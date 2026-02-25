اجتماع أوكراني أميركي غداً على وقع تصعيد مستمر مع روسيا

- أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي عن اجتماع مرتقب بين مفاوضين أوكرانيين وأميركيين، معرباً عن أمله في عقد قمة قادة في مارس، وسط استمرار التباين مع روسيا بشأن إنهاء الحرب. - تصاعد التوتر بين أوكرانيا وروسيا بعد هجوم أوكراني بالمسيّرات على مصنع في سمولينسك، مما أسفر عن مقتل أربعة وإصابة عشرة، وفقاً لحاكم المنطقة. - أكد زيلينسكي في الذكرى الرابعة للغزو الروسي أن بوتين فشل في تحقيق أهدافه، مشدداً على سعي أوكرانيا لتحقيق سلام دائم، بينما يصر الكرملين على مواصلة القتال لتحقيق أهدافه.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، أن مفاوضين أوكرانيين سيجتمعون مع ممثلين أميركيين غداً الخميس، معبراً عن أمله في عقد قمة على مستوى القادة في مارس/ آذار المقبل، حسبما نقلت عنه وكالة رويترز. وقبل أسبوع، أكد الرئيس الأوكراني أن مواقف أوكرانيا وروسيا لا تزال متباينة بشأن قضايا مركزية متعلقة بإنهاء الحرب، بعد جولة تفاوض توسطت فيها الولايات المتحدة في جنيف.

وجاءت جولة التفاوض الجديدة في جنيف عقب جولتين من المفاوضات الثلاثية في أبوظبي في يناير/ كانون الثاني الماضي ومطلع الشهر الجاري، حيث يسعى الدبلوماسيون للتوصل إلى مسار لإنهاء الصراع المستمر منذ نحو أربعة أعوام. ويأتي حديث زيلينسكي اليوم على وقع التصعيد المستمر بين أوكرانيا وروسيا. وأدى هجوم أوكراني بالمسيّرات على مصنع في منطقة سمولينسك في غرب روسيا اليوم الأربعاء، إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة عشرة آخرين، وفق ما أعلن حاكم المنطقة فاسيلي أنوخين.

وقال أنوخين، في مقطع فيديو عبر تطبيق تليغرام: "توفي أربعة" موظفين في المصنع، مشيراً إلى أن عشرة أشخاص آخرين أصيبوا. وأشار إلى أن هذا الهجوم استهدف مصنعاً يقع في مدينة دوروغوبوج، ويقوم، بحسب موقعها الإلكتروني، بتصنيع "الأسمدة والمنتجات الصناعية".

وأكد زيلينسكي أمس، بمناسبة الذكرى الرابعة للغزو الروسي على أوكرانيا، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سعى للسيطرة على أوكرانيا عندما شن الحرب قبل أربع سنوات، لكنه فشل في تحقيق هذا الهدف وأهداف أخرى. وفي خطاب بالفيديو، صرّح زيلينسكي: "بوتين لم يحقق أهدافه. لم يكسر إرادة الأوكرانيين. لم ينتصر في هذه الحرب. لقد حافظنا على أوكرانيا، وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق السلام وضمان العدالة". وأضاف: "نريد سلاماً قوياً وكريماً ودائماً"، فيما قال الكرملين إن روسيا "لم تحقق بعد جميع أهدافها وستواصل القتال حتى تحقيقها".

في المقابل، قال الكرملين الثلاثاء إن روسيا لم تحقق بعد جميع أهدافها في أوكرانيا، وستواصل القتال حتى تحقيقها، في الذكرى السنوية الرابعة للحرب. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "لم تتحقق كل الأهداف بعد، ولهذا السبب تستمر العملية العسكرية".

(رويترز، فرانس برس)