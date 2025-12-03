اجتماع أول بين لبنان وإسرائيل واللجنة الخماسية بحضور مسؤولين مدنيين

- اجتماع تاريخي في الناقورة: عقدت لجنة مراقبة وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل اجتماعًا بحضور مدنيين لأول مرة، في خطوة تُظهر تحولًا نحو التعاون المدني بفضل الضغوط الأمريكية. - تعيين سيمون كرم: كلفت الرئاسة اللبنانية السفير السابق سيمون كرم لقيادة الوفد اللبناني، مما يعكس التزام لبنان بالدفاع عن سيادته وتجاوبًا مع الجهود الأمريكية. - مفاوضات اقتصادية محتملة: وجه نتنياهو بإرسال ممثل إسرائيلي للاجتماع مع جهات لبنانية، في محاولة لتأسيس علاقات اقتصادية، مما يشير إلى بداية مفاوضات مدنية بين البلدين.

عقدت لجنة مراقبة وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، اليوم الأربعاء، اجتماعاً أول بحضور مسؤولين مدنيين من الطرفين، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من المشاركين وكالة فرانس برس. وعُقد الاجتماع في مقر قوات الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) في بلدة الناقورة بجنوب لبنان. ويأتي الاجتماع بعد ساعات من إعلان الرئاسة اللبنانية تكليف السفير السابق سيمون كرم ترؤس وفد بلاده إلى اللجنة التي كانت الى الآن تتألف من ممثلين عسكريين، بينما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه أصدر توجيهات بإرسال ممثل إسرائيلي للقاء مسؤولين في لبنان.

وجاء في بيان الرئاسة الذي أذاعته الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية في لبنان نجاة شرف الدين، أن القرار جاء التزاماً لقسم الرئيس اللبناني جوزاف عون الدستوري، وعملاً بصلاحياته الدستورية، من أجل الدفاع عن سيادة لبنان وسلامة أراضيه ومصالحه العليا، وتجاوباً مع المساعي المشكورة من حكومة الولايات المتحدة الأميركية، التي تتولى رئاسة "اللجنة التقنية العسكرية للبنان"، المنشأة بموجب "إعلان وقف الأعمال العدائية" في تاريخ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

ولفتت شرف الدين إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع من الجانب الأميركي على موافقة الطرف الإسرائيلي على ضمّ عضو غير عسكري إلى وفده المشارك في اللجنة المذكورة. وتترأس واشنطن اللجنة التي تضم مندوبين عسكريين لفرنسا وقوات الأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)، إضافة الى الجيشين اللبناني والإسرائيلي. وجاء ضم العضو المدني إلى الوفد اللبناني في وقت تتهم إسرائيل التي تواصل شن ضربات دامية، لبنان بالمماطلة في نزع سلاح حزب الله، بموجب الاتفاق، وعلى وقع ضغوط أميركية للإسراع في تجريد الحزب من سلاحه.

من جهته، أعلن ديوان نتنياهو في وقت سابق اليوم، أن الأخير وجّه القائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي لإرسال ممثل عنه إلى اجتماع مع جهات حكومية-اقتصادية في لبنان. وبحسب البيان الصادر عن رئاسة الوزراء الإسرائيلية، "يُعد ذلك محاولة أولى لإنشاء أساس لعلاقات وتعاون اقتصادي بين إسرائيل ولبنان". من جانبها، أفادت قناة "آي 24" العبرية، بأنه لأول مرة، في الاجتماع الدبلوماسي الذي يُعقد صباح اليوم في الناقورة (جنوبي لبنان) بين إسرائيل ولبنان، سيترأس الوفود مدنيون لا عسكريون.

وذكرت أنه سيترأس الوفد الإسرائيلي إلى محادثات الناقورة، أوري رزنيك من مجلس الأمن القومي. ووصفت القناة هذه الخطوة بأنها "دراماتيكية بشكل خاص من جانب الحكومة في بيروت، والتي تُظهر على ما يبدو مظهراً من مظاهر التطبيع، وذلك بفضل الضغط الأميركي الذي يُمارس على اللبنانيين في الفترة الأخيرة". بدورها، ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، أن ممثل إسرائيل سيكون أوري رزنيك، "والمعنى هو بدء مفاوضات مدنية مع لبنان، حيث سيكون ممثلون مدنيون من الجانبين، وليسوا عسكريين فقط كما كان في السابق".