اجتماع عسكري أميركي كوبي نادر قرب غوانتانامو

- عقد الجنرال الأميركي فرنسيس دونوفان اجتماعاً نادراً مع مسؤولين عسكريين كوبيين في قاعدة غوانتانمو، حيث ناقشوا الأمن العملياتي وحماية القوات وسلامة الأفراد. - الاجتماع هو الأول من نوعه منذ فترة طويلة لرئيس القيادة الجنوبية الأميركية، ويأتي وسط مخاوف كوبية من احتمال شنّ الولايات المتحدة هجوماً عسكرياً على الجزيرة. - العلاقات بين هافانا وواشنطن متوترة، خاصة بعد فرض حصار وقود أميركي ولائحة اتهام ضد الرئيس الكوبي السابق، مما يزيد من قلق كوبا من نوايا الولايات المتحدة.

قال الجيش الأميركي إن أكبر قائد يشرف على قوات الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية عقد اجتماعاً نادراً يوم الجمعة مع مسؤولين عسكريين كوبيين كبار في محيط قاعدة غوانتانامو البحرية الأميركية في كوبا.

وذكرت القيادة الجنوبية الأميركية عبر منصة إكس أن الجنرال الأميركي فرنسيس دونوفان، رئيس القيادة، أجرى مناقشات سريعة بشأن الأمن العملياتي مع الوفد الكوبي، الذي ضم الجنرال روبرتو ليغرا سوتولونغو، نائب رئيس هيئة الأركان. وأضافت: "قاد دونوفان أيضاً تقييماً أمنياً لمحيط القاعدة البحرية، وناقش مع مسؤولي القاعدة حماية القوات وسلامة أفراد الخدمة وعائلاتهم والجاهزية العملياتية".

واجتماع دونوفان في كوبا هو الأول من نوعه منذ فترة طويلة لرئيس القيادة الجنوبية، ويأتي وسط مخاوف متزايدة في كوبا من احتمال شنّ الولايات المتحدة هجوماً عسكرياً على الجزيرة التي تخضع لإدارة شيوعية.

وأعلنت القوات المسلحة الكوبية عبر صفحتها على فيسبوك أن الاجتماع عُقد بموافقة الجانبين، وأنهما اتفقا على استمرار التواصل. وجاء في البيان: "يقيّم الوفدان الاجتماع بشكل إيجابي، حيث جرى فيه تناول قضايا متعلقة بالأمن حول المحيط الفاصل للمنطقة العسكرية، واتفقا على الحفاظ على التواصل بين القيادتين العسكريتين".

وكثيراً ما أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى كوبا ضمن أهداف السياسة الخارجية لولايته الثانية، وألمح إلى أنها ستصبح محور اهتمامه بمجرد انتهاء حرب إيران. وتدهورت العلاقات بين هافانا وواشنطن مع فرض الولايات المتحدة حصار وقود على الجزيرة الشيوعية في يناير/ كانون الثاني، قبل أن تفاقم الأمور لائحة اتهام جنائية وجهتها محكمة في فلوريدا الأسبوع الماضي إلى الرئيس الكوبي السابق راوول كاسترو.

وتتخوف هافانا من أن تستخدم واشنطن لائحة الاتهام المتعلقة بحادثة تعود إلى عام 1996، ذريعة لإسقاط الحكومة الكوبية، في ظل التلميح العلني للرئيس دونالد ترامب بشأن الاستيلاء على الجزيرة.

(رويترز، فرانس برس)