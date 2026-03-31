احتجاجات أمام البرلمان المغربي خلال إحياء يوم الأرض الفلسطيني

- شهدت مدن مغربية مثل الرباط والدار البيضاء ومراكش وقفات احتجاجية بمناسبة يوم الأرض الفلسطيني، حيث ندد المحتجون بالانتهاكات الإسرائيلية ورفضوا التطبيع المغربي مع إسرائيل، مطالبين بوقف الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وفتح المعابر. - تميزت الوقفات بحضور شخصيات حقوقية ويسارية وإسلامية، ورفع الأعلام المغربية والفلسطينية، مع دعوات لوقف الإبادة الجماعية في غزة ورفض مشروع التطهير العرقي الذي يقوده ترامب، مؤكدين دعمهم للمقاومة في فلسطين ولبنان. - أكد محمد الرياحي الإدريسي أن الاحتجاجات تأتي استمراراً لدعم القضية الفلسطينية ورفض التطبيع، مشيراً إلى تنظيم حوالي 20 فعالية في مدن مغربية مختلفة، مع التأكيد على مطالب تحقيق الدولة الفلسطينية الموحدة وعاصمتها القدس الشريف.

شارك مئات المغاربة، مساء الاثنين، في وقفات احتجاجية في مناطق مختلفة من البلاد إحياءً ليوم الأرض الفلسطيني الذي يحل في الثلاثين من مارس/آذار من كل عام، وتنديداً بالانتهاكات الإسرائيلية في القدس والضفة وغزة والحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ورفضاً للتطبيع. وشهدت العاصمة الرباط وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان المغربي دعت إليها "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" و"الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع"، لتخليد يوم الأرض الفلسطيني.

وبحضور عدد من الوجوه الحقوقية واليسارية والإسلامية والنقابيين، ردد المشاركون شعارات مؤيدة للفلسطينيين والمقاومة، وأخرى منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، والحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والتطبيع المغربي مع تل أبيب من بينها: "تحية مغربية لفلسطين الأبية"، و"يا صهيون صبرا صبرا بفلسطين نحفر قبرك"، و"من المغرب إلى فلسطين شعب واحد مش شعبين"، و"يكفينا يكفينا من الحروب أميركا وإسرائيل عدوة الشعوب"، و"الشعب يريد إسقاط التطبيع"، و"فلسطين أمانة والتطبيع خيانة".

ورفع المحتجون الأعلام المغربية والفلسطينية ولافتات كتب عليها: "الشعب المغربي: مع وحدة الأمة ضد العدوان مع المقاومة حتى التحرير وإسقاط التطبيع"، و"جميعاً بصوت واحد: أوقفوا الإبادة الجماعية والتجويع في غزة، أوقفوا تطبيع الدولة المغربية مع الكيان الصهيوني، افتحوا المعابر"، و"ضد مشروع (الرئيس الأميركي) دونالد ترامب الصهيوني للتطهير العرقي ومواصلة أميركا حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني".

وأعلن المشاركون في الوقفة أمام البرلمان المغربي عن دعمهم المقاومة في فلسطين ولبنان في مواجهة العدوان والجرائم الإسرائيلية المتواصلة، التي ذهب ضحيتها آلاف الشهداء الفلسطينيين واللبنانيين. كما طالبوا بوقف الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، قبل أن يقدموا على حرق العلم الإسرائيلي في نهاية الوقفة الاحتجاجية.

وإلى جانب الرباط، شهدت مدن مغربية أخرى، من بينها طنجة وتطوان وأغادير وزاكورة، وقفات ضمن فعاليات اليوم الوطني الاحتجاجي الذي دعت إليه الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع تزامناً مع الذكرى الخمسين ليوم الأرض الفلسطيني. وشهدت الدار البيضاء، إلى جانب مدن أخرى بينها مراكش ومكناس وخريبكة وآسفي وبني ملال، خروج تظاهرات ضمن فعاليات اليوم الوطني الاحتجاجي الذي دعت إليه الجبهة.

وفي حديث مع "العربي الجديد"، قال الكاتب العام لـ"الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" (من مكونات الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع) محمد الرياحي الإدريسي إن احتجاجات اليوم تأتي "استمراراً للفعاليات الداعمة القضيةَ الفلسطينيةَ والرافضة مسلسلَ التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم". وتابع: "كذلك في سياق الفعاليات التي أعلنت عنها مجموعة من الهيئات من بينها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة احتفاء بذكرى يوم الأرض الفلسطيني التي تبقى مناسبة بالغة الأهمية في تاريخ القضية الفلسطينية وفي تاريخ التدافع بين الحق والباطل".

وأوضح الإدريسي أن مجموعة من فروع الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع استجابت لدعوة إحياء ذكرى يوم الأرض من خلال تنظيم ما يقارب 20 فعالية في مجموعة من المدن المغربية الأحد، من بينها الدار البيضاء ومكناس ومراكش وآسفي ووجدة.

وقال إن "هذه الفعاليات تبعث مجموعة من الرسائل إلى من يهمه الأمر، أولها: أن المغاربة لا يزالون مستمرين في دعمهم القضية ومطالب الشعب الفلسطيني العادلة وفي مقدمتها تحقيق الدولة الفلسطينية الموحدة وعاصمتها القدس الشريف". وثاني الرسائل، وفقه، "أنهم ما زالوا مستمرين في تنديدهم بما تعرضت له الضفة الغربية وقطاع غزة وكل المدن الفلسطينية من ظلم وقتل وتشريد وما يتعرض له الإنسان الفلسطيني من جرائم وانتهاكات".