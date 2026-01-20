اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة الوضع في إيران

- يعقد مجلس حقوق الإنسان اجتماعاً طارئاً لمناقشة تدهور حقوق الإنسان في إيران، بناءً على طلب أيسلندا وألمانيا ومقدونيا الشمالية وجمهورية مولدافيا والمملكة المتحدة، وسط احتجاجات مناهضة للحكومة. - يواصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان طمأنة الشعب بوعود لحل الأزمات وانتقاد البيروقراطية، بينما يؤكد مستشار المرشد الإيراني التمسك بسياسة "المقاومة" ضد الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة. - روسيا تعلن استمرار أنشطتها التجارية مع إيران رغم التهديدات الأميركية بفرض عقوبات، في ظل تحذيرات الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية على الدول المتعاملة مع إيران.

أعلنت الأمم المتحدة أن مجلس حقوق الإنسان سيعقد اجتماعاً طارئاً، الجمعة، لمناقشة تدهور وضع حقوق الإنسان في إيران، إثر حملة الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وقال المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان، باسكال سيم، في مؤتمر صحافي في جنيف: "طلبت أيسلندا، بالاشتراك مع ألمانيا ومقدونيا الشمالية وجمهورية مولدافيا والمملكة المتحدة، مساء الاثنين، عقد هذه الجلسة الاستثنائية".

ويواصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إرسال رسائل طمأنة للشارع الإيراني عبر وعوده بحل الأزمات والمشكلات ومحاسبة "المقصرين"، وذلك بالتوازي مع انتقاده أداء المؤسسات الإيرانية الحاكمة، فيما أكد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي تمسك بلاده بسياسة "المقاومة" في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة.

ووعد بزشكيان في كلمة، اليوم الثلاثاء، الشعب الإيراني بحل المشاكل المعيشية بأي شكل من الأشكال، موضحاً أن: "هذا الأمر إحدى أولوياتنا الرئيسية، ونحن نسعى جاهدين في هذا المسار". وانتقد بزشكيان البيروقراطية وطريقة تعامل الإدارات الإيرانية مع المراجعين، قائلاً: "غير مقبول على الإطلاق أن نقوم بإنشاء نظام يدخل فيه المراجع ويخرج غير راضٍ، فقد يكون هذا المراجع يوماً ما واحداً منا".

في السياق، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا لا ترى أي سبب لوقف الأنشطة التجارية مع إيران، وإنها ستواصل القيام بذلك وفقاً لما تراه مناسباً، وذلك بالرغم من التهديدات الأميركية بفرض عقوبات. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 12 يناير/كانون الثاني الجاري أن أي دولة تقوم بأنشطة تجارية مع إيران ستواجه رسوماً جمركية بواقع 25% على التبادلات التجارية مع الولايات المتحدة.

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)