اجتماع لمستشاري الأمن القومي من أكثر من 12 دولة في أوكرانيا

يجتمع مستشارو الأمن القومي من أكثر من 12 دولة في كييف، اليوم السبت، لمناقشة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، حيث يأمل الرئيس فولوديمير زيلينسكي إحراز تقدم بشأن الضمانات الأمنية لبلاده. وقال زيلينسكي إن ممثلين من 15 دولة، ومن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، أكدوا مشاركتهم، فيما سينضم فريق أميركي إلى المحادثات عبر الإنترنت.

وكتب الرئيس الأوكراني، يوم الجمعة، على موقع اكس، أن "العنصر العسكري أساسي لضمان الأمن حقًا"، مضيفًا أنه ناقش الاستعدادات لعقد الاجتماع مع نائب رئيس الأركان بافلو باليسا. وأضاف أن "بافلو يعمل أيضًا على التغييرات الضرورية داخل قوات الدفاع الأوكرانية، وفي الأسابيع المقبلة، سيعمل مع الألوية والقيادة العسكرية لتحديد الحلول التي ستكون فعالة". وقال زيلينسكي إنهما ناقشا أيضًا عقد المزيد من الاجتماعات المخطط لها مع داعمي أوكرانيا، مع ما يسمى بتحالف الراغبين، في بداية الأسبوع المقبل. ويُذكر أن روسيا لن تشارك في أيٍّ من الاجتماعات المقررة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن زيلينسكي أنه يعتزم استبدال وزير دفاعه، موضحاً أنه عرض المنصب على وزير التحول الرقمي الحالي البالغ 34 عاماً فقط. وقال زيلينسكي في خطابه اليومي الذي بثه على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد قررت تغيير هيكل وزارة الدفاع الأوكرانية. وقد عرضت على ميخايلو فيدوروف أن يكون وزير الدفاع الأوكراني الجديد".

وأضاف: "ميخايلو منخرط بشكل كبير في القضايا المتعلقة بالطائرات المسيّرة، ويعمل بفعالية كبيرة على رقمنة الخدمات والعمليات العامة". إلا أن الرئيس الأوكراني لم يشرح قراره باستبدال وزير الدفاع الحالي دينيس شميغال، وهو رئيس وزراء سابق كان قد عُيِّن في هذا المنصب قبل أقل من عام، في تموز/ يوليو 2025.

ويشغل ميخايلو فيدوروف منصب وزير التحول الرقمي منذ عام 2019، وهو غير معروف للجمهور ووافد جديد نسبياً إلى عالم السياسة.

كذلك أعلن فولوديمير زيلينسكي الجمعة تعيين رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف مديراً لمكتب الرئاسة، وهو منصب هام. ويحل بودانوف محل أندريه يرماك، أحد أقوى الرجال في أوكرانيا قبل سقوطه وسط فضيحة فساد.

