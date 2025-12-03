اجتماع مباشر بين لبنان وإسرائيل للمرة الأولى منذ عقود

- عقدت لجنة مراقبة وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل اجتماعاً تاريخياً في الناقورة، بحضور مسؤولين مدنيين لأول مرة منذ عقود، مما يعكس تحولاً في طبيعة المحادثات التي كانت تقتصر على ممثلين عسكريين. - شاركت الموفدة الأميركية الخاصة مورغان أورتاغوس في الاجتماع، وسط ضغوط أميركية على لبنان لنزع سلاح حزب الله، حيث أكد وزير الخارجية الإسرائيلي على أهمية ذلك لمستقبل لبنان وأمن إسرائيل. - أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الاجتماع جاء التزاماً بالدفاع عن سيادة لبنان، بينما تسعى إسرائيل إلى تعاون اقتصادي، رغم التوتر المستمر مع حزب الله.

عقدت لجنة مراقبة وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، اليوم الأربعاء، اجتماعاً أول بحضور مسؤولين مدنيين من الطرفين، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من المشاركين وكالة فرانس برس. وعُقد الاجتماع في مقر قوات الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) في بلدة الناقورة بجنوب لبنان. ويأتي الاجتماع بعد ساعات من إعلان الرئاسة اللبنانية تكليف السفير السابق سيمون كرم ترؤس وفد بلاده إلى اللجنة التي كانت الى الآن تتألف من ممثلين عسكريين، بينما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه أصدر توجيهات بإرسال ممثل إسرائيلي للقاء مسؤولين في لبنان.

وقال المصدر للوكالة إنها أول محادثات مباشرة بين البلدين منذ عقود. وهذه هي المرة الأولى منذ العام 1983 التي يجري فيها البلدان مفاوضات يترأسها مدنيون. فبعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 1982، أجرى البلدان مفاوضات انتهت بالتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب بينهما، وإقامة لجنة اتصال، عُرف باتفاق 17 أيار (مايو). وأقر البرلمان اللبناني الاتفاق، قبل أن تلغيه السلطة التنفيذية لاحقاً.

وأشار المصدر القريب من المحادثات الى أن الموفدة الأميركية الخاصة مورغان أورتاغوس تشارك في الاجتماع. وتتألف اللجنة الخماسية من ممثلين عسكريين عن لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا واليونيفيل. وكانت أورتاغوس زارت الثلاثاء إسرائيل، والتقت وزير خارجيتها جدعون ساعر، وفق ما نشره الأخير على منصة إكس. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنها التقت أيضاً نتنياهو. وقال ساعر لدى إعلانه لقاء أورتاغوس: "أجرينا نقاشاً جيداً حول الوضع في لبنان. قلت إن من ينتهك السيادة اللبنانية هو حزب الله. نزع سلاح حزب الله أمر بالغ الأهمية لمستقبل لبنان وأمن إسرائيل. الولايات المتحدة هي أعظم حلفائنا، وسنواصل تعاوننا الوثيق".

وجاء في بيان الرئاسة اللبنانية الذي أذاعته الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية نجاة شرف الدين، أن القرار جاء التزاماً لقسم الرئيس اللبناني جوزاف عون الدستوري، وعملاً بصلاحياته الدستورية، من أجل الدفاع عن سيادة لبنان وسلامة أراضيه ومصالحه العليا، وتجاوباً مع المساعي المشكورة من حكومة الولايات المتحدة الأميركية، التي تتولى رئاسة "اللجنة التقنية العسكرية للبنان"، المنشأة بموجب "إعلان وقف الأعمال العدائية" في تاريخ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

ولفتت شرف الدين إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع من الجانب الأميركي على موافقة الطرف الإسرائيلي على ضمّ عضو غير عسكري إلى وفده المشارك في اللجنة المذكورة. وتترأس واشنطن اللجنة التي تضم مندوبين عسكريين لفرنسا وقوات الأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)، إضافة الى الجيشين اللبناني والإسرائيلي. وجاء ضم العضو المدني إلى الوفد اللبناني في وقت تتهم إسرائيل التي تواصل شن ضربات دامية، لبنان بالمماطلة في نزع سلاح حزب الله، بموجب الاتفاق، وعلى وقع ضغوط أميركية للإسراع في تجريد الحزب من سلاحه.

من جهته، أعلن ديوان نتنياهو في وقت سابق اليوم، أن الأخير وجّه القائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي لإرسال ممثل عنه إلى اجتماع مع جهات حكومية-اقتصادية في لبنان. وبحسب البيان الصادر عن رئاسة الوزراء الإسرائيلية، "يُعد ذلك محاولة أولى لإنشاء أساس لعلاقات وتعاون اقتصادي بين إسرائيل ولبنان". من جانبها، أفادت قناة "آي 24" العبرية، بأنه لأول مرة، في الاجتماع الدبلوماسي الذي يُعقد صباح اليوم في الناقورة (جنوبي لبنان) بين إسرائيل ولبنان، سيترأس الوفود مدنيون لا عسكريون.

وذكرت أنه سيترأس الوفد الإسرائيلي إلى محادثات الناقورة، أوري رزنيك من مجلس الأمن القومي. ووصفت القناة هذه الخطوة بأنها "دراماتيكية بشكل خاص من جانب الحكومة في بيروت، والتي تُظهر على ما يبدو مظهراً من مظاهر التطبيع، وذلك بفضل الضغط الأميركي الذي يُمارس على اللبنانيين في الفترة الأخيرة". بدورها، ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، أن ممثل إسرائيل سيكون أوري رزنيك، "والمعنى هو بدء مفاوضات مدنية مع لبنان، حيث سيكون ممثلون مدنيون من الجانبين، وليسوا عسكريين فقط كما كان في السابق".

وكان حزب الله أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي رفضه أن "يُستدرج" لبنان إلى "تفاوض سياسي مع إسرائيل"، مؤكداً حقه في "مقاومة الاحتلال". وأثارت تصريحات مسؤولين وتقارير إعلامية إسرائيلية في الآونة الأخيرة، خشية من أن "التصعيد حاصل لا محالة". وقالت هيئة البث العامة الإسرائيلية اليوم، إن دولة الاحتلال "تستعد لتصعيد كبير في لبنان على ضوء التعزيزات العسكرية التي يقوم بها حزب الله"، مضيفة أن "واشنطن تحاول تهدئة التوتر، لكن المسؤولين الإسرائيليين يؤكدون أنه يبدو أن لا مفر من التصعيد".