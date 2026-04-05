- عقدت إيران وسلطنة عُمان اجتماعًا في طهران لبحث أمن مضيق هرمز وسط تهديدات أمريكية متصاعدة، حيث شارك فيه نائبا وزيري الخارجية وخبراء من الجانبين لمناقشة سبل ضمان العبور الآمن. - أكد الطرفان على دورهما الرئيسي في دعم الأمن والملاحة في المضيق، وقدم الخبراء مقترحات لتعزيز التعاون، مع الاتفاق على مواصلة الحوار وعقد اجتماعات إضافية. - ردت إيران على تهديدات ترامب بتأكيد التزامها بالبناء رغم الضغوط، مشيرة إلى أهمية مضيق باب المندب ومضيق هرمز في تدفق الطاقة والتجارة العالمية.

عقدت، اليوم الأحد، في طهران جلسة ثنائية بين إيران وسلطنة عُمان، على مستوى نائبي وزيري الخارجية للبلدين الساحليَين المطلَّين على مضيق هرمز لبحث القضايا المتصلة بالمضيق وأمن العبور فيه. وجاء الاجتماع في ظل تصاعد التهديدات الأميركية ضد إيران، وعشية انتهاء مهلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلقة بفتح مضيق هرمز.

ووفقاً للموقع الإعلامي للحكومة الإيرانية، شارك في الاجتماع كاظم غريب‌ آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، والشيخ خليفة الحارثي، نائب وزير الخارجية العُماني للشؤون السياسية، بحضور خبراء فنيين وقانونيين من الجانبين. وخلال الجلسة، استعرض الطرفان الأوضاع الحالية في المنطقة، وناقشا سبل ضمان العبور الآمن والمستقر عبر مضيق هرمز، مع "تأكيد الدور الرئيسي الذي تضطلع به إيران وسلطنة عُمان بوصفهما دولتَين ساحليتَين تتحملان مسؤولية دعم الأمن والملاحة في هذا الممر الحيوي".

كما قدّم الخبراء من الجانبين مجموعة من الآراء والمقترحات المتعلقة بتعزيز التعاون في إدارة شؤون المضيق، واتفق على مواصلة الحوار وعقد اجتماعات إضافية لمتابعة المناقشات وتطوير التفاهمات المشتركة. إلى ذلك، ردّ النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، على تهديدات ترامب بتدمير محطات الكهرباء والجسور في بلاده، قائلاً إن "ترامب تحدث الليلة الماضية عن عجزه عن تأمين رياض الأطفال والرعاية الصحية للشعب الأميركي بذريعة الحرب، ثم عاد اليوم ليهدد إيران بتدمير محطات الكهرباء والجسور"، وأضاف أن "من يضحّي برفاه شعبه من أجل تهديد الآخرين لا يزال يعيش في العصر الحجري"، مؤكداً أن "إيران اختارت طريقاً مختلفاً يقوم على البناء حتّى في ظل الضغوط".

كما قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، اليوم الأحد، في منشور على "إكس"، رداً على تهديدات ترامب، إن ما سماه "غرفة القيادة الموحدة لجبهة المقاومة" تنظر إلى مضيق باب المندب بالطريقة نفسها التي تنظر بها إلى مضيق هرمز، مضيفاً أن البيت الأبيض "سيكتشف سريعاً" أن تدفّق الطاقة والتجارة العالمية يمكن أن يتعرض للاختلال "بمجرد إشارة" إذا تكررت ما وصفها بـ"الأخطاء".

وأضاف علي أكبر ولايتي أن الولايات المتحدة "تعلمت التاريخ من إيران"، لكنها، وفق تعبيره، لم تتعلم بعد "جغرافيا القوة"، قائلاً: "في زمن كان فيه أسلاف الأنغلوساكسون يبحثون عن النار في الكهوف، قام داريوس الأخميني بربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر عبر قناة مائية لتسهيل الملاحة، وكان علم إيران في العصر الحجري أساساً للتقدم العلمي في العالم"، حسب قوله.