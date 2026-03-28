اجتماع باكستاني مصري سعودي تركي الأحد حول الحرب

- استضافة باكستان للمحادثات الرباعية: أعلنت باكستان عن استضافتها لمحادثات رباعية بمشاركة وزراء خارجية السعودية وتركيا ومصر لتعزيز الجهود الدبلوماسية لحل النزاعات الإقليمية، مع استمرار المحادثات مع إيران. - جهود الوساطة الباكستانية: تلعب باكستان دور الوسيط بين الولايات المتحدة وإيران، حيث يسعى رئيس الوزراء شهباز شريف لبناء الثقة وإنهاء الحرب، مشيداً بالترتيبات الإيرانية لضمان عبور آمن للسفن عبر مضيق هرمز. - التوترات الإقليمية والمخاوف المشتركة: أعربت إيران عن قلقها من استخدام أراضي دول إسلامية لشن هجمات ضدها، محذرة من المخططات الإسرائيلية، بينما أكد وزير الخارجية التركي دعمه لإنهاء الحرب المفروضة على إيران.

أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أن بلاده سوف تستضيف غداً الأحد محادثات رباعية حول التطورات الإقليمية، بمشاركة وزراء خارجية السعودية وتركيا ومصر. وقال دار، في تصريحات لقناة "جيو نيوز" الباكستانية، إن الاجتماع كان من المقرر عقده في تركيا، لكنه دعا الوفود إلى إسلام أباد بسبب قيود تتعلق بالجدول الزمني.

وأضاف أن "باكستان تعمل بصدق وإخلاص من أجل حل النزاعات الجارية، وتحظى بدعم قوي من الدول الصديقة"، كما أوضح أن "المحادثات مع إيران مستمرة، لكن نظراً إلى حساسية المفاوضات، يمتنع المسؤولون عن الإدلاء بتصريحات علنية". وأشار دار إلى أن وزراء الخارجية الأربعة سوف يعقدون اجتماعات منفصلة مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بعد غد الاثنين.

وكان دار قد أكد أول أمس الخميس، أن بلاده تنقل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران وتسعى لوضع نهاية للحرب الجارية في المنطقة. وأضاف دار "شاركت الولايات المتحدة 15 نقطة تدرسها إيران"، وتابع أن تركيا ومصر تشاركان أيضاً في جهود الوساطة. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال الأربعاء الماضي، في مقابلة بالتلفزيون الحكومي إنه "لا توجد مفاوضات أو محادثات مع الجانب الأميركي".

من جانبه، أفاد مكتب رئيس الوزراء الباكستاني أن شريف أجرى اتصالاً مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان استمر لأكثر من ساعة لبحث التوتر الإقليمي وجهود السلام. وذكر التلفزيون الإيراني أن بزشكيان وشهباز شريف أجريا مباحثات هاتفية استغرقت ساعة شملت بحث آخر التطورات في المنطقة على خلفية الحرب الجارية والتنديد باستهداف البنى التحتية الإيرانية.

وقال مكتب ​رئيس الوزراء الباكستاني ‌شهباز شريف، اليوم السبت، إن الرئيس ​الإيراني أكد لشريف أن ⁠بناء الثقة ضروري ​لتسهيل المحادثات والوساطة ​في الصراع الدائر بالمنطقة، وفق ما أوردته "رويترز". وأضاف المكتب أن ​بزشكيان أشاد بالجهود ​الدبلوماسية الباكستانية، وأن الزعيمين ‌ناقشا ⁠الأعمال القتالية الدائرة في المنطقة والجهود الرامية إلى إنهاء الصراع ​خلال ​مكالمة ⁠استمرت أكثر من ساعة. وذكر ​المكتب أن شريف ​أطلع ⁠بزشكيان على الاتصالات الدبلوماسية التي ⁠تجريها ​باكستان مع ​الولايات المتحدة ودول الخليج.

كما جدّد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إدانة بلاده للعدوان العسكري ضد إيران، ولا سيما الهجمات الأخيرة التي طاولت منشآت اقتصادية في مدينتي أهواز وأصفهان، مؤكداً تضامن الشعب والحكومة في باكستان الكامل مع إيران، بحسب موقع الرئاسة الإيرانية. وأعرب شريف عن شكره لـ"الترتيبات التي اتخذتها الجهات المختصة في إيران" لضمان عبور آمن للسفن التجارية، بما في ذلك السفن الباكستانية، عبر مضيق هرمز، آملاً أن يستمر هذا المسار في المرحلة المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني أن أي حوار بين إيران والولايات المتحدة يجب أن يجري في مناخ من الثقة والاحترام المتبادل، مشدداً على أن ذلك يلزم وقف الأعمال العسكرية وإنهاء استهداف المسؤولين والمواطنين الإيرانيين.

وذكر موقع الرئاسة الإيرانية أن الرئيس الإيراني أبدى أسفه لما قال إنه استخدام أراضي بعض الدول الإسلامية لشن هجمات ضد إيران. وشدد على أن الرد الدفاعي الإيراني على مصادر العدوان "أمر طبيعي"، مؤكداً في الوقت ذاته أن إيران تعتبر الدول الإسلامية "بلداناً شقيقة" ولا ترغب في أن يُصاب أي مسلم بأذى، بحسب قوله.

وحذّر بزشكيان من "المخططات الخطيرة" لإسرائيل لتوسيع نطاق الحرب في المنطقة، ودعا الدول الإسلامية إلى توخي الحذر، مشيراً إلى أن ما يجمع الدول الإسلامية من روابط دينية وإنسانية يتيح لها "قدرة كبيرة" على التعاون لمواجهة التهديدات المشتركة، خصوصاً أمام السياسات العدوانية الإسرائيلية. وأضاف أن استمرار الهجمات على البنى التحتية الاقتصادية والطاقة، رغم وعود الجانب الأميركي بعدم استهدافها، "يعزز حالة انعدام الثقة" بين طهران وواشنطن.

إلى ذلك، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي هاكان فيدان، بحثا خلاله آخر التطورات في المنطقة وتداعيات استمرار الحرب. وأعرب عراقجي عن تقديره لجهود تركيا وبعض دول المنطقة الرامية إلى إنهاء الحرب الدائرة، معتبراً أن الاعتداءات التي ترتكبها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران "هي السبب الرئيسي في الوضع الحالي وحالة عدم الاستقرار في المنطقة".

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن المشكلة الأساسية تكمن بحسب قوله في ما وصفه بالسلوك المتناقض والمطالب غير المنطقية من الجانب الأميركي، مضيفاً أن التصريحات والمواقف المتباينة لواشنطن تثير الكثير من الشكوك وتعزز انعدام الثقة حيال نيّاتها.

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي، وفق بيان للخارجية الإيرانية، أن بلاده تدعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب المفروضة على إيران من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، معرباً عن استعداد أنقرة للقيام بدور بنّاء في معالجة الأزمة الحالية. وأضاف فيدان أن حالة عدم الثقة التي تبديها إيران تجاه الطرف الآخر يمكن تفهمها، مشيراً إلى أن طهران تعرضت لهجوم عسكري مرتين خلال فترة المفاوضات. واتفق الجانبان في ختام الاتصال على مواصلة المشاورات الثنائية والاستمرار في التنسيق والتشاور مع بقية دول المنطقة.