- اجتمع "تحالف الراغبين" في باريس، بقيادة فرنسا والمملكة المتحدة، لمناقشة الدفاع الصاروخي والتدريبات العسكرية المشتركة، مع التركيز على الضمانات الأمنية لأوكرانيا وسط التوترات مع روسيا. - شارك الأمين العام لحلف الناتو والرئيس الأوكراني في الاجتماع، بينما وصف الكرملين القمة بأنها تجمع لقادة "لا يريدون السلام"، متهماً التحالف بالسعي لمواصلة الحرب. - استدعت فرنسا وألمانيا سفيري روسيا احتجاجاً على الهجمات الإلكترونية، وفرضت عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بالهجمات، مع دعوة لتعزيز الدفاعات الإلكترونية.

من المقرر أن يجتمع "تحالف الراغبين"، المؤلف من الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا، اليوم الاثنين، في باريس، لإجراء مشاورات بشأن الدفاع الصاروخي والتدريبات العسكرية المشتركة المحتملة، في وقت استدعت كلّ من فرنسا وألمانيا سفيري روسيا لديها، على خلفية إطلاق موسكو سلسلة هجمات إلكترونية واسعة النطاق ضد بلدان أوروبية. وستقود فرنسا والمملكة المتحدة هذه المحادثات، في وقت أكدت الحكومة الألمانية أن المستشار فريدريش ميرز سيحضر الاجتماع. وتشمل الموضوعات الأخرى، الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وتقديم مزيد من الدعم لها.

وأعلن القصر الرئاسي الفرنسي، الجمعة، أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سينضمان إلى اجتماع "تحالف الراغبين". وأوضح أن "التخطيط لا يزال جارياً لضمانات أمنية تُفعّل عند التوصل إلى وقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا". وأعلن قصر الإليزيه انضمام دولتين جديدتين، مولدوفا ومقدونيا الشمالية، إلى التحالف، مؤكداً في الوقت نفسه أن زعيمي الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون ديرلاين وأنطونيو كوستا، سيحضران اجتماع يوم الاثنين.

ووصف الكرملين، اليوم، قمة باريس بأنها تجمّع لقادة "لا يريدون السلام"، مؤكداً أن موسكو ستتابع أعمالها "عن كثب". وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "إنه تحالف لمؤجّجي الحروب"، متّهماً أعضاءه بالسعي إلى "مواصلة الحرب". وأضاف: "هذه هي الدول التي تتّخذ إجراءات عدائية ضدّ روسيا، ولذلك سنراقب ما يجري عن كثب". ويأتي اجتماع "تحالف الراغبين"، بعد أقل من أسبوع من قمة "الناتو" التي عُقدت في أنقرة، والتي أكدت في بيانها الختامي أن الحلفاء يقفون "صفاً واحداً في دعمهم الثابت لأوكرانيا في الدفاع عن حريتها وسيادتها وسلامة أراضيها"، متعهدين، العام الحالي، بتقديم 70 مليار يورو من المعدات العسكرية والمساعدات والتدريب لأوكرانيا.

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باريس وبرلين تستدعيان سفيري موسكو

سياسياً أيضاً، أفاد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم، بأن باريس ستستدعي في الأيام المقبلة السفير الروسي لديها، على خلفية إطلاق موسكو سلسلة هجمات إلكترونية واسعة النطاق ضد بلدان أوروبية، بينها فرنسا. وقال بارو في مقابلة مع "بي إف إم تي في/آر إم سي": "سنفرض كذلك عقوبات على تسعة أفراد وأربعة كيانات يتحمّلون مسؤولية هذه الحملة الإلكترونية التي رتّبها إف إس بي (جهاز الأمن الفيدرالي الروسي)". وأضاف أن الهجمات استهدفت وزارات وشركات ومشغّلي خدمات، بهدف "إما الحصول على معلومات أو تخريب عمليات، على سبيل المثال البنى التحتية المخصصة للسكك الحديد، كما كان الحال في بولندا"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأشار بارو إلى أن فرنسا نجحت في "رصد هذه الهجمات"، مضيفاً: "عزّزنا بشكل كبير دفاعاتنا في مواجهة هذه الهجمات الإلكترونية". من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أنها استدعت السفير الروسي للاحتجاج على هجمات إلكترونية منسوبة لموسكو، استهدفت الاتحاد الأوروبي الذي فرض عقوبات جديدة على روسيا بالتعاون مع بريطانيا على خلفية هذه الهجمات.

وقالت متحدثة باسم الوزارة لصحافيين "استدعينا صباح اليوم السفير الروسي إلى وزارة الخارجية على خلفية الهجمات الإلكترونية العدائية". ويأتي هذا في وقت أعلنت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات مشتركة على قراصنة إلكترونيين مزعومين مرتبطين بروسيا، فيما دعا جهاز الأمن السيبراني البريطاني القطاعات الحيوية إلى تعزيز دفاعاتها الإلكترونية ضد التهديد القادم من موسكو.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن العقوبات استهدفت نحو 24 فرداً وكياناً متهمين بالوقوف وراء عمليات "تخريبية"، بما في ذلك شبكات تعمل بالوكالة وتُتهم بالارتباط بأجهزة الاستخبارات الروسية. من جانبه، أعلن الاتحاد الأوروبي فرضه إجراءات تقييدية على تسعة أفراد وأربعة كيانات، من بينهم ضباط في الاستخبارات العسكرية الروسية، وأشخاص يصفون أنفسهم بأنهم "ناشطون إلكترونيون"، وقراصنة إلكترونيون، ومجرمو إنترنت، مشيراً إلى وجود "تنسيق وثيق" مع المملكة المتحدة.

وأضافت الخارجية البريطانية أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة نسبت هجوماً إلكترونياً استهدف شبكة الطاقة البولندية خلال ذروة فصل الشتاء إلى وحدة الاستخبارات السيبرانية الروسية "مركز 16" التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي. وشملت العقوبات البريطانية مسؤولين بارزين في الاستخبارات العسكرية الروسية، هم فياتشيسلاف ستافييف، وإيفان سينين، وإيفان كاسيانينكو، الذين قالت وزارة الخارجية البريطانية إنهم أشرفوا على عمليات التهديدات السيبرانية والعمليات الهجينة من جانب جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي.

(فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)