اجتماع أميركي روسي في فلوريدا حول أوكرانيا

- يلتقي مفاوضون أميركيون وروس في فلوريدا لمناقشة إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث تسعى إدارة ترامب لإقناع روسيا وأوكرانيا بالتوصل إلى اتفاق، وسط آمال في حل الصراع. - أشار مسؤولون إلى إحراز تقدم بشأن الضمانات الأمنية لكييف، لكن قبول موسكو لهذه الشروط لا يزال غير واضح. أعرب زيلينسكي عن دعمه لمقترح محادثات ثلاثية لتسهيل تبادل الأسرى. - تحذر تقارير الاستخبارات الأميركية من نية بوتين الاستيلاء على أوكرانيا بالكامل، بينما لم يقدم بوتين أي تنازلات، مطالباً أوكرانيا بالتخلي عن طموحها للانضمام إلى الناتو.

يلتقي مفاوضون أميركيون بمسؤولين روس في ولاية فلوريدا، اليوم السبت، لإجراء أحدث مناقشات تهدف إلى إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، إذ تحاول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إقناع كل من روسيا وأوكرانيا بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع. ويأتي الاجتماع في أعقاب محادثات أميركية، أمس الجمعة، مع مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين، وفي وقت بثت فيه المناقشات حول خطة سلام بعض الأمل في التوصل إلى حل للصراع الذي بدأ في فبراير/شباط 2022.

وقال مصدر روسي لوكالة "رويترز" إن كيريل دميترييف، مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصل إلى ميامي لقيادة وفد بلاده الذي سيلتقي مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنه قد يشارك في المحادثات. وجرت اجتماعات سابقة في ملعب ويتكوف للغولف في ميامي.

وأشار مسؤولون أميركيون وأوكرانيون وأوروبيون، الأسبوع الماضي، إلى إحراز تقدم بشأن الضمانات الأمنية لكييف باعتبارها جزءاً من المحادثات لإنهاء الحرب، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الشروط ستكون مقبولة لموسكو. وقال مصدر روسي لرويترز إن من المستبعد عقد أي اجتماع بين دميترييف ومفاوضين أوكرانيين.

وفي كييف، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن أوكرانيا ستدعم اقتراحاً أميركياً لإجراء محادثات ثلاثية تشمل الولايات المتحدة وروسيا إذا ساهمت في تسهيل المزيد من عمليات تبادل الأسرى ومهدت الطريق لعقد اجتماعات بين قادة هذه البلدان. وقال زيلينسكي للصحافيين في كييف: "تقترح أميركا الآن عقد اجتماع ثلاثي بين مستشاري الأمن القومي في أميركا وأوكرانيا وروسيا".

لا حل وسطاً لدى بوتين

ذكرت مصادر مطلعة أن تقارير الاستخبارات الأميركية تواصل التحذير من أن بوتين يعتزم الاستيلاء على أوكرانيا بأكملها، وهو ما يتناقض مع تأكيدات بعض المسؤولين الأميركيين أن موسكو مستعدة للسلام. ولم يقدم بوتين أي حل وسط خلال مؤتمره الصحافي السنوي في موسكو، وأصر على أن شروط روسيا لإنهاء الحرب لم تتغير منذ يونيو/حزيران 2024، عندما طالب أوكرانيا بالتخلي عن طموحها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، والانسحاب بالكامل من أربع مناطق أوكرانية تقول روسيا إنها جزء من أراضيها.

وقالت كييف إنها لن تتنازل عن الأراضي التي عجزت القوات الروسية عن السيطرة عليها خلال الحرب المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات. وقال كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم عمروف إن وفدين أميركي وأوروبي عقدا محادثات أمس الجمعة، واتفقا على مواصلة جهودهما المشتركة.

وكتب عمروف عبر "تيلغرام" متحدثاً عن المحادثات التي جرت في الولايات المتحدة: "اتفقنا مع شركائنا الأميركيين على الخطوات اللاحقة، وعلى مواصلة عملنا المشترك في المستقبل القريب"، مضيفاً أنه أبلغ زيلينسكي بنتائج المحادثات. ولم يصدر البيت الأبيض أي تعليق حتى الآن.

وقال روبيو للصحافيين، أمس الجمعة، إنه تم إحراز تقدم في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب لكن لا يزال الطريق طويلاً. وأوضح الوزير: "الدور الذي نحاول القيام به هو تحديد ما إذا كان هناك أي توافق يمكنهم التوصل إليه، وهذا ما استثمرنا فيه الكثير من الوقت والجهد، وما زلنا نواصل القيام به. ربما لا يكون ذلك ممكناً، لكنني آمل أن يكون كذلك. آمل أن يتم إنجازه هذا الشهر قبل نهاية العام".

