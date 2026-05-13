- عقد وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعًا طارئًا في الرياض لمناقشة المستجدات الأمنية والتوترات الإقليمية، مؤكدين أن أمن دول المجلس لا يتجزأ، وضرورة تعزيز التنسيق الأمني لمواجهة التحديات. - تم التأكيد على أهمية تكثيف التعاون بين وزارات الداخلية لمواجهة التهديدات، خاصة بعد اعتقال خلايا مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله. - أشاد الوزراء بجهود السلطات الأمنية في كشف واعتقال تسع خلايا إيرانية في قطر، البحرين، الكويت، والإمارات، مما يعكس كفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية في حماية أمن واستقرار المنطقة.

عقد وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي الست، اليوم الأربعاء، في الرياض اجتماعا طارئا أكدوا خلاله أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي لا يتجزأ. وحسب الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، فإن الاجتماع ناقش المستجدات الأمنية والإقليمية الراهنة، وتداعيات الأحداث والتوترات في المنطقة، وآليات رفع مستوى التنسيق والتعاون الأمني الخليجي، والتعامل مع التحديات الناتجة عن الاعتداءات التي تعرضت لها دول المجلس.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، في بيان، إن الاجتماع ناقش الوضع الأمني في المنطقة وسبل تعزيز التنسيق والتعاون الأمني المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة التحديات الناجمة عن الاعتداءات على دول المجلس، مؤكداً أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي لا يتجزأ.

تقارير عربية القمة الخليجية في بيانها الختامي: أمن دول مجلس التعاون لا يتجزأ

وأوضح البيان أن الوزراء أكدوا على أهمية تكثيف التنسيق بين وزارات الداخلية والسلطات المختصة في دول مجلس التعاون الخليجي في ضوء اعتقال عدد من الخلايا المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ومواجهة جميع التهديدات التي تستهدف أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، ومعالجة تداعيات وتطورات الأحداث الجارية، ومكافحة جميع أشكال الإرهاب.

وأشاد الوزراء بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها السلطات الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي في كشف الخلايا التابعة للحرس الثوري الإيراني والقبض عليها، مؤكداً أن "ما تم إنجازه يعكس كفاءة ويقظة السلطات الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن جاهزيتها العالية في حماية أمن واستقرار دول المجلس ومواجهة جميع التهديدات".

ووفق إعلانات رسمية، ضبطت الأجهزة الأمنية في دول الخليج تسع خلايا تابعة لإيران في أربع دول خليجية هي قطر، والبحرين، والكويت، والإمارات. واكتشفت أولى الخلايا في دولة قطر بتاريخ الثالث من مارس/ آذار الماضي، بينما اكشفت آخرها في 30 من الشهر ذاته، وبلغ عدد الذين تم إلقاء القبض عليهم 74 شخصاً، وينتمون، طبقاً للبيانات الرسمية لدول الخليج، إلى الجنسيات "الكويتية، واللبنانية، والإيرانية، والبحرينية".

واعترف أفراد الخليات، بحسب البيانات الرسمية، بـ"التخابر مع عناصر إرهابية في الخارج بما من شأنه النيل من سيادة الدولة وتعريض الأمن والسلامة للخطر، إلى جانب جمع أموال لتنفيذ مخططات وأعمال إرهابية، إضافة إلى التخطيط لتنفيذ اغتيالات تستهدف رموزاً وقيادات والإضرار بالمصالح العليا، إلى جانب اختراق الاقتصاد الوطني".