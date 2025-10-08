اجتماع وزاري في باريس الخميس لمناقشة "اليوم التالي" في غزة

- يُعقد اجتماع في باريس لوزراء خارجية دول أوروبية وعربية لمناقشة الوضع في غزة، بهدف تفعيل الدولة الفلسطينية، مع التركيز على قضايا مثل قوة الاستقرار الدولية والمساعدات الإنسانية. - يشارك في الاجتماع دول عديدة مثل فرنسا، السعودية، وألمانيا، ويهدف إلى دعم خطة الرئيس الأميركي ترامب لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، ويُعتبر استمراراً للمبادرة الفرنسية السعودية لحل الدولتين. - انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي توقيت المبادرة الفرنسية، بينما أبدت إيطاليا استعدادها للمشاركة في إعادة إعمار فلسطين ودعم خطة ترامب.

يُعقد في باريس غداً الخميس اجتماع لوزراء خارجية دول أوروبية وعربية بشأن غزة، فيما أفادت مصادر دبلوماسية فرنسية بأنه سيتيح "تحديد آليات التزام جماعي" نحو "تفعيل" الدولة الفلسطينية. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع عند الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي غداة لقاء في باريس بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله.

وقالت المصادر لوكالة فرانس برس إن الاجتماع الوزاري سيناقش خصوصاً "قوة الاستقرار الدولية والحكم الانتقالي في غزة والمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار ونزع سلاح حماس ودعم السلطة الفلسطينية وقوات الأمن الفلسطينية". وبينما تجرى في مصر مباحثات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس هدفها التوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار في القطاع الفلسطيني، يرغب الوزراء في التعبير عن "دعمهم" لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة التي دخلت عامها الثالث.

وأوضحت مصادر دبلوماسية أن الهدف من الاجتماع يتمثل في إظهار "الاستعداد للعمل معاً لتفعيل المعايير الرئيسية" لما يُعرف بـ"اليوم التالي" بعد انتهاء الحرب، "بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى توضيح آليات التزام جماعي" في هذا الصدد. وأضافت هذه المصادر أن هذا الاجتماع يُعدّ استمراراً للمبادرة الفرنسية السعودية الداعمة لحل الدولتين والتي تُوّجت بإقرار إعلان نيويورك في سبتمبر/ أيلول الماضي بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، و"سهّلت اعتماد الخطة الأميركية" لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

إلى جانب فرنسا والسعودية، من المتوقع أن يشارك في الاجتماع كل من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، ومصر وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن، بالإضافة إلى إندونيسيا وكندا وتركيا التي ترغب في المشاركة بفعالية في إنشاء بعثة استقرار في غزة بعد وقف إطلاق النار. وشدّد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الأربعاء على "ضرورة العمل معاً".

وقال الوزير الذي سيشارك في اجتماع الخميس إن دولاً عدة "جاهزة للالتزام من أجل إنجاح الخطة الأميركية للسلام وتحويل الأمل بالسلام إلى واقع". وأضاف "لذلك، يجب ألا تشكّل غزة تهديداً لإسرائيل. ولتحقيق ذلك، يحتاج سكان قطاع غزة قبل كل شيء، وبالإضافة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة، إلى آفاق سياسية واقتصادية".

لكن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر انتقد في منشور على "إكس" توقيت "المبادرة الجديدة للحكومة الفرنسية". واعتبر أن اجتماع الخميس هو "محاولة إضافية من الرئيس ماكرون لصرف الانتباه عن مشاكله الداخلية على حساب إسرائيل"، في إشارة إلى الأزمة السياسية الجديدة التي تواجهها فرنسا منذ الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو الاثنين. وتابع ساعر "لن يتم التوصل إلى أي اتفاق في غزة من دون موافقة إسرائيل"، وأضاف "لن يُتخذ أي قرار بشأن إسرائيل بدون إسرائيل. إسرائيل لن تقبل بتدويل النزاع".

وقال مصدر دبلوماسي إيطالي لـ"فرانس برس" "بلادنا مستعدة للمشاركة في العملية السياسية لما بعد الحرب لإعادة إعمار فلسطين وتوحيدها"، موضحا أن خطة ترامب تشكل "الخيار الوحيد الممكن ويجب دعمها". وتنص خطة الرئيس الأميركي التي أُعلن عنها في 29 سبتمبر على وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة خلال 72 ساعة والانسحاب التدريجي لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المصدر "الحكومة الإيطالية مستعدة أيضاً لأن تنظر، كجزء من المساهمة في قوة الاستقرار الدولية المنصوص عليها في خطة الرئيس ترامب، في إمكان نشر قوات الكارابينييري (الدرك) لتدريب قوات الشرطة الجديدة في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث ثمة عناصر من الدرك الإيطالي أصلاً ويلقى عملهم هناك إشادة كبيرة". كذلك، أبدت إيطاليا استعدادها "للمساهمة بفعالية في المنشآت الطبية والصحية في قطاع غزة".

(فرانس برس، العربي الجديد)