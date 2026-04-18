اجتماع وزاري حول غزة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي

- شهد منتدى أنطاليا الدبلوماسي اجتماعاً وزارياً مغلقاً حول غزة، بمشاركة وزراء خارجية من دول عربية وإسلامية، لمناقشة أهمية إبقاء القضية الفلسطينية على جدول الأعمال الدولي وضرورة وقف إطلاق النار الدائم في غزة. - أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام لخفض التوتر، مشيراً إلى انتهاكات إسرائيل التي تعرقل المسار وتعمّق نظام الفصل العنصري في الضفة الغربية. - تناول الاجتماع مشاورات حول تطورات المنطقة، بما في ذلك العلاقات الأمريكية-الإيرانية والاحتلال الإسرائيلي في لبنان، مع التأكيد على ضرورة موقف دولي حازم تجاه محاولات إسرائيل تقويض السلام.

شهدت أروقة منتدى أنطاليا الدبلوماسي، السبت، اجتماعاً وزارياً حول قطاع غزة ضم وزراء خارجية دول عربية وإسلامية، وعُقد مغلقاً أمام الصحافيين، بحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، وفق ما أظهرته المشاهد التي عممتها الخارجية التركية. كما ضم الاجتماع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، والمستشار الإماراتي أنور قرقاش، إضافة إلى الوزير التركي هاكان فيدان

، فيما غاب عنه وزيرا خارجية باكستان وإندونيسيا، اللذان كان من المنتظر مشاركتهما فيه.

وفي وقت سابق، قالت مصادر دبلوماسية في الخارجية التركية لوسائل إعلام، من بينها "العربي الجديد"، إن من المنتظر أن يجدد فيدان، في كلمته، تأكيد أهمية إبقاء القضية الفلسطينية على جدول أعمال المجتمع الدولي، وضرورة جعل وقف إطلاق النار دائماً في غزة، إضافة إلى ضرورة أن يدير الفلسطينيون شؤون القطاع، وبدء جهود إعادة الإعمار على وجه السرعة.

وأضافت أن فيدان سيشير، خلال الاجتماع، إلى أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام قد يسهم في خفض التوتر في المنطقة، ويلفت الانتباه إلى محاولات إسرائيل عرقلة المسار من خلال عدم الوفاء بالتزاماتها في المرحلة الأولى، ومواصلة انتهاكاتها. وأوضحت المصادر نفسها أن فيدان سيؤكد رفض ممارسات إسرائيل التي تعمّق نظام الفصل العنصري في الضفة الغربية، وخطواتها غير القانونية التي تقوّض الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة، بما فيها المسجد الأقصى.

ومن المنتظر كذلك أن يجدد فيدان تأكيد ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً إزاء محاولات إسرائيل تقويض مسار وقف إطلاق النار في غزة وحل الدولتين. وشهد الاجتماع مشاورات بشأن آخر تطورات المنطقة، بما في ذلك مسار العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، والجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، فضلاً عن الاحتلال الإسرائيلي في لبنان. واستضافت أروقة المنتدى أيضاً اجتماعاً لمجلس السلام في البلقان، بمشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إضافة إلى اجتماع غير رسمي منتظر لمنظمة الدول التركية على مستوى وزراء الخارجية، على أن تعقد هذه الاجتماعات مغلقة أمام الإعلام.