اجتماع لبناني إسرائيلي ثانٍ في واشنطن الخميس

- اجتماع ثانٍ في واشنطن: سيعقد اجتماع ثانٍ بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، بحضور السفيرين اللبنانية ندى حمادة معوض والإسرائيلي يحيئيل لايتر، لاستكمال المباحثات التمهيدية للمفاوضات المباشرة. - موقف لبنان من المفاوضات: أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن المفاوضات تهدف لوقف الأعمال العدائية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مع تأكيده على استقلالية الوفد اللبناني برئاسة السفير سيمون كرم. - موقف حزب الله: دعا حسن فضل الله، عضو كتلة حزب الله، الرئيس اللبناني للخروج من مسار التفاوض المباشر، مشددًا على أن سلاح حزب الله لن يُنزع، مع تأييد استمرار وقف إطلاق النار.

أفادت مصادر في الرئاسة اللبنانية لـ"العربي الجديد" بأن الاجتماع الثاني على مستوى السفراء بين لبنان وإسرائيل سيعقد في واشنطن يوم الخميس القادم. وكان الاجتماع الأول قد انعقد الثلاثاء الماضي في مقر الخارجية الأميركية بين السفيرين اللبنانية ندى حمادة معوض والإسرائيلي يحيئيل لايتر، بحضور وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو.

وأوضحت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد" أن الاجتماع الثاني يأتي استكمالاً للاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء، وسيكون لبنان ممثلاً بسفيرته لدى واشنطن ندى حمادة معوض. وأشارت إلى أن الاجتماع يأتي في سياق المباحثات التمهيدية للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وربطاً بالتطورات المتصلة بوقف إطلاق النار وسط تمسك لبناني بضرورة استمرار الهدنة. ولفتت المصادر إلى وجود أجواء إيجابية لتمديد وقف إطلاق النار، مضيفة أن "لبنان يعوّل على ذلك إفساحاً في المجال أمام المفاوضات الثنائية التي سيتولاها لبنان من خلال وفد يترأسه السفير سيمون كرم".

ويأتي الإعلان عن موعد ومكان الاجتماع القادم، بعد ساعات من تصريح الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الاثنين، بأن "المفاوضات الثنائية سيتولاها لبنان من خلال وفد يترأسه السفير سيمون كرم، ولن يشارك أحد لبنان في هذه المهمة أو يحل مكانه". وأضاف أن "خيار التفاوض هدفه وقف الأعمال العدائية وانهاء الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوبية ونشر الجيش حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دولياً".

وأشار عون إلى أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدى خلال الاتصال معه كل تفهم وتجاوب مع مطلب لبنان، وتدخل لدى إسرائيل لوقف إطلاق النار والتحضير لإطلاق مسار تفاوضي ينهي الوضع الشاذ ويعيد سلطة الدولة اللبنانية وسيادتها على كامل أراضيها، وفي مقدمتها الجنوب، والاتصالات ستتواصل بيننا للمحافظة على وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات التي يفترض أن تُواكَب بأوسع دعم وطني حتى يتمكن الفريق المفاوض من تحقيق ما يصبو إليه من أهداف".

وأكد الرئيس اللبناني أن "المفاوضات المقبلة منفصلة عن أي مفاوضات أخرى، لأن لبنان أمام خيارين: إما استمرار الحرب مع ما تحمل من تداعيات إنسانية واجتماعية واقتصادية وسيادية، وإما التفاوض لوضع حد لهذه الحرب وتحقيق الاستقرار المستدام، وأنا اخترت التفاوض وكلي أمل بأن نتمكن من إنقاذ لبنان".

في المقابل، دعا عضو كتلة حزب الله النيابية حسن فضل الله الرئيس اللبناني الخروج من مسار التفاوض المباشر مع إسرائيل، معتبراً أن "هذا من مصلحة عون". وقال فضل الله إن "أحداً لن يتمكن من نزع سلاح حزب الله، لا في لبنان ولا خارجه"، مشدداً على أن حزب الله "يريد لوقف إطلاق النار أن يستمر ويترافق مع انسحاب إسرائيل".