اجتماع الكابنيت الإسرائيلي: سنُهاجم إيران إذا هاجمتنا

- اجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي لمناقشة استراتيجية التعامل مع إيران في حال تعرضها لهجوم أمريكي، مع التركيز على التنسيق الوثيق مع واشنطن وسط تصاعد التوترات. - رغم عدم تغيير تعليمات الجبهة الداخلية، تبقى احتمالات الهجوم الإيراني قائمة، مما يتطلب استعداداً مسبقاً، حيث يؤكد المسؤولون أن الخيار الهجومي مطروح إذا تعرضت إسرائيل لهجوم. - تشير التقديرات الإسرائيلية إلى مقتل 500 عنصر من النظام الإيراني في الاحتجاجات، مما يعكس انتفاضة واسعة قد تؤدي إلى إسقاط النظام، مع توصية بعدم التدخل المباشر حالياً.

التأم المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت)، مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة استراتيجية تل أبيب بشأن التعامل مع إيران في حال تعرض الأخيرة لهجوم من قبل الولايات المتحدة، والخطط الإسرائيلية المحتملة للانتقال إلى هجوم ضد إيران، وهي خطوة تجرى بلورتها بتنسيق وثيق مع الإدارة الأميركية. ويأتي ذلك وسط حالة تأهب قصوى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، كإجراء احترازي، على خلفية تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهجته ضد النظام الإيراني، وتحسباً لحدوث تطوّرات وتعرّض إسرائيل لهجوم إيراني.

وجاء الاجتماع في حين لم تتغيّر تعليمات الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وسط تقديرات بأن احتمالات مهاجمة طهران لتل أبيب ليست كبيرة، لكن تبقى قائمة، ما يتطلّب استعداداً مسبقاً. ويؤكّد مسؤولون في تل أبيب، بحسب القناة i24 العبرية، أن الخيار الهجومي ضد إيران مطروح على الطاولة، في حال تعرّضت إسرائيل لهجوم أولاً، موضحين أن "كل شيء بيد الرئيس (ترامب)، والأميركيون هم من يديرون الحدث"، ومشيرين في الوقت ذاته إلى أن "التدخّل العسكري المباشر سيحدث فقط عند الضرورة وفي إطار سيناريوهات مختلفة يجرى فحصها حالياً".

تقديرات إسرائيلية: 500 قتيل من قوات النظام

من جانبها، أفادت القناة 13 العبرية، مساء اليوم، بأنه أُطلع الوزراء في جلسة الكابنيت على أن نحو 500 من عناصر النظام الإيراني قُتلوا في المواجهات مع المتظاهرين، وأن حجم الخسائر في صفوف قوات النظام يدل على انتفاضة كبيرة واسعة النطاق، وفق التقديرات الإسرائيلية، التي تشير أيضاً إلى أنه بخلاف الأحداث السابقة، تتميّز الاحتجاجات الحالية بإمكانية كبيرة لأن تؤدي إلى إسقاط النظام الإيراني.

ولفتت القناة إلى أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تحافظ منذ الأمس، بشكل خاص، على تواصل وثيق مع الجهات الأميركية، وتدرس إمكانية رفع مستوى التأهّب في منظومات الاستخبارات والدفاعات الجوية. وتواصل إسرائيل إجراء تقييمات للوضع برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش إيال زمير. وتوصي المؤسسة الأمنية المستوى السياسي في هذه المرحلة بالامتناع عن التدخّل المباشر في الاحتجاجات الإيرانية، بينما لا يتوقّف الجيش الإسرائيلي عن الترديد أنّه مستعد للرد بقوة على أي تهديد.