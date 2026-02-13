اجتماع سوري أميركي في ميونخ يؤكد دعم الاندماج مع "قسد"

- اجتماع سوري أميركي رفيع المستوى في ميونيخ: جمع وزير الخارجية السوري بنظيره الأميركي، بحضور قيادات من "قسد"، لبحث ترتيبات الاندماج والتنسيق الأمني، مع تأكيد وحدة وسيادة سوريا ودعم جهود مكافحة "داعش". - تركيز على الاندماج وحقوق المكونات السورية: النقاش تناول ضمان حقوق الأكراد والدروز في العملية السياسية، مع تأكيد استمرار الحرب على "داعش"، واعتبار الملف السوري أولوية لإدارة ترامب. - إيجابية الاجتماع وتجاوب دولي: وصف القائد العام لـ"قسد" الاجتماع بالإيجابي، مشيراً إلى هدنة في روجافا وتجاوب الاتحاد الأوروبي، مع توقع مزيد من الاجتماعات مستقبلاً.

عُقد اجتماع سوري أميركي رفيع، اليوم الجمعة، على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن في ميونيخ، جمع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني بنظيره الأميركي ماركو روبيو، بحضور شخصيات بارزة من قيادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مع تركيز على ترتيبات الاندماج والتنسيق الأمني.

وأفادت وزارة الخارجية السورية أن اللقاء تناول أبرز التطورات المحلية والإقليمية وملفات التعاون الثنائي، مع تأكيد وحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها، مشيرة إلى أن الجانب الأميركي جدّد دعمه للحكومة السورية ولمسار الاندماج مع "قسد"، إضافة إلى دعم جهود مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

ووفق صور ومقاطع مصوّرة متداولة من الاجتماع، حضر اللقاء القائد العام لـ"قسد" مظلوم عبدي، إلى جانب الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد، في مؤشر على طبيعة الملفات المطروحة، ولا سيما ما يتصل بترتيبات الاندماج ومستقبل التنسيق الأمني.

وفي بيان منفصل، أعلن المركز الإعلامي لـ"قسد"، في بيان، اليوم الجمعة، انتهاء الاجتماع الذي جمع الوفد السوري مع روبيو، موضحاً أن النقاش ركّز على مسألة الاندماج وضمان حقوق جميع المكونات السورية في العملية السياسية، ولا سيما الأكراد والدروز، إلى جانب تأكيد استمرار الحرب على "داعش". ونقل البيان عن روبيو تأكيده أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يضع الملف السوري، وعملية الاندماج، وتطبيق الاتفاقيات، ومكافحة الإرهاب، ضمن أولويات إدارته.

وفي تصريحات لوسائل إعلام كردية، وصف عبدي الاجتماع بأنه "إيجابي"، مشيراً إلى بحث مسألة الدمج ومستقبل المنطقة و"خصوصية الشعب الكردي"، إلى جانب مناقشة مستقبل سورية عموماً، بما في ذلك الضمانات الدولية المرتبطة بعملية الاندماج. وأضاف أن التجاوب مع هذه الطروحات كان إيجابياً، وأن مزيداً من الاجتماعات مرتقب خلال الفترة المقبلة.

كما أشار عبدي إلى أن الأوضاع في روجافا تشهد هدنة حالياً، رغم استمرار بعض الإشكاليات التي تعمل الجهات المعنية على حلها، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي يتجاوب "بشكل جيد" مع التطورات، في ظل مساعٍ للاستفادة من الانفتاح الدولي المتزايد.

ويأتي هذا اللقاء في سياق تحركات سياسية متسارعة لإعادة تنظيم العلاقة بين دمشق و"قسد"، وسط دعم أميركي معلن لمسار الاندماج، بالتوازي مع التشديد على أولوية مكافحة الإرهاب ومنع عودة نشاط خلايا "داعش"، في ظل تطورات متلاحقة تشهدها الساحة السورية.