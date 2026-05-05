اجتماع نتنياهو والسفير الأميركي تحسباً لاستئناف القتال في إيران

- وصل السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، إلى اجتماع غير معتاد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إطار تنسيق إسرائيلي-أميركي استعداداً لاحتمال تجدد القتال مع إيران. - أعلنت بلدية أسدود فتح الملاجئ تحسباً لرد عسكري إيراني، بينما أكدت بلدية ريشون لتسيون حالة التأهب القصوى، مشيرة إلى أن 50 ألف ساكن يفتقرون للحماية. - رغم أن الولايات المتحدة لا تعتبر الهجمات الإيرانية على الإمارات مبرراً لشن هجوم، إلا أن مستوى التأهب لا يزال مرتفعاً، وسط تقديرات إسرائيلية بأن الحرس الثوري الإيراني يقود الهجمات.

كشفت هيئة البث الإسرائيلي (كان)، مساء اليوم الثلاثاء، أن السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي وصل صباح أول أمس الأحد، إلى اجتماع في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في يوم لا تُعقد فيه عادةً لقاءات دبلوماسية. يأتي ذلك فيما تنسّق دولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأميركية خطواتهما، استعداداً لاحتمال تجدد القتال مع إيران.

واليوم الثلاثاء، أعلنت بلدية أسدود جنوبي إسرائيل فتح الملاجئ تحسباً لرد عسكري إيراني على استئناف محتمل للعدوان الإسرائيلي الأميركي. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "أعلنت بلدية أسدود فتح الملاجئ، في ضوء تصاعد التوترات الأمنية"، وذكرت البلدية أنّ هذا مجرد زيادة في الاستعداد الداخلي "دون أي تغيير" في تعليمات قيادة الجيش الإسرائيلي.

بدوره، قال رئيس بلدية ريشون لتسيون وسط إسرائيل راز كينستليخ: "لا تغيير في السياسة، لكنّنا في حالة تأهب قصوى"، وفق الصحيفة، وأضاف كينستليخ: "أجرينا صباح اليوم تفتيشاً شاملاً لجميع الملاجئ، ونحن معتادون على الانتقال من الصفر إلى المئة"، محذراً من أن "نحو 50 ألف ساكن (من أصل 259 ألفاً) لا يملكون أي حماية".

في غضون ذلك، تقول الولايات المتحدة علناً، في الوقت الراهن، إنّ الهجمات الإيرانية على الإمارات، لا تُعد مبرّراً لشنّ هجوم على إيران، إلّا أن مستوى التأهّب لا يزال مرتفعاً.

وفي هذا السياق، تقدّر إسرائيل أن الهجوم الإيراني على الإمارات قادته قوات الحرس الثوري، وذلك خلافاً لموقف بعض كبار المسؤولين الإيرانيين. وتزعم جهات في إسرائيل أن هناك خلافات داخلية في إيران بشأن السلوك العسكري الحالي واستمرار إطلاق النار نحو أهداف في الخليج.

ولفتت "كان" إلى أنّ السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، يوسي شيلي، تحدّث خلال الساعات الماضية، مع أحد كبار المسؤولين في أبوظبي، والذي قال له إنه يجب "دفع الإدارة الأميركية إلى التحرّك"، مضيفاً أنّه "لا يمكن التسامح مع النظام في إيران بأي شكل من الأشكال، ويجب معاقبتهم".