اجتماع عسكري مصري إسرائيلي في القاهرة بشأن غزة

- عُقدت مباحثات في القاهرة بين ضباط إسرائيليين ومسؤولين مصريين لبحث المرحلة التالية في غزة وفق مبادرة ترامب، وسط رفض حماس التخلي عن سلاحها. - نتنياهو أكد عدم إعادة إعمار غزة دون نزع سلاحها، مخالفًا خطة ترامب التي تنص على انسحاب إسرائيلي وإعادة الإعمار بالتوازي مع نزع السلاح. - إسرائيل تفضل الوساطة المصرية على القطرية والتركية، حيث تعتبر مصر أكثر تشددًا تجاه حماس، مع اقتراح مؤقت بأن تحتفظ مصر بسلاح حماس.

عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة، خلال اليومين الماضيين، مباحثات بين بعثة تضم ضباطاً كباراً من جيش الاحتلال الإسرائيلي ومسؤولين رفيعي المستوى في الجيش المصري، بحسب ما أوردته قناة "كان 11" العبرية التابعة لهيئة البث الإسرائيلي. ولفتت القناة إلى أن اللقاءات عُقدت على خلفية الجهود الرامية إلى الانتقال إلى المرحلة التالية في قطاع غزة، بموجب مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت لا تزال فيه حركة حماس ترفض التخلي عن سلاحها.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل أيام، إنه لن تكون هناك عملية لإعادة إعمار قطاع غزة قبل نزع سلاحه، في موقف يخالف ترتيب بنود المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على القطاع. وأضاف نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية: "لن تكون هناك عملية إعادة إعمار في غزة دون نزع سلاح القطاع".

وتنصّ المرحلة الثانية من خطة ترامب على تنفيذ انسحاب أوسع للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، والشروع في إعادة الإعمار، بالتوازي مع بدء نزع سلاح الفصائل الفلسطينية. وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، جاءت تصريحات نتنياهو في ظل تقارير تفيد بأن "مجلس السلام" يعتزم المضي قدماً في إعادة إعمار المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، من دون ربط ذلك بنزع سلاح حركة حماس.

وفي 29 سبتمبر/أيلول 2025، أعلن ترامب خطة لإنهاء الحرب على غزة، تضمّنت في مرحلتها الأولى وقفاً لإطلاق النار، وانسحاباً إسرائيلياً جزئياً، والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، مقابل إدخال 600 شاحنة مساعدات إنسانية يومياً. وفي حين التزمت حركة حماس ببنود المرحلة الأولى، عبر الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، تقول مصادر فلسطينية إن إسرائيل لم تفِ بالتزاماتها الإنسانية، وواصلت عملياتها العسكرية، ما أسفر عن استشهاد 1066 فلسطينياً وإصابة 3445 آخرين.

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وزعمت القناة العبرية أن إسرائيل تنظر إلى المصريين، خلافاً للوسطاء من قطر وتركيا، على أنهم أكثر تشدداً تجاه حركة حماس، مضيفة أنهم طرحوا خلال الأيام الأخيرة أن تحتفظ مصر، بصورة مؤقتة، بسلاح حماس. كذلك أشارت إلى أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تفضّل الوساطة المصرية على وساطة الأطراف الأخرى.

ونقلت القناة عن مسؤولين مطلعين على التفاصيل، لم تسمهم، أن المباحثات جرت في إطار حوار استراتيجي بين الجيشين بشأن المصالح المشتركة للبلدين في المنطقة. وأضافت أن الضباط الإسرائيليين شاهدوا أيضاً، برفقة مضيفيهم المصريين، مباراة مصر والأرجنتين ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم.