، وتنديداً بحرب الإبادة الجماعية بحقه. وطالب المشاركون في الوقفة التضامنية التي دعت إليها "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" (غير حكومية)، بوقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، وفتح معبر رفح وإنهاء حصار سكان قطاع غزة وتجويعهم .

وأدان المحتجون ما سموها مخططات الإبادة الحضارية والتصفية الشاملة لقضية فلسطين والالتفاف على جوهر القضية عبر تدوير الإبادة بوسائل سياسية واستخبارية وأمنية واقتصادية بتفعيل مؤامرات تأبيد الحصار وإدارة عملية التهجير "الناعم" من غزة وكل فلسطين. كما طالبوا بإسقاط التطبيع الرسمي مع دولة الاحتلال، وإلغاء كل أشكال الاتفاقات وطرد مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط.

وردد المشاركون في الوقفة شعارات مؤيدة للفلسطينيين والمقاومة، وأخرى منددة بالتطبيع من بينها "الوفاء الوفاء لدماء الشهداء"، و"كلنا فدا فدا لغزة الصامدة"، و"من الرباط تحية لغزة الأبية"، و"فلسطين في العيون.. غزة في العيون.. الأقصى في العيون"، و"تحت الدم تحت النار غزة حرة لن تنهار"، و"عاشت فلسطين، عاشت غزة، عاشت المقاومة"، و"الشهيد خلى (ترك) وصية لا تنازل عن القضية"، و"من المغرب لفلسطين شعب واحد مش شعبين"، و"الشعب يريد إسقاط التطبيع"، و"فلسطين أمانة والتطبيع خيانة".

كما رفع المحتجون أمام مقر البرلمان المغربي لافتات كتب عليها "الشعب المغربي يحيي الشعب الفلسطيني الصامد، ويبارك الانتصار التاريخي العظيم لمعركة طوفان الأقصى.. ضد الاحتلال وضد كل القوى الإمبريالية الراعية له"، و"مع معركة طوفان الأقصى مقاومة وصمود حتى تحرير فلسطين وحتى إسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني"، و"معركة طوفان الأقصى متواصلة حتى تحرير فلسطين وحتى إسقاط التطبيع".

وفي حديث لـ"العربي الجديد "، قال رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع (من مكونات مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين) أحمد ويحمان، إنّ تنظيم الوقفة التضامنية مع الفلسطينيين أمام البرلمان المغربي في العاصمة الرباط هو "تعبير عن موقف وطني إنساني واضح من مأساة غزة". وقال ويحمان: "المعركة (طوفان الأقصى) التي انتهت بمقاومةٍ بطولية لم تَخْتَفِ عن وعينا؛ بل انتقلت من طور الجهاد الأصغر وهو الدفاع والمقاومة في مواجهة العدوان المباشر، إلى طور الجهاد الأكبر وهو جهاد البناء وإعادة الإعمار، وإعادة الكرامة، والعمل المؤسساتي والسياسي لتحرير فلسطين وإعادة البنية الاجتماعية والاقتصادية لغزة".

واعتبر رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أنّ "هذا الجهاد يتطلب توحيد الجهود، وموارد كافية، وآليات رقابية دولية، وخططاً واضحة لإدارة الإنعاش وإعادة الإعمار بعيداً عن محاولات الاستغلال أو الفساد". وقال إنّ وقفة اليوم هي مناسبة "لتجديد إدانتنا للمجازر والجرائم التي ترتكب بحق المدنيين في غزة، وإعلاننا أن ما يجري يشكل تطهيراً عرقياً ينبغي أن تلاحق عليه كل جهة شاركت أو تواطأت أو سكتت. وكذلك لمطالبة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، باتخاذ إجراءات فورية من خلال وقف فوري وشامل للعدوان، ورفع الحصار عن المدنيين، وفتح ممرات إنسانية ثابتة وآمنة، وإيصال الإغاثة الطبية والغذائية والوقود دون عراقيل".

وتابع: "الوقفة أمام مقر البرلمان المغربي هي فرصة كذلك لتأكيد دعمنا الكامل لكل مبادرات أسطول الصمود وأساطيل الحرية وكل الفعاليات التي تعمل على كسر الحصار وإنقاذ الأرواح. وكذلك مسؤولية كل من يبارك التطبيع أو يشرعن جرائم القتلة، فهو شريك في الجريمة أخلاقياً وسياسياً. لذا ندعو إلى إسقاط التطبيع بكل أشكاله ورفض أي تقارب مع من يواصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

وشدد على أنّ "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" "توجه من خلال الوقفة رسائل عدة أولها إلى الشعب الفلسطيني وإلى أهل غزة المقاومة: أنكم لا تقاتلون وحدكم، وأن تضحياتكم لن تضيع. وثانيها إلى المجتمع الدولي للكف عن النفاق، والتحرك الآن لإنقاذ ما تبقى من حياة وإنسانية. أما رسالتنا الثالثة، فهي موجهة إلى الدولة والمؤسسات الوطنية بأن يتحملوا المسؤولية الأخلاقية والإنسانية، وأن يعملوا كل شيء لإلغاء كل ما يربط بلادنا بكيان الإجرام والتآمر الصهيوني قبل أن تنفلت الأمور كلياً لا سيما أنها بدأت في التفلت".

وأضاف: "احتجاجنا اليوم أمام البرلمان ليس مجرد وقوف رمزي، بل هو التزام نستمر فيه حتى تحقق غزة حريتها، ويزول الحصار، وتعود حقوق الشعب الفلسطيني المغتصبة إلى نصابها. نحن اليوم أمام البرلمان: تحية لأرواح الشهداء وقادة الصمود. من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، إعادة بناء غزة، كسر الحصار، ومحاسبة القتلة. نرفض التطبيع مع الجريمة".

يشار إلى أن الاحتجاجات المغربية ضد العدوان الإسرائيلي تجددت منذ 18 مارس/ آذار الماضي، وشهدت عشرات المدن فعاليات ميدانية تعبر عن غضب شعبي واسع. ومنذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لم تتوقف تظاهرات التضامن مع فلسطين، حيث كانت الوقفات والمسيرات شبه يومية في مختلف مناطق المغرب، يعلو فيها الصوت الشعبي دعماً للمقاومة ورفضاً للتطبيع.